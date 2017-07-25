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14 天前
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日
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2017年7月25日 / 晚上10点33分 / 14 天前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  152.44    +0.18    +0.12   1656987
    京东                       44.46    +0.92    +2.11   8475503
    新浪                       94.30    -0.04    -0.04    590007
    搜狐                       48.35    +1.19    +2.52    366231
    网易                      308.89    -2.61    -0.84    853008
    百度                      197.05    -1.60    -0.81   2924922
    
    台湾
    台湾积体电路               36.10    -0.12    -0.33    839936
    联电                        2.56    +0.06    +2.40   2386736
    日月光                      6.53    -0.02    -0.31     70628
    矽品精密                    8.15    -0.02    -0.24     86233
    和信超媒体                  2.98    +0.00    +0.00     41229
    友达                        3.99    +0.09    +2.31    196047
    中华电信                   34.31    -0.06    -0.17     42344
    台湾国际航电               52.56    +0.88    +1.70   1557396
    
    香港
    中国移动                   53.61    -0.49    -0.91    117242
    中国联通                   14.73    -0.22    -1.47     48767
    中国电信                   47.76    -0.60    -1.24      8441
    中芯国际                    5.72    -0.09    -1.55     11144
    (完) (整理 陈宗琦；审校 李婷仪)

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