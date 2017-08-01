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7 天前
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日
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2017年8月1日 / 晚上10点56分 / 7 天前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  154.73    -0.22    -0.14   1952183
    京东                       45.55    +0.38    +0.84   6183184
    新浪                       95.90    +1.09    +1.15    840527
    搜狐                       55.51    -1.32    -2.32   1032610
    网易                      308.40    -2.88    -0.93    809474
    百度                      225.60    -0.75    -0.33   4341264
    
    台湾
    台湾积体电路               35.84    -0.12    -0.33   2118880
    联电                        2.23    -0.03    -1.33    789411
    日月光                      6.63    +0.04    +0.61    167308
    硅品精密                    8.17    +0.01    +0.12    195221
    和信超媒体                  2.93    -0.05    -1.68     18880
    友达                        3.95    -0.07    -1.74    672152
    中华电信                   34.02    +0.20    +0.59     85830
    台湾国际航电               49.99    -0.20    -0.40   1605754
    
    香港
    中国移动                   53.39    -0.04    -0.07    123728
    中国联通                   14.35    -0.23    -1.58    134132
    中国电信                   47.32    -0.45    -0.94     11078
    中芯国际                    5.43    -0.10    -1.81     34652
    电讯盈科                    5.60    -0.04    -0.71      1524
    (完) (整理 李爽；审校 王丽鑫)

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