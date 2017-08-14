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12 小时前
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日
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2017年8月14日 / 晚上10点12分 / 12 小时前

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日

路透新闻部

2 分钟阅读

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  154.61    +2.91    +1.92   3633764
    京东                       44.25    -1.65    -3.59  36764710
    新浪                       98.91    +3.62    +3.80   1099848
    搜狐                       54.90    +0.28    +0.51    212614
    网易                      278.62    -2.34    -0.83   1472703
    百度                      223.69    +0.20    +0.09   2447680
    
    台湾
    台湾积体电路               36.05    -0.09    -0.25   1060087
    联电                        2.32    +0.01    +0.43    399654
    日月光                      6.20    +0.05    +0.81    330291
    硅品精密                    7.91    +0.02    +0.25    124891
    和信超媒体                  2.98    +0.07    +2.37      6892
    友达                        3.88    +0.03    +0.78    546433
    中华电信                   33.84    +0.17    +0.50     33179
    台湾国际航电               51.80    +0.59    +1.15    651250
    
    香港
    中国移动                   56.08    -0.47    -0.83    167874
    中国联通                   15.29    +0.31    +2.07     83756
    中国电信                   48.49    -0.05    -0.10      7438
    中芯国际                    4.76    +0.07    +1.49     38056
    (完) (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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