《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 154.61 +2.91 +1.92 3633764 京东 44.25 -1.65 -3.59 36764710 新浪 98.91 +3.62 +3.80 1099848 搜狐 54.90 +0.28 +0.51 212614 网易 278.62 -2.34 -0.83 1472703 百度 223.69 +0.20 +0.09 2447680 台湾 台湾积体电路 36.05 -0.09 -0.25 1060087 联电 2.32 +0.01 +0.43 399654 日月光 6.20 +0.05 +0.81 330291 硅品精密 7.91 +0.02 +0.25 124891 和信超媒体 2.98 +0.07 +2.37 6892 友达 3.88 +0.03 +0.78 546433 中华电信 33.84 +0.17 +0.50 33179 台湾国际航电 51.80 +0.59 +1.15 651250 香港 中国移动 56.08 -0.47 -0.83 167874 中国联通 15.29 +0.31 +2.07 83756 中国电信 48.49 -0.05 -0.10 7438 中芯国际 4.76 +0.07 +1.49 38056 (完) (整理 杜明霞；审校 龚芳)