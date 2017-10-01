《全球主要央行会议预告》--2017年10月-12月

以下为全球主要央行在2017年9月-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

2017年

10月31日至11月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

11月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。

12月12日至12月13日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月13日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

2017年

10月4日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月26日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月8日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月6日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月7日 - 全行委员会会议。

12月14日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

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英国央行

2017年

11月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。

12月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。

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日本央行

2017年

10月30日 - 日本央行货币政策会议(至10月31日)。

12月20日 - 日本央行货币政策会议(至12月21日)。

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韩国央行

2017年

10月19日 - 货币政策会议。

11月30日 - 货币政策会议。

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加拿大央行

2017年

10月25日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。

12月6日 - 公布指标利率决定。

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瑞士央行

2017年

12月14日 - 货币政策评估，并召开记者会。

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澳洲央行

2017年

10月3日 - 召开利率会议。

11月7日 - 召开利率会议。

12月5日 - 召开利率会议。

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新西兰央行

2017年

11月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。

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瑞典央行

2017年

10月26日 - 公布利率决定和货币政策报告。

12月20日 - 公布利率决定和货币政策报告。

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挪威央行

2017年

10月26日 - 宣布利率决定。

12月14日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。第三季理监事预定将于9月21日召开。

具体会议日期在开会前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

2017年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：

Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 白云)