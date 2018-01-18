《全球主要央行动态》--1月11日-1月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月11日-1月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在最新褐皮书称，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步伐增长，薪资继续攀升。美联储褐皮书指出，“自上次褐皮书发布以来，大部分地区联储报告薪资以温和速度增长，有些地区注意到企业提薪所涉及的领域和岗位更广泛。几个联储地区指出，制造业、建筑业和交通运输投入成本上升。部分地区预计未来几个月薪资将会进一步上升，尽管物价压力仍表现不一。

美国联邦储备理事会的两位官员表示，今年美国经济成长在减税提振下应该不错，但对于经济有多接近过热以及今年升息的必要性，他们的看法却不一。尽管达拉斯联储总裁柯普朗表达了对经济过热的忧心，但他仍认为美联储今年需要“不慌不忙地”逐步撤走宽松货币政策，加息三次。而芝加哥联储总裁埃文斯则认为升息次数少一点“可能较为适宜”，因为这样才能让通胀达到甚至可能暂时高于联储的2%目标水平。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦警告称，最近美国失业减少可能刺激通胀上升，鉴于美联储当前的政策框架，这可能触动加息，进而导致经济衰退。“我不认同该框架，”罗森格伦在圣地亚哥全球合作中心说。他所指的是美联储对实现2%通胀率目标和充分就业的“平衡”做法。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，她对美国税改将在未来两年对经济成长贡献0.25-0.5个百分点的假设或许太低了。梅斯特在新泽西州罗格斯大学的一场演讲后对记者表示，就成长和通胀而言，风险仍平衡，但经过数年后，上档风险“显著”。“我的财政政策假设是其将在未来两年对经济成长贡献0.25-0.5个百分点，或许这有点太低了”，她表示。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。ECB政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划。“来年初，沟通的语言--有关货币政策立场和前瞻性指引的各个方面，都可能要重新考虑，”会议记录显示。

欧洲央行管委韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元(3.13万亿美元)购债计划。“如果增长和通胀的发展基本符合预期，央行在9月以后结束购债计划是可以想象和适合的，”德国股市日报周一援引韩伟森的话报导称，“我认为，可以将月度购债规模一次性减少至零，没有任何问题。”

德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行很快升息的可能性较小，并重申了在未来较长时间内保持政策宽松的承诺。本周投资者开始押注欧洲央行会在12月升息，之前公布的该央行最新会议记录显示，决策者准备改变口风，以反映欧元区经济前景的改善。但魏德曼淡化很快加息的可能。“就欧元区内央行的现行利率而言，目前很快调整的可能性较小，”他在德国罗塔赫-埃根对听众们表示。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗表示，继11月进行逾10年来首度升息后，该行在需要考虑再次加息前可能有“充足的时间”。邓雷罗表示，利率决策会议上月决定持续观察11月2日宣布升息25个基点所带来的效应，她对此感到安心。12月时，单位劳动成本增长仍受抑，通胀可能到达峰值附近，我认为我们有充足的时间继续观察11月调整政策所带来的效应，而后就再次调整利率进行投票。

瑞典央行副总裁史金斯利称，在瑞典央行开始缩表前，有必要将利率调高至正值区域。“让我们先保持(资产负债)组合不变，但要(通过)开始进行一系列升息，这样才能脱离负利率环境，”史金斯利对记者称。“然后当利率稍微高于零，我们可以开始出脱债券部位。”

瑞士央行总裁乔丹表示，仍需要负利率来削弱瑞郎，他并称瑞郎仍“高价”。“瑞士瑞郎长时间强劲，且仍然相当高价，”乔丹周二在苏黎世一场活动上表示。“这就是为何我们拥有低利率的原因，应该要致力于压制瑞郎汇价。如果我们真的调整利率，瑞郎可能会升值”。

**日本和韩国**

日本央行总裁黑田东彦重申央行决心维持量化宽松措施，但他就通胀和经济发表正面评论。“预计经济将继续温和扩张，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上讲话时表示。他还表示，当前日本经济温和扩张将帮助通胀加速升向2%的目标水准，暗示希望暂时维持货币政策不变。他补充说，只要有必要，日本央行将继续实施包括收益率曲线控制和大规模资产购买计划的宽松举措，以实现物价目标。

日本央行在季报中上调九个地区中三个地区的经济评估，突显出其对范围不断扩大的经济复苏的信心。此外，日本央行维持剩余六个地区的评估不变。这份报告是在日本央行地区分行经理季度会议上发布，报告内容将纳入央行1月22-23日政策会议考量范围。

韩国央行维持指标利率不变，一如预期，观察11月升息的效果，该央行仍对触发破坏性的资本流动持警惕态度。韩国央行政策委员会投票决定维持指标利率在1.50%不变，这是韩国央行总裁李柱烈参加的倒数第二次利率会议，李柱烈的任期将于3月结束。

**大中华区**

中国央行官方微博“央行微播”发文称，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。央行去年9月30日发布通知称，决定自2018年起对普惠金融实施定向降准政策，但当时并没有明确具体时间。央行并表示，对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

中国央行调查统计司司长阮健弘表示，去杠杆和金融监管逐步加强背景下，存款派生减少，加之财政性存款同比多增，导致2017年末M2同比增速下降，这不会影响到实体经济，未来比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。上海证券报援引她在年度金融数据发布会上的讲话称，当前货币信贷运行总体正常，央行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定。

**其他**

加拿大央行一如预期升息，因就业增长和通胀回升盖过了北美自由贸易协定(NAFTA)前景的不确定性，但央行总裁承认升息决定并不是没有经过三思的。这是加拿大央行七个月来第三次升息，使短期借贷成本升至2009年以来最高水平。不过，央行对北美自由贸易协定(NAFTA)前景持谨慎态度，使此次升息的基调偏鸽派，与很多分析师的预期一致。(完) (整理 汪红英；审校 徐文焰)