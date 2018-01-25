《全球主要央行动态》--1月18日-1月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月18日-1月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国参议院确认了美联储理事鲍威尔接替叶伦担任下届美联储主席。在美国经济继续复苏之际，这可能有利于美国货币政策保持连续性。鲍威尔下月初开始担任美联储主席，任期四年。现年64岁的鲍威尔去年11月被特朗普提名担任下届美联储主席，由于其货币政策立场与叶伦非常接近，因此基本上是没有太大争议的人选。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储2018年和2019年应各升息三次。这比其他很多美联储决策者青睐的升息速度略快。梅斯特表示，受消费者和企业支出推动，今年美国经济应会增长约2.5%，不过最近通过的减税举措可能促使经济以更快速度增长，而且明年将继续提振经济。她预估，目前为4.1%的失业率在年底前将降至4%以下，而目前低于联储2%目标的通胀率也将在一两年内升回目标水准。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，美联储2018年应当继续逐步升息。他并表示预计近期减税和其它有利因素将提振今年的经济增长。“目前我的基本假设是，2018年升息三次看来是个良好的起点，”威廉姆斯对记者说，并补充道，“那并不是锁定了的事情。”华尔街日报和金融时报报导称，白宫正在考虑让威廉姆斯担任美联储二把手。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的资产购买计划并未导致欧元汇率“在统计意义上显著”变动，汇率波动只是副作用，而非目标。“尽管资产购买计划对于放松整体融资条件、支持对企业和家庭贷款复苏方面发挥了作用，但并未导致欧元汇率出现在统计意义上的显著波动，”德拉吉称。

瑞典央行总裁英韦斯表示，家庭债务高企给经济带来风险。过去20年瑞典住宅地产价格大涨。“高负债使经济变得脆弱，放缓这种趋势至关重要，”英韦斯在声明中称。

欧元国家财长展开挑选新任央行副总裁的程序，可能在2月作出决定。欧元区官员向路透表示，这可能为央行总裁接班人之争的政治立场提供线索。现任欧洲央行总裁德拉吉任期在2019年11月届满。

**日本和韩国**

日本央行维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称“近期呈现区间波动”。10月时该行称通胀预期疲弱。央行总裁黑田东彦则打消了市场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测，因通胀仍然低于央行目标。黑田东彦称，他认为短期没有必要上调利率或放缓对上市交易基金(ETF)的定期购买，尽管有批评人士称购买ETF人为推高了日本股价。

韩国央行维持利率不变，并上调2018年经济增长预估，但提示了对经济不确定性和通胀疲软的担忧，这些问题仍是该行今年收紧政策的障碍。这是现任央行总裁李柱烈3月结束任期前的倒数第二次议息会议。李柱烈称，今年的经济增长率料为3.0%，比去年10月预估的增长2.9%略高。然而，韩国央行将2018年通胀率预估从1.8%调降至1.7%。

韩国央行官员Jeon Seung-cheol在就央行修改经济预估召开的记者会上表示，保护主义损及贸易、全球收紧货币政策、就业增长乏力和消费改善疲弱，都对韩国经济增长构成下行风险。

**大中华区**

中国央行副行长陈雨露日前表示，当前金融监管部门全面强化金融监管，整治金融市场乱象，防范化解金融风险，金融服务实体经济取得新进展，但取得的成绩仅是初步和阶段性的。人民日报刊登对陈雨露的专访称，一方面，影子银行规模增速放缓。截至去年11月末，银行理财产品资产余额同比增长4.2%，增速比上年同期下降40.1个百分点。同时，宏观杠杆率增幅趋缓。根据央行初步测算，2017年三季度末中国总杠杆率比2016年末高出3.7个百分点，增幅比2012—2016年平均增幅低9.6个百分点。

香港金融管理局（HKMA）称，预计经营银行或接受存款业务的机构（认可机构）实施处置机制下的吸收亏损能力规定，每年需付出总成本可多达26亿港元；不过，即使有关成本全部被转嫁到金融服务收费之上，仍会为整体经济带来重大的净效益。

**其他**

泰国央行总裁威拉泰表示，将不会为了贸易优势而干预泰铢汇率，只会为了抑制过度波动而采取行动。泰铢兑美元目前持于三年半高位附近。他还表示，央行将确保泰铢汇率波动不会影响到企业，但将不会设定泰铢具体汇率目标。

菲律宾央行称，该国第四季经济强劲增长，为其实现2-4%的通胀目标提供了充足空间。菲律宾2017年10-12月当季经济同比增长6.6%，略逊于市场预期。2017年全年GDP增速6.7%，达到了政府的增长目标。

南非央行维持指标附买回利率在6.75%不变，称通胀面临的风险仍偏向上档，尽管兰特汇率近期走强。央行总裁甘亚格在记者会上指出，南非的经济前景看来正在改善，尽管比较基期较低。他认为经济前景“面临挑战”且“脆弱”，不过央行将今明年增长预测小幅调升至1.4%和1.6%。(完) (整理 张涛；审校 李婷仪)