《全球主要央行动态》--1月25日-2月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月25日-2月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国和加拿大**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。 加拿大央行总裁波洛兹表示，即便是他也无法知道今年未来的升息状况，他重申决策官员仍然视数据状况而定，不能机械地行动。

**欧洲**

欧洲央行维持指标利率在负值区域，并继续承诺，将在结束购债后的一段长时间内保持利率稳定，并誓言继续购买资产直至通胀持续反弹。欧洲央行在声明中称，“管委会预计央行的主要利率将在一段长时间内保持在目前水准，且会远超过净资产购买的期限。”

欧洲央行总裁德拉吉警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。在被问及爆发全球货币战的可能性时，德拉吉在政策会议后的记者会上重申，欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有当该行确信即便没有其提供的额外协助，通胀也会朝目标前进时，才会停止向欧元区经济挹注资金。普雷特指出，在做出这样的决定前，欧洲央行需确信通胀正迈向近2%的目标水平，且可承受撤除刺激措施的冲击。

欧洲央行管理委员会委员克诺特在荷兰时事节目Buitenhof表示，该央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。“无论如何，没有理由继续实施该计划。”克诺特称。“我认为，我们应该明确这点。”

克诺特称在9月后结束量化宽松政策是合理的。克诺特称可以接受在短期内逐步结束资产购买行动的做法。克诺特称有信心通胀将在中期内回升至目标，称物价稳定性没有风险，为政策正常化提供理据。

欧洲央行执委科尔表示，主要经济体不应出于竞争目的而设定汇率目标，政策制定者围绕货币的讨论应限于官方论坛。“今天全世界最不需要的就是汇率战，”科尔在达沃斯的世界经济论坛上表示。

科尔表示，欧洲央行在结束2.55万亿(兆)欧元(3.17万亿美元)量化宽松计划方面将不会操之过急，因通胀仍未明显地朝着目标前进。虽然欧洲央行已暗示可能很快就调整其政策指引开始进行讨论，但科尔表示决策者们目前还未这么做。不过科尔承认欧元区经济扩张势头正劲，支持了欧洲央行对通胀将在中期内回升至目标水平的乐观预期。

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛称，央行必须密切关注汇率波动对通胀前景的影响。

欧洲央行专业人士调查显示，未来几年欧元区通胀率或将加快，而长期预估依旧保持稳定，这一结果支撑了欧洲央行的审慎乐观态度。据这份对56位预测专家的调查，今年欧元区指标通胀率料为1.5%，明年料为1.7%，均比10月时的预测高出0.1个百分点。

英国央行总裁卡尼称，若能够明确英国与欧盟未来的关系，则今年晚些时候英国经济可加速增长，并不再落后于全球经济增速。

英国央行总裁卡尼表示，该央行工作重点正转向降低通胀这项更为传统的职责，因有迹象显示国内经济克服了2007-09年金融危机带来的冲击。卡尼表示薪资正在逐步上涨。在央行正考虑何时能继续升息之际，这正是该央行乐见的情况。卡尼表示，英国经济生产率长期疲弱问题似乎比他前几年的预期更持久。生产率疲弱影响生活水平并推高通胀。

瑞士央行总裁乔丹表示，美国经济增长强劲，而且美国利率也相对较高，这应当支撑美元表现强势。

挪威央行宣布维持指标利率在纪录低点0.50%不变，与路透调查访问的16位分析师的预测一致。挪威央行货币政策委员会称，挪威经济的前景和面临的风险因素与12月会议时相比没有重大变化。

**日本**

日本央行加紧努力以驱散市场对于央行及早撤出大规模刺激政策的臆测，于周三增加购债计划规模，要市场相信，鉴于通胀低迷，货币政策仍将保持超宽松。央行副总裁岩田规久男表示，通胀距离2%的目标仍然较远，央行必须维持“强有力的”货币宽松政策。

日本央行1月会议意见摘要显示，一些央行决策者称如果经济和物价状况继续改善，央行可能需要考虑升息或者放缓对风险资产的购买。但其他央行委员表示，鉴于通胀距离2%的目标水准仍远，因此央行必须维持“强力的”货币宽松举措。

日本央行公布12月政策会议记录显示，部分委员称，如果经济继续复苏，该央行应考虑加息或减缓风险资产购买。会议记录显示，多数委员认为，鉴于通胀率距离2%的目标较远，日本央行维持当前“强有力”的货币宽松举措是适宜的；但一位委员称，长期货币宽松政策对商业银行获利的损害在“累积”。这意味着日本央行必须仔细观察其政策的利弊。

日本央行总裁黑田东彦称日本经济可能继续适度扩张，中长期通胀预期将会回升。黑田东彦称日本央行将会继续通过宽松货币政策来支持日本经济。

黑田东彦称，提供加密货币服务的公司必须有充分的安全措施。黑田东彦还在国会表示，日本央行目前没有发行数字货币的计划。

日本共同社报导称，黑田东彦表示，七国集团(G7)有一个共识，那就是汇率走势应稳定地反映经济基本面。黑田东彦还淡然对待市场长期以来对日本央行将早于预期撤回刺激计划的臆测。“现在距离实现我们2%的通胀目标还有相当一段距离。不适合谈论退出策略或政策变动，”黑田东彦说。

日本央行支付和结算系统部门主管山冈浩巳称，全球决策者可能将讨论应对比特币和其他加密货币动荡走势的方法，但要在全球范围内对交易进行全面监管是不容易的。山冈浩巳称，韩国和中国都加强了监管，但日本希望确保其使用的规则不会阻碍创新。

**大中华区**

中国央行副行长易纲称，预计2018年中国经济仍有望保持平稳增长，但也要看到中国经济中仍存在一些问题和隐患，内生增长动力仍待强化，债务和杠杆水平还处在高位，资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除，金融乱象仍然存在，金融监管构架还有待进一步完善。

针对此前对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节一事，中国央行在回复路透的邮件中称，其主要目的是在市场情绪出现大幅波动并引发大规模“羊群效应”时，适度对冲由此造成的跨境资本流动显著的顺周期波动。央行在邮件中并称，此次明确提出逆周期系数，重点在于建立账户融资宏观审慎管理机制，提高政策的透明度。

中国央行、银监会联合发布“关于设立欧盟中间母公司(IPU)的联合意见书”称，中国监管当局目前尚未对在华外资金融机构提出任何类似设立IPU的要求；考虑到潜在合规成本可能高于预期监管效果，中方希望欧盟当局能够重新考虑设立IPU门槛为300亿欧元的要求。

受惠于香港及环球股市上扬，香港外汇基金于2017年全年投资收入录得创新高的2,520亿港元；展望今年，金管局总裁陈德霖表示，由于投资环境仍然复杂，金管局会紧盯市场变化继续小心谨慎管理外汇基金。

香港金融管理局(HKMA)称，预计由七间本地银行合作搭建的“香港贸易融资平台”将于今年第三季投入运作，并于明年第一季接通至新加坡。

台湾行政院宣布核定下一任央行总裁由现任副总裁杨金龙接任。

**其他**

泰国央行总裁威拉泰表示，央行担心如果泰铢快速上涨，可能会影响实体经济；如果泰铢走势“异常”，央行准备考虑采取更多措施。

马来西亚央行宣布上调关键利率，为三年半来首次。马来西亚央行将隔夜政策利率上调25个基点至3.25%。马来西亚央行称，鉴于该国经济仍在坚稳成长，其货币政策委员会“决定使货币宽松的程度正常化”。(完) (整理 张若琪 审校 张涛)