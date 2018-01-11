《全球主要央行动态》--1月4日-1月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月4日-1月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美国联邦储备理事会(美联储/FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。“长期利率更加迟滞...我将尽我所能确保我们的政策不会让收益率曲线倒挂，”博斯蒂克表示，“如果我们接近那种情况，我会强烈呼吁大家应该要极度谨慎。”

芝加哥联储总裁埃文斯表示，他希望等到2018年中期再行升息，这样仍可使美联储一如其他官员预期渐进升息。埃文斯称，对于收益率曲线趋平及可能倒挂一事，他并未太过担心。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美联储今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。威廉姆斯在接受采访时描绘了一幅美国经济的美好图景，即未来几年将处于或接近全速增长水准。

波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储应该考虑改变其通胀目标，允许通胀率有一个可以令人接受的区间。美联储目前的通胀年率目标为2%，但自2012年采行以来鲜少达标，通胀率经常不到2%。罗森格伦表示，理想通胀率有可能可以随着时间而改变。他表示，其中一个可能性是，美联储建立一个区间，允许美国的通胀率在1.5-3%区间移动。

费城联储总裁哈克称，疲软的薪资增长和债券市场的潜在风险意味着，美联储暂时应放慢升息步伐，并表示美联储2018年或许应该仅升息两次。哈克在11月还称，他也认为升息三次、每次升息25个基点是适宜的。但他在周五改变了看法，暗示美联储对通胀持续低迷以及一个新露头的风险越来越担心。这个新风险是，美联储若继续升息，可能会推动短期利率高于长期利率。

克利夫兰联储总裁梅斯特预计2018年美国升息约四次。梅斯特预计，美国通胀将在未来几年持续回升至2%的目标，并称称经济扩张步伐稳固，就业市场表现强劲。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，在美国广泛减税后，美联储必须慎防经济“过热风险”；减税虽能提振企业投资，但可能让原本就难以为继的债务水平攀高。

柯普朗称，中国对美债的需求减弱，不太可能干扰美联储继续逐渐减少所持债券的计划。他还补充道，鉴于当前全球金融市场的创纪录需求，很难预计中国会如何推进这项计划。柯普朗还预计今年升息三次是“基本情景”。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，去年通过的美国税改立法或许将刺激经济增长和投资，且已推高股价，但这并不应该迫使美联储较预期更快地升息。布拉德表示，美联储目前没有理由认为税改立法将导致通胀上升过快或其他需要加快升息的问题。他现在仍坚持认为，利率应保持稳定，直到整体经济成长加速，生产率提高，或者通胀和全球利率上升。

布拉德说，过去五年来通胀未能达标已导致美国经济无法发挥其应有的增长潜力，他并提议以一个更动态的系统来制定物价增长目标。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称希望保持利率在低位，以推高薪资并让通胀向2%回升。

明尼亚波利斯联邦储备银行呼吁美国监管当局提高对该国大型银行的资本要求，称尽管在2008年金融危机后已出台多项改革措施，这些银行仍然“太大而不能倒”。该行人士所作的这项学术研究中估计，在未来100年中，政府花费纳税人资金救助银行的可能性仍高达67%，并认为针对资产规模高于2,500亿美元的大型银行的一般资本要求应“大幅”提升。

美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储上次政策会议宣布加息前，12家地区联储中有三家反对上调贴现率。美联储在12月12-13日会议上调贴现率25个基点至2%，并上调指标借贷利率。芝加哥、明尼亚波利斯和圣路易斯联邦储备银行的总裁都反对上调贴现率，原因是通胀数据令人失望。

美联储研究报告表示，缩减资产负债规模，还能够让联储免受债券持仓在未来可能遭遇潜在亏损的冲击，也不会因为可能导致纳税人资金损失而遭受政治抨击。这份由五位央行经济学家及一名独立教授所做的研究显示，如果联储继续持有现有的全部资产，未来几年遭遇亏损的机率约为30%。不过报告显示，如果联储缩表幅度能达到1.3万亿美元或更多，那么亏损的可能性将下滑至不到5.0%。

美联储2012年全年政策会议记录显示，被总统特朗普选定为美联储下任主席的鲍威尔只勉强接受美联储的第三轮量化宽松(QE)举措。鲍威尔的任期将从下个月开始。“我对于支持(这一决定)的热情不太高，我对我们所走的道路有点不安，”鲍威尔在美联储2012年9月的政策会议上说。决策者在此次会议上同意每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS)，帮助将利率维持在低位并刺激聘雇和投资。会议记录显示，“如果不采取进一步政策行动，我认为在可预见的未来失业率不太可能会下降，”叶伦在2012年9月会议上说，“我们不应该再推迟行动。”

**欧洲**

英国央行副总裁布罗德班特表示，他不知道央行2018年会否升息，但该行最新预期显示未来几年可能数度加息。布罗德班特在BBC节目中承认最近几年消费者借款增长“相当快迅”，但他表示这样的增长是紧接着在金融危机后的急降。

瑞士央行称，预计2017年度获利将达到540亿瑞郎(552.5亿美元)，这将是该行110年历史当中获利最高的一年。该行预计，有490亿瑞郎的获利来源于外汇持仓。该行将在3月5日公布去年完整获利数据。

**日本**

日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。这引发撤出刺激措施的猜测。虽然购债操作通常被视为例行操作，但交易员似乎抓住日本央行宣布将削减长期债券购买规模不放。

**大中华区**

两位消息人士透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。他们指出，央行只是“建议”，毕竟现在人民币不再像以前一样只是单向贬值波动，而是波动趋于平衡，因此央行建议大家可以调整逆周期因子系数，具体是否调整则由各家银行自行决定。

中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算，且银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务。

中国“一行三会”推出规范债券交易业务的通知，要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。

多位消息人士证实，中国央行日前窗口指导商业银行同业存单(NCD)备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一，意味着银行发行存单上限明确。

中国央行称，近期与泰国中央银行续签双边本币互换协议，规模保持为700亿元人民币/3,700亿泰铢。刊登在央行网站的新闻稿指出，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期，旨在便利双边贸易和投资，促进两国经济发展。

香港金融管理局称，由2019年1月1日起，香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)会由现行的1.875%，上调至2.5%，以提高银行体系一旦面对系统性风险时承受冲击的能力。

台湾央行公布修正“银行业办理外汇业务管理办法”，开放指定银行客户得以网路开立数位外汇存款帐户，并于本月6日实施。同时，央行还修正“银行业办理外汇业务作业规范”；及新定“指定银行受理顾客透过电子及通讯设备办理外汇业务作业要点”，大幅简化银行申请网银外汇业务，凡结汇未达50万台币可迳行办理。

台湾央行副总裁杨金龙称，金融科技崛起对央行货币政策管理是一大挑战，台湾央行将会试验区块链或DLT(分散式帐本技术)等应用在台湾大额支付系统的可行性，也将持续推广各种电子支付工具。他在一研讨会中表示，已成立网路金融资讯工作小组和数位金融研究小组，关注金融科技发展，并将运用大数据研拟对策提升政策品质。

**其他**

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉表示，央行正密切监督信贷和杠杆水平，以免经济过热。埃斯佩尼拉还称，预计通胀率将处于政府目标区间2-4%之内，直到2019年。