《全球主要央行动态》--10月12日-10月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月12日-10月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。美联储在9月政策会议决议维持利率不变。自此之后，叶伦多次承认通胀路径不确定性升高；在今年多数时间里，通胀始终脱离美联储2%的目标。不过叶伦及一些关键决策官员也明确表示，鉴于整体经济力道及劳动市场持续收紧，他们预计将继续缓步升息。

美联储最新褐皮书称，9月至10月初，美国经济以小幅至温和的步幅扩张，尽管部分地区受到飓风的影响，但还是鲜有通胀加快的迹象。不过美联储主席叶伦也表示，她仍预计通胀将反弹，美联储看来在12月再加息的正轨上。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储可能需要在12月升息，然后在明年升息三至四次，前提是美国失业率持续下滑且通胀上升。这番言论表明罗森格伦比起其多数同僚稍微偏向鹰派。他今年对政策没有投票权。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储需要明确捍卫其2%通胀目标并停止升息，直到物价上升的速度加快脚步。他在接受路透专访时表示，美联储若持续坚持“正常化”，并在没有更好的证据显示物价正在增强的情况下升息，其冒着失去信誉，以及或许会造成经济衰退的风险。

美联储公布的贴现率会议记录显示，堪萨斯城联储在9月会议上要求上调贴现率。美联储有12家地区联储及理事会。这份会议记录显示，在12家地区联储中，11家支持维持贴现率在1.75%，堪萨斯城联储投票要求将贴现率上调至2%。美联储的贴现率变动通常与其主要指标利率同步，目前美联储的联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。在距离央行下次政策会议还有两周之际，德拉吉表示，承诺在结束购债后“一段长时间”维持利率在当前水准，这对控制借款成本至关重要。他还表示，宽松的货币政策给欧洲区政府实施促增长所需的改革提供了一个机会窗口。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲和其他发达经济体的当局是时候该“更加认真地”抗击金融泡沫了，否则可能会面临另一场金融危机。

此前他曾表示，欧元区通胀将随着经济持续复苏而加速，尽管经济强劲增长与薪资疲弱共存这种脱钩现象令人困惑不解。

欧洲央行驳斥外界对其处理坏账问题的提议的抨击，辩称此举合法，并且是解决这个困扰银行业十年之久的问题所必需的作法。

英国央行总裁卡尼表示，预计该央行将在未来几个月内加息，但他不愿透露是否最早在下个月加息以及是否计划多次加息。他还称，货币政策不是维持金融稳定的主要工具，英镑走势大多是受到英退协议预期的推动，如果英国在达不成协议的情况下退欧，短期内欧盟将面临金融服务短缺的局面。

英国央行两名新任利率决策官员--副总裁拉姆斯登和货币政策委员会外部委员邓雷罗表示，他们并不准备在11月投票赞成升息，引发投资人质疑该行将在何时进行备受预期的十多年来首度升息。

瑞士央行总裁乔丹对该国广播公司SRF称，该央行继续致力于当前的宽松性货币政策，尽管瑞郎面临的上行压力减弱以及全球经济形势改善。

瑞典央行副总裁沃尔森表示，瑞典通胀率看起来开始在央行目标2%附近站稳脚跟。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。黑田东彦看好日本经济，指称经济温和增长，收入增加使得企业和家庭支出上升。但他表示，尽管经济如此好转，但通胀和薪资增长令人失望地低迷。

黑田东彦警告，投资人或许对地缘政治风险太过放心，这类风险可能造成金融市场动荡，并打断全球经济扩大中的复苏。在日本方面，黑田指出，尽管经济温和稳定扩张，通胀仍旧疲弱，这意味着日本央行暂且将维持庞大的货币刺激措施。他还表示，并未看到美国、欧洲和日本市场因各自央行的巨量印钞举措而滋生泡沫的迹象。

日本央行副总裁中曾宏表示，央行将在必要时调整收益率曲线的形状，将经济、物价和金融条件等形势纳入考量。中曾宏周三在纽约演讲时表示，过去一年，与日本央行市场操作指引相契合的收益率曲线已顺利形成。他还说，央行“很可能”继续辅助形成最适合实现2%通胀目标的收益率曲线。

日本央行审议委员樱井真称，央行持续当前货币宽松架构至关重要，因为其效果将逐渐增强。樱井真还表示，日本央行不应改变2%的通胀目标，因为其他央行也以此为目标，且该目标助益汇率稳定。樱井真反驳了需要进一步放松货币政策的观点，称央行不应当采取不必要的措施来加快实现2%通胀目标的时间。

韩国央行一如预期，决议维持指标利率不变；在美国进一步紧缩货币政策前，该行评估风险并保持谨慎。货币政策委员会将指标利率维持在1.25%的纪录低点不变。加上此次政策决定，韩国央行已经连续16个月维持利率不变，创货币政策维持不变的最长时期。韩国央行总裁李柱烈称利率决议为非一致通过，政策委员会委员李一衡是周四唯一反对维持利率不变者。李柱烈表示，部署萨德对经济的反作用力大于预期，预计未来对经济影响将放缓。

**澳洲**

澳洲央行认为没有必要跟随海外央行升息，指出国内物价压力依然温和，同时家庭在沉重的债务负担下费力前进。澳洲央行10月会议记录显示，决策委员会不会急于加入全球收紧政策大军。会议记录显示，澳洲央行还软化了其反对澳元走高的措辞，在通常就澳元发表的警告中增添了“大幅”一词。

澳洲央行警告称，加息可能损及债务负担沉重的家庭，同时为了防范债务助燃房地产泡沫而采取的举措正在发挥效果。在其长达60页的金融稳定评估报告中，澳洲央行专门指出，家庭借款创历史高位是澳洲金融系统的一个重要风险来源。

**大中华区**

中国人民银行发布2017年人民币国际化报告指出，中国将扎实推进人民币国际化，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位，央行下一步将继续有序推进人民币资本项目可兑换，提升跨境投资和交易的便利化，促进资源在全球有效配置，助力经济转型升级和稳定发展。

中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

周小川表示，多项指标显示近期中国经济增长稳中向好，去杠杆也取得初步效果；将继续实行积极财政政策和稳健货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

中国人民银行副行长潘功胜表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。他是在参加中国共产党十九大会议间隙时做出上述表示的。

央行副行长易纲也在会议间隙指出，人民币汇率机制现在相对完善，要坚持市场化取向的机制，有一些双向浮动是正常的。

针对美国将台湾移出汇率观察名单，台湾央行副总裁杨金龙表示，未来仍会持续就汇率报告与美国沟通，并重申台币采管理浮动汇率制度及台币汇率由市场供需决定。杨金龙在立法院答询时表示，台湾央行和美国财政部沟通良好，未来将持续沟通此事；台币则采管理浮动汇率制度不变，台币汇率由市场供需决定。

**其他**

新加坡金管局维持货币政策不变，称2018年经济成长速度可能较今年放缓。金管局称，将维持坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率为零，并称维持汇率政策区间的宽度与中点不变。