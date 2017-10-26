《全球主要央行动态》--10月19日-10月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月19日-10月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要美国仍处于低利率经济环境中，联储就必须保留资产购买和其他非常规政策工具选项。叶伦的评论表明，她的政策观点与美国总统特朗普考虑的下任联储主席人选的看法存在差异。

克利夫兰联储总裁梅斯特称她对联储逐步加息的作法感到放心，预计利率上升要比美联储预估中值更多一些，因她预期经济路径更强。梅斯特还指出，需要为大型银行量身定制监管规定，减轻小银行的监管负担。

**欧洲**

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对奥地利报纸Der Standard表示，央行不必等到通胀率达到“接近但低于2%”的目标再实行政策“正常化”。他还称欧洲央行可能在下周(10月26日会议)决定减缓资产购买，同时避免骤然减少购买量。

德国央行在月度报告中称，德国第三季经济增长料维持在高水准，受强劲的工业订单驱动，尽管建筑活动趋于平稳，且消费下降。德国央行并称，“在消费者信心非常好、就业市场和收入前景有利的背景下，消费恶化料不会持久。”

英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。“我不想试着对这次会议做预测，但在我看来，今年的经济显然已经放缓，”康利夫在接受威尔士西部邮报采访时说。此前，康利夫以及另一位央行副总裁拉姆斯登在过去一周明确表示，他们认为下周升息的时机还不成熟。

**加拿大**

加拿大央行一如预期维持利率不变，称尽管随着时间的推移对货币刺激的要求可能减少，但鉴于经济面临的风险和不确定性，央行在作未来调整时将会“谨慎行事”。在7月和9月连续两次会议加息后，央行表现出的谨慎基调拖累加元大跌。对加拿大央行12月加息的押注也降至不到30%，声明发布前为37%。

**日本**

日本央行指出，由于日本银行业者在日益萎缩的国内市场争夺愈来愈少的放贷机会，导致提振获利能力方面落后跨国银行。包括日本在内，许多发达国家因长期实施超宽松货币政策，使金融机构利润遭到挤压。但日本央行指出，结构性因素也是日本银行业者获利下滑的原因，如果不设法解决，可能导致银行体系不稳定。

日本央行总裁黑田东彦警告称，地区性银行的获利能力正在下滑，罕见地承认日本央行长期宽松政策的代价在上升。黑田东彦对日本经济仍表达乐观信心，他表示，由于外部及国内需求均衡地双双上升，日本经济正在温和扩张。他也表示，由于预期薪资及就业稳定增加，民众愈来愈能接受物价上涨。

**大中华区**

中国央行行长周小川表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化。他在中国共产党十九大中央金融系统代表会议上并称，去杠杆只要将总量阀门把握较好，杠杆率就会下降较快，中国主要是企业部门杠杆率偏高，要防范地方政府融资平台的变相债务问题。

新华社引述中国人民银行称，此前出现的“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”传言，消息不属实。

香港金融管理局总裁陈德霖称，金管局与新加坡金融管理局签订金融科技合作协议，并正在讨论连接两地贸易融资平台，预计下月公布相关详情。

台湾央行总裁彭淮南称，美国财政部把台湾从汇率操纵国/地区观察名单移除，除央行与美方不断沟通外，央行已尽量减少在外汇市场的干预；另美联储一旦缩表，短中长期利率均将上升，外资应该会撤离新兴市场、调整台股，台股应注意外资动向。

路透获得的台湾央行业务报告显示，今年消费者物价指数(CPI)涨幅小，且通膨展望稳定，预测全年CPI年增率为0.65%，而明年预估为1.12%。该报告还显示，今年下半年经济成长率将降为1.93%，全年经济成长率则估在2.15%；明年经济成长率为2.2%。若明年军公教调薪带动企业调薪效果显现，将提振民间消费，经济成长率预测值亦可望上修。

**其他**

印尼央行维持其指标利率不变，一如预期。此前两次会议该央行曾出人意料地降息。印尼央行维持七天期逆回购利率在4.25%不变。印尼央行副总裁Mirza Adityaswara表示，第三季国内生产总值(GDP)预计将增长5.1-5.2%，并称第四季经济增长率料介于5.3-5.4%。

巴西央行货币政策委员会将指标利率下调75个基点至7.50%，此前已连续四次降息100个基点；这一决定符合路透调查分析师的普遍预期。但巴西央行暗示仍可能在下个月降息至纪录低位；随着通胀得到控制，央行决策者寻求提振刚刚起步的经济复苏。

俄罗斯央行第一副总裁尤达耶娃称，在10月27日下次政策会议上决定削减指标利率的步伐时会考虑多种选项。

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉称，该央行正在对外汇市场进行“策略性干预”，以防汇市过度波动；菲律宾披索兑美元触及11年低点，是今年以来亚洲表现最差的货币。埃斯佩尼拉还说，他预计披索“中期内将保持稳定。”(完) (整理 杜明霞；审校 许娜)