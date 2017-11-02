《全球主要央行动态》--10月26日-11月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月26日-11月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大正处在经济周期的“关键”节点，面临诸多重大的不确定性，并重申央行未来调整利率时将谨慎行事。波洛兹强调央行面临的主要不确定性来源，包括通胀疲软和薪资增长乏力，以及家庭负债偏高。

波洛兹表示，尽管货币政策决定对加元有影响，但长期而言油价对汇率产生的影响最大。

**欧洲**

欧洲央行向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。欧洲央行表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划延长至明年9月底。欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济正在复苏，但仍需要支持。

德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行就结束资产购买应给出明确意图，此前欧央行延长资产购买措施，并为再度延期留下空间。魏德曼称，经济增长正在改善，多数刺激措施是藉由欧央行不断膨胀的资产负债表发挥功效，因此正在实施的资产购买实用性正在减弱。魏德曼对欧央行的量化宽松措施一直颇有微词。魏德曼说道，随着经济产出和潜能间的缺口正在快速靠拢，也应该结束购买资产。

欧洲央行发布的对专业预测人士的调查显示，五年后欧元区通胀率料将升至超过之前预期的水平，这部分支持该央行稍早减少刺激的决定。根据这项对58位预测人士的调查，2022年欧元区通胀率料升至1.9%，与欧洲央行的目标相符，但高于三个月前预测的1.8%。专业预测机构调查(SPF)对未来几年的通胀率预测维持不变，不过2018年及2019年通胀率预估仍高于欧洲央行内部人员的预测，暗示欧洲央行12月更新内部预测时可能上修估值。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行相信欧元区通胀率将稳步升向目标水准，这为央行削减购买规模的决定提供了理据。

瑞士央行副总裁祖布鲁克称尽管该国楼市上涨，但仍致力于负利率以对抗瑞郎强势。

瑞典央行维持指标利率在负0.50%不变，并重申在2018年中期之前不会升息。“货币政策需要保持宽松，以便通胀继续升向2%，”瑞典央行在声明中称。央行表示，克朗没有过快升值这点很重要。央行称将等待进一步的信息，这些信息可能影响12月会议上是否做出延长资产购买计划的决策。

挪威央行维持指标利率在0.50%不变，一如路透对15名分析师的调查预估。挪威央行在声明中称，自9月以来，挪威经济的前景和各方面风险状况似乎并未发生很大改变。

**日韩**

日本央行宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。日本央行一如普遍预期，以8:1的投票结果决定维持引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率(殖利率)在零附近的承诺不变。片冈刚士投票反对维持政策不变的决定。

日本央行总裁黑田东彦称，片冈刚士投票反对央行决议，声称通胀加速升向2%的可能性很低。黑田东彦称，我们推进有力宽松政策的立场不变，以期尽可能早的实现2%通胀目标。他并称，由于物价距离2%的目标仍很远，没有必要改变当前的收益率曲线控制政策。

日本央行表示，将维持11月公债购买规模区间与10月一致。

韩国央行官员称，央行计划本周在标售中购买韩国公债，以稳定本国债市。但并未说明购债规模或公债期限。

**澳新**

澳洲央行副总裁德贝尔表示，该国劳工市场还存在“相当程度的”闲置，尽管自年初以来就业大增。澳洲央行估计，该国“不会引致通胀加速的失业率”为5%，意味着劳工市场还需要进一步收紧，之后才能出现工人短缺进而引发更高的薪资要求。德贝尔表示，澳洲央行预计劳工市场的闲置将逐渐减少。

新西兰财政部长罗伯逊表示，工党领导的新政府将在未来几周内宣布央行评估计划和时间框架，希望拓宽央行的政策目标，在原有的通胀之外再加入就业目标。他说，将维持当前1-3%的通胀率目标区间，不会寻求具体的就业目标。他们还希望把央行总裁作为唯一决策者的做法改为由委员会来决定政策。

**大中华区**

市场人士周二透露，中国央行已开始对本月内陆续到期的11月中期借贷便利(MLF)进行提前安排，今日向市场就MLF续做进行询量，并有望本周五操作。据路透统计，11月共有3,960亿元人民币MLF到期，其中本周五(11月3日)到期量为2,070亿元。另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿元。

中国央行称，为满足金融机构临时性流动性需求，今年10月，央行对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共249.5亿元人民币，其中隔夜13.31亿元、7天221.10亿元、1个月15.09亿元。央行网站刊登通知称，中国央行10月开展中期借贷便利(MLF)操作共4,980亿元，10月末MLF余额为44,125.00亿元，10月末抵押补充贷款(PSL)余额为25,749亿元。

中国国内媒体《财经》杂志报导称，中国人民银行营业管理部党委书记、主任，国家外汇管理局北京外汇管理部主任周学东已于上周到央行金融稳定局报到，接任局长一职。

**其他**

俄罗斯央行降息至8.25%，称鉴于通胀形势，当前央行从温和紧缩立场向中性货币政策立场的转变将会是逐渐的。俄罗斯央行称货币条件为通胀率保持在4%附近奠定基础，并且不会压制经济增长。央行称，政策制定者对将来会议上进一步降息的选项持开放态度。

新加坡金管局表示，新加坡劳工需求预料短期内将改善，但市场上累积的闲置劳动力将需要时间予以消化，薪资压力不太可能快速上升。金管局在半年度宏观经济评估报告中称，加上商业和零售租金疲软等因素，国内成本压力将继续受到抑制。

新加坡公布了一份强化其亚洲金融中心地位的蓝图，目标是让该产业每年以超过4%的速度增长，并创造数以千计的就业岗位。金管局指出，新加坡争取成为全球领先的财富管理中心，以及成为亚洲的资金管理中心。新加坡也打算成为亚洲时段的外汇价格发现及流动性中心。(完) (整理 张若琪 审校 郑茵)