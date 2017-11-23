《全球主要央行动态》--11月16日-11月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月16日-11月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。会议记录还显示，决策者普遍认为经济势将强劲成长。多位联储官员也认为，美国国会通过大规模减税的可能性增强，这会带动企业投资。尽管几位决策者表示，在决定升息时机前他们仍需要看到更多数据，但许多官员表示，失业率看来过低，使得通胀不会保持在目前的疲弱水准。

美联储主席叶伦表示，暂时性因素或能解释美国低通胀情况，明年物价应该会反弹。不过，她并称她和她的联储同事们不尽然确定低通胀是暂时的，这样的趋势最终可能会更为长久。

叶伦表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。叶伦称，美联储希望避免过去经济曾出现的“大起大落”情况。她还表示，其认为通胀预期并未下滑“太多”。通胀预期已有五年时间低于2%的目标。

叶伦称，一旦美联储下任主席提名人鲍威尔获确认及宣誓就职后，她将辞去美联储理事职务。美联储公布了叶伦致总统特朗普的信函，现年71岁的叶伦在信中誓言“将竭尽全力确保平稳交接”给鲍威尔。预计鲍威尔将在明年2月叶伦的四年任期届满时接任。

达拉斯联储总裁柯普朗重申，他对美联储下次政策会议可能加息持“非常开放的态度，且正在积极地考虑这一问题”。“对于接下来几次会议考虑采取下一步举措撤出宽松政策，我的态度非常开放，”柯普朗在达拉斯联储休斯顿分部的一次会谈后对记者表示。柯普朗今年在美联储政策委员会具有投票权。他这番言论表明，如果美联储不随着失业率下降而加息，有可能导致经济过热，他对此愈发感到不放心。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美国经济增长强劲程度足以让美联储在未来几年逐步升息至2.5%左右。“我的观点是，非常合理的政策路径是今年再升息一次，明年升息三次，”威廉姆斯在亚洲经济政策会议间歇称。他还表示，美联储在考虑新的货币政策框架时，不应排除负利率或提高通胀目标的可能性。

**大中华区**

中国央行发布的第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。央行还指出，下一阶段，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，实施好稳健中性的货币政策，并加强货币政策与其他相关政策协调配合，加快建设现代化经济体系，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。

中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔对德国商报称，预计欧洲央行会在明年9月前放弃继续购债直到通胀升向目标的承诺。科尔主管欧洲央行的市场操作。欧洲央行在10月会议上决定把每月购债规模减至300亿欧元(350亿美元)，但承诺继续该刺激计划，直到其相信通胀与略低于2%的“目标相一致”。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济仍依赖低息信贷，欧洲央行目前利用延长买债计划，将借贷成本上升的预期进一步推后。德拉吉表示，欧洲央行对于欧元区经济复苏将持续愈来愈有信心，但薪资增速疲软，使得货币政策仍需要保持宽松。“复苏的关键动力仍然是企业及家庭所面临非常有利的融资环境，而这又严重依赖我们的政策措施，”德拉吉表示。

欧洲央行(ECB)执委莫尔许对CNBC电视台表示，在当前经济增长稳健、对通胀回升的信心愈发增强之际，市场预期欧洲央行将扩大资产购买计划是不对的。莫尔许称，欧洲央行可能在12月上调经济增长预期，对未来数月通胀率下降的预测也可能更温和。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，明年1月起公司债在欧洲央行资产购买计划中的占比可能提高。“我们预计公司债购买的绝对值不会增加，”诺沃特尼在会议间隙对记者表示，“但公司债在300亿欧元的月度购债规模中的占比将可能上升。”

欧洲央行管委雅兹贝奇称，欧元区通胀目前走势符合欧洲央行预期，近期油价升势并未对其造成重大影响。

瑞士央行理事麦席勒暗示，该央行仍致力于超宽松货币政策，并指出通胀水平很低。过去两年半，瑞士央行利用负利率和汇市干预双管齐下的办法，遏制市场对避险瑞郎的需求。瑞郎升值已给出口导向型的瑞士经济带来压力。瑞士指标利率目前为负0.75%。“瑞士央行并未准备将货币政策正常化，”麦席勒在演讲后回答提问时称。

英国央行利率决策者对该行10年来的首次加息存在不同看法。英国央行货币政策委员会(MPC)中的九位委员中有四位在议会上发表了讲话。MPC外部委员弗利葛表示他当时转向支持加息，因有迹象显示雇主愈发难以找到人手，而且雇员对于找到更高薪水的工作愈发充满信心。他还表示衡量失业的指标正在下降。另一位支持加息的MPC委员桑德斯称，他认为失业率再下降一点点，就会开始推升通胀率。而反对加息的央行副总裁康利夫则表示，他认同MPC关于经济看法的“总体框架”，但称各位委员对于通胀率高于目标的容忍度不同。他是两位投票反对加息的MPC委员之一。

英国央行副总裁拉姆斯登表示，英国退欧的不确定性让国内劳动者在提出薪资要求时更加谨慎，这暗示英国经济可以在不推高通胀的情况下有更多成长空间。拉姆斯登表示，他对经济的看法“有些不同于”他的多数同僚。英国央行本月作出10年来首次升息的决定，他投了反对票。

**澳洲**

澳洲央行总裁洛威表示，近期调整政策的“理由并不充分”，因通胀预料将在未来两年仍低于目标，暗示升息选项将在很长一段时间不在考虑之列。“我们还没达到全面就业，而通胀预料只会缓慢回升，且在一段时间内仍低于平均水准，”洛威表示，“这意味着继续实行宽松货币政策是恰当的。”

澳洲央行警告道，在维持利率在纪录低位逾一年之际，薪资增长速度以及通胀可能回升的速度存在“相当大的不确定性”。澳洲央行11月会议的会议记录显示，决策者研究家庭债务高企的情况下，消费者物价和薪酬低迷的问题。“委员们指出，关于薪资压力将会在何时以及以多快速度出现，以及这些将使通胀压力增加多少，都有相当大的不确定性，”会议记录显示。

**其他**

印尼央行维持其指标利率不变，一如预期；在市场预期美国下月将升息之际，印尼央行的目标是维持金融稳定。印尼央行将七天期逆回购利率连续第二个月维持在4.25%不变。与此同时，3.50%的存款利率和5.00%的贷款利率亦维持不变。

泰国央行会议记录显示，尽管通胀率低于目标区间，但两周前泰国仍维持关键利率不变，因为降息不“合理”并且可能带来风险。11月8日，泰国央行政策委员会一致同意维持一天期附买回利率在1.50%不变。该利率自2015年4月来就保持在这一水平。

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉表示，菲律宾经济尚不存在过热风险。之前数据显示，菲律宾第三季国内生产总值(GDP)增长6.9%，增速快于预期并超过中国。埃斯佩尼拉还表示，过去一季经济强劲增长以及“通胀可控都符合预期，确认了当前的政策合适”。