《全球主要央行动态》--11月2日-11月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月2日-11月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国总统特朗普宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。鲍威尔现年64岁，曾是律师和投资银行家，在2012年被当时的总统奥巴马任命为美联储理事。他从特朗普的候选名单中脱颖而出，落选者包括叶伦，还有其他可能大幅改变货币政策的人。过去五年中，鲍威尔一直与叶伦并肩作战，支持叶伦在货币政策方面的大方向，而且近年来也认同叶伦的看法，即通胀疲弱的情况下应继续谨慎对待升息。

美国纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。不到一周前美国总统特朗普刚刚提名了新的美联储主席，杜德利将提前退休的消息令人对美联储的领导层又产生一个疑问。现年64岁的杜德利将在2019年1月任期结束前离任。他是过去十年美国大举货币刺激政策最有力的支持者之一，并平稳地领导着审慎的市场操作。纽约联储董事会称，寻找继任者的委员会已开始工作，争取在明年中前提名一位继任者。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)称，目前未见通胀攀升迹象，美联储应暂停升息直至通胀回升。“目前有人担心如果就业市场突然比我们目前的预期更快收紧...通胀突然远高于我们的预期，那么到时我们就不得不大幅加息，”卡什卡利在华盛顿参加一项活动时称。“对此，我的反驳理由是，现在我们并没有从任何数据中看到这方面的迹象，我觉得我们应该让数据指引我们。”卡什卡利今年在利率决定委员会具有投票权，他再三表示，美联储应等到通胀达到2%目标后再继续升息。

美联储下任主席确定由鲍威尔(Jerome Powell)出线后，美国银行业者料将面临苦乐参半的处境，鲍威尔支持的放松管制将有利金融业，但他上任后货币政策料将延续现行方向，债券收益率曲线进一步趋平，将为金融业带来挑战。

加拿大央行总裁波洛兹为通胀目标的采用进行辩护，并重申即便出现薪资增长这样令人鼓舞的迹象，决策者对于未来的利率调整仍会谨慎行事。他在蒙特利尔的演讲以及记者会上依然对下一次利率调整采取中性措辞，重申了央行的态度，称正在密切关注薪资增长和通胀，以及经济产能情况，以便了解在7月和9月两次升息后经济正在如何调整。金融市场原本预期波洛兹的讲话会更偏鸽派，但究竟央行会在12月再次升息，还是要等到2018年，他对此没有提供线索。9月份的二度升息曾让市场大跌眼镜。

**欧洲**

英国央行实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，2016年8月该央行在英国公投退欧后曾紧急降息。这是英国央行自2007年以来首次升息，在那之后爆发的全球金融危机令英国经济陷入严重衰退。

欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格表示，欧元区经济增长强劲，通胀将会上升，因此欧洲央行应当设定一个结束其2.55万亿欧元资产购买计划的明确日期。“我们的经济增长动能很强，连续17个季度实现增长，就业市场稳步复苏，信心也很乐观，金融环境对企业和家庭非常有利，因此我相信通胀将会回升，”劳滕施莱格对彭博电视表示。“我认为从1月开始缩减购买规模是正确的...我希望有一个明确的退出日期，”她并称。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特表示，欧洲央行决定延长资产购买计划因通胀疲弱而获得保证，而且此举强化了央行长期维持利率在当前水平不变的前瞻指引。“延长(资产购买计划)也支持了长期内的短期利率预期，因此这就强化了欧洲央行央行管理委员会有关政策利率的前瞻指引，”普雷特在记者会上说道。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称，欧洲央行明年9月可能开始更加明确地“缩减”刺激计划，即便多年内可能都难以达到通胀目标。他还表示，欧元区明年的通胀率可能会高于当前的预估，因能源价格在上涨。“我认为2018年通胀率或许会高于目前的预估，因为我们看到能源价格正在上涨，”诺沃特尼说，并预计明年整体通胀率可能仍会下降，但基础通胀率将上升。

欧洲央行打算要求银行业者拨备更多资金支应未来坏帐所需，这项计画周一获得欧元区各国财长的默许，尽管意大利担忧此举或令国内部分银行更加疲弱。欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会上表示，欧元区各国部长“普遍同意”欧洲央行的这项作法。

英国央行副总裁布罗德班特表示，央行发出的有关可能需要再升息两次才能让通胀回归正常的信号，并不是承诺。“由于我们预测的前提假设中所有其他因素多数将达不到目标，我们预期可能将再升息两次才能让通胀回归正常水平，与此同时起到支撑经济的作用，”布罗德班特对BBC电台表示。“这不是承诺，决不会是承诺，也不是总裁昨日所说的意思。”

瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)称，由于当前通胀和通胀预期已接近目标，瑞典央行偏离欧洲央行政策的空间有所扩大。“只要通胀远低于目标，通胀预期也不稳定，我们就需要密切跟随欧洲央行的政策，”史金斯利对记者表示。“但我们的通胀已接近目标，通胀预期也较稳定，我认为我们的回旋余地已扩大。”瑞典央行在其最新政策会议上称，将在年底决定是否延长其资产购买计划。

**日韩**

日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。一位委员表示，日本央行应该承诺引导15年期日本公债收益率不高于0.2%，而不是将引导10年期公债收益率在零水准附近作为目标。周四公布的这份意见摘要显示，另一位委员反对这类进一步放宽货币政策的提议，称如果采取“极端举措”加快实现日本央行2%的通胀率目标，有可能造成金融市场动荡。在10月的会议上，日本央行以8-1的票数维持货币政策不变。

日本央行公布的9月20-21日会议记录显示，一名审议委员表示，目前收益率曲线的斜率不足以在2019/20财年左右实现2%的通胀率目标，因为资本存量供应过剩，且政府将在2019年提高消费税。该委员称，需求进一步上升才可实现2%的通胀率目标。一些委员对此表示，当执行宽松政策时应当避免对金融体系的运转造成妨碍。日本央行在此次会议上维持货币政策不变，但新任审议委员片冈刚士持有异议，不赞同央行的观点，即当前政策足以实现目标。

韩国央行10月会议记录显示，一位委员表示韩国的出口表现强劲，在此条件下央行需要收紧货币政策，因与朝鲜相关的地缘政治风险似乎受到抑制。韩国央行货币政策委员会委员李一衡称，来自资讯科技(IT)行业的出口强劲，将帮助韩国经济在今年取得3%的经济增长，与此同时财政支出将提振国内消费。李一衡在10月19日的会议上是唯一一位持不同意见者，他当时呼吁加息。韩国央行政策委员会将于11月30日召开下次会议。

韩国央行表示，经济正接近潜在成长率，料将上升的通胀则为宽松货币政策调整构成支撑。“经济增长已升至潜在成长率；同时通胀料将朝目标水准前进，逐渐让我们能够调整货币政策。目前货币政策保持宽松以因应低成长率和低通胀”，韩国央行在半年度货币政策报告中表示。市场共识是韩国央行将在11月30日会议上进行逾六年来的首次升息；此前韩国第三季经济增速为七年来最快。

日本央行总裁黑田东彦表示，经济正在积聚增长动能，加大了通胀率达到2%目标的可能性。这一表态强化了市场对于日本央行未来将不会出台额外刺激举措的预期。黑田东彦表示，日本央行正在密切关注长期超宽松货币政策的经济影响，尤其是这种政策可能会令金融机构获利遭遇的冲击。“目前的经济扩张不依赖于个别的因素，而是由多种不同因素支撑的。由此我们预计扩张具有高度可持续性，”黑田东彦在名古屋的一次企业领袖会议上称。

日本央行总裁黑田东彦称，没有必要立即调整日本央行购买上市交易基金(ETF)的速度或方式。黑田东彦在名古屋对商界领导称，“未来我们可能对购买ETF的方式有所调整，”即便日本央行超宽松政策其他方面保持不变。“至少现在我觉得没必要进行调整。”

日本首相安倍晋三的亲密幕僚本田悦朗称，日本央行总裁黑田东彦在明年4月任期届满时不应获得连任，因为该行需要一位新的领导人来实现其2%的通胀目标。担任日本驻瑞士大使的本田悦朗被视为接替黑田东彦的潜在候选人。黑田东彦的五年任期将在明年4月届满。安倍晋三在上月的选举中获胜，令外界预计黑田东彦将获得连任，或者像本田悦朗这样支持通货再膨胀政策的人士也可能会出任总裁。

日本央行审议委员布野幸利强调称，有必要继续实施日本央行目前的宽松计划，因为尽管物价保持稳定上涨的势头，但距离实现2%通胀目标仍很远。“央行继续坚定推行强有力的货币宽松政策，坚持量化质化宽松(QQE)和收益率曲线控制，这很重要，”布野幸利在宫崎市对商界领袖称。日本央行网站公布了他的讲话文稿。布野幸利对日本央行决策的意见与大多数委员一致，包括央行去年决定将政策关注焦点从增加货币供应转向以利率为目标。

韩国央行货币政策委员会委员Hahm Joon-ho表示，货币政策收紧的速度将是缓步的，并强调将把韩国经济成长及通胀情况纳入考量。“货币政策宽松程度的调整预料将是缓步进行，将在考量国内消费复苏速度及基本通胀后，审慎决定调整速度，”Hahm Joon-ho在首尔一场记者会上表示。分析师认为韩国央行可能将在11月30日会议上进行六年多来的首次升息，由于市场对记忆体芯片需求旺盛，韩国出口意外强劲。但通胀弱于预期对上述观点构成挑战，10月消费者物价以10个月来最低速度成长。

韩国央行高级副总裁Yoon Myun-shik表示，韩国需求面的通胀压力落后于整体经济活动改善的步伐。“国内经济活动继续稳定改善，归因于较为有利的全球环境，尽管近期围绕国内外形势存在不确定性，”在首尔的演说中表示。“不过反映需求面通胀压力的核心通胀率，仍在1.5%附近，”Yoon表示。

国际货币基金组织(IMF)敦促日本保持其大规模货币刺激，以推高消费者物价，这呼应了一日本央行委员的观点，并巩固了日本货币政策将保持宽松的预期。IMF总裁拉加德表示，日本央行总裁黑田东彦承诺，在通胀达到2%目标前将保持宽松货币政策，这是正确的做法。“日本央行决策者的一大优点是，在政策沟通中观点鲜明，决心坚定，毫无疑问，日本央行总裁黑田东彦做到了这一点，”拉加德周三告诉路透。

**澳新**

澳洲央行连续第14次政策会议维持利率在记录低点不变，而且在通胀率持续偏低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。澳洲央行结束月度会议后，维持对经济增长率在未来几年将升至3%左右的预期，同时失业率料将从当前的5.5%下降。然而，央行对消费和通胀仍坚持较为谨慎的论调。

澳洲已然疲弱的通胀率可能被下修得更低，因消费者支出习惯改变被纳入考虑，这将进一步推迟利率从纪录低位上调的时间。澳洲统计局周一公布的最新家庭消费模式报告显示，消费者物价指数(CPI)数据可能将通胀率高估了0.22个百分点左右。这看起来可能并不多，但第三季年度通胀率已经处在1.8%的低位，而且至关重要的是低于澳洲央行2-3%的目标区间。这将是澳洲央行遇到的一个挫折，该央行此前预计通胀率到年底升至2%左右，之后逐步上升。

新西兰央行称，增加财政刺激及新西兰元走贬，将会导致更快的通货膨胀，而且还可能提早升息。新西兰央行一如预期维持指标利率在1.75%不变，同时还称新的工党政府提议的政策，在接下来三年每年会将经济增速提高大约0.5个百分点。“由于政府更迭，财政政策及更广泛经济政策的调整，料将为经济提供更多的刺激，”该央行表示。新西兰央行料2019年第二季可能会升息，比之前预计的时间提早三个月。另外，新西兰央行总裁称新政府拟将就业最大化纳入央行政策目标不太可能严重影响货币政策。

**大中华区**

中国人民银行行长周小川撰文指出，要加强和改进中央银行宏观调控职能，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架；健全金融监管体系，中央监管部门要统筹协调，建立国务院金融稳定发展委员会。央行网站刊登的该文章指明出，随着中国金融体系的杠杆率、关联性和复杂性不断提升，要更好地将币值稳定和金融稳定结合起来。货币政策主要针对整体经济和总量问题，保持经济稳定增长和物价水平基本稳定。宏观审慎政策则直接和集中作用于金融体系，着力减缓因金融体系顺周期波动和跨市场风险传染所导致的系统性金融风险。

为推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效，中国央行和银监会日前联合下发修订后的《汽车贷款管理办法》，以及关于调整汽车贷款有关政策的通知，明确自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%。

**其他**

泰国央行周三再度维持指标利率在1.50%不变，称在当前家庭债务高企的背景下货币政策仍然支持该国的经济复苏。泰国央行货币政策委员会一致投票维持一天期回购利率不变。该利率自2015年4月来一直保持在目前的水平上。泰国央行货币政策委员会在声明中称，泰国经济增速预计会快于之前的评估，受出口增长和国内需求改善的推动。路透调查的所有18位分析师之前均预测泰国央行周三会维持利率不变。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)