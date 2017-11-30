《全球主要央行动态》--11月23日-11月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月23日-11月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会联合经济委员会发表任内最后一次证词陈述时，对国会领袖表示，在全球经济复苏的大背景下，美国经济今年增速加快，让联储可以继续加息。她表示，目前美国就业市场依然强健，经济增长环比年率连续两个季度达到3%，高于美联储对经济增速潜力的估计，可能足以促使美联储一如预期在12月加息。

美联储在最新褐皮书称，10月到11月中，美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力回升。美联储褐皮书指出，“自上次褐皮书发布以来，物价压力增加。”过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位，此次上调了评估。

美联储公布的贴现率会议记录显示，12家地区联储中有三家在10月会议上要求上调贴现率。这份会议记录显示，堪萨斯城、克里夫兰和里奇蒙联储投票要求将贴现率上调至2%。堪萨斯城联储在9月会议上也提出上述要求。

美联储主席被提名人鲍威尔在确认提名听证会上，为有可能放宽金融业监管的计划辩护。鲍威尔表示，他希望确保监管措施是根据不同机构的规模和角色“量身打造”，或许会允许较小型银行在证券交易和其他投资方面拥有更多空间，同时将大型金融企业以外机构的“压力测试”频率和强度下调。

鲍威尔说缩减资产负债表规模需要三到四年的时间。鲍威尔说对债务的公共需求将决定资产负债表最终的规模；预计资产负债表规模将为2.5-3万亿美元。鲍威尔称现在是时候将利率正常化，称当前的经济状况支持12月升息。

纽约联储总裁杜德利表示，不担心美国通胀疲弱，即使在充分就业的情况下。这强化了该央行将逐步升息的说法。杜德利称，“我们已经在逐步升息，”并重申他预计通胀将随薪资上涨而提高。

杜德利表示，面对全球化，贸易保护主义不会给美国带来好处，美国应通过财政政策来“缓和资本主义锋芒”，比如采取劳动力发展和就业培训等举措。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利说，美联储应该允许美国通胀率在2.7%五年，而且至少在通胀达到2%的目标前不应升息。

旧金山联储总裁威廉姆斯称联储应在明年年底前再加息四次，两年内升息至2.5%正常水准。威廉姆斯预计2017年美国经济增长2.5%，未来几年增速放缓。威廉姆斯预计2018年通胀攀升。

达拉斯联储总裁柯普朗做出迄今最为明确的表态，支持下月加息以及2018年继续升息，称如果等待太久再收紧政策有可能增加经济衰退风险。

美国白宫声明稿称，特朗普总统已提名卡内基梅隆大学教授古德弗兰德(Marvin Goodfriend)担任美联储理事。如果提名获参议院确认，古德弗兰德将填补拉斯金2014年辞职后的遗缺。

**欧洲**

欧洲央行在一份稳定报告中表示，在经济广泛扩张的支持下，欧元区金融稳定的风险依然受到遏制，即使仍然面临一系列的脆弱之处。“经济状况的改善，支持欧元区金融市场不存在普遍估值过高的论点，”欧洲央行表示，“不过，全球风险可能引发金融资产市场修正，对金融稳定造成负面影响。”

欧洲央行会议记录显示，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。尽管将购债计划(每月300亿欧元)延长九个月获得了广泛支持，但会议记录显示，决策者讨论了一系列替代方案，在维持量化宽松政策开放性的问题上远未达成一致。

欧洲央行管委克诺特称欧央行应在明年9月后撤走刺激政策，因通胀目标已达到。

欧洲央行发表声明称，针对预定2020年前推出的新无担保隔夜利率主要特色，将征求公众意见至1月12日。欧洲央行称，新利率将作为现有民间部门提供指标的补充，作为备用参考利率，此次征求意见为第一步，与方法论相关的第二次意见征求将随后在稍晚进行。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛认为，英国脱离欧盟给双方的友好关系带来很大压力。他同时表示，放宽监管将使全球金融体系走向另一场危机。英国脱欧谈判前景难料，维勒鲁瓦德加洛强调双方必须采取合作，确保达成互利互惠的结果。

德国央行在例行稳定性报告中表示，德国经济已连续八年增长，加大了投资者及家庭低估金融风险的可能性，这加大了经济的脆弱性。“德国低利率以及有利的经济环境，有可能导致市场参与者低估风险，”央行表示。

英国央行正加大努力争取到2021年底，用英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)取代受丑闻困扰的伦敦银行同业拆款利率(LIBOR)，作为英镑商业借贷的基准利率。“愈发明确的是，我们无法长期依赖LIBOR，”英国央行总裁卡尼在伦敦向银行业人士发表演讲时称。

英国央行总裁卡尼表示，有迹象显示英国退欧正在降低一些重心在英国的企业的股票对投资者的吸引力，但较为全球化的公司股票和英国公债的吸引力则未受影响。

英国央行称，英国的银行业者可能夸大了阻止“金融科技”企业偷走其客户、侵蚀获利的能力。英国央行公布2017年对七家大银行的压力测试结果。英国央行称，接受测试的银行认为，即便不对业务模式做出重大调整或承担更大风险，他们也可以应对长期的低增长和来自金融科技的竞争。但央行称，金融科技的兴起对银行业务模式的影响程度可能比银行自己预期的更大更快。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，“逆转利率”(Reversal rate)--即央行降息至可能损害经济的利率水平，帮助日本央行理解什么是适当的收益率曲线形状。“这个理论可以帮助我们理解什么是收益率曲线的适当形状，”黑田东彦在国会表示；不过他补充道，目前并未看到超宽松货币政策严重损害日本银行系统的迹象。

黑田东彦表示，有必要在亚洲发展一个活跃的债券融资市场，以令亚洲地区企业融资来源多样化。他指出，“随着投资机会增多，亚洲地区充裕的储蓄将在区域内循环利用，”并满足巨大的基础设施融资需求。

日本央行副总裁中曾宏称，央行有拥有平稳退出超宽松货币政策的必要工具和专业知识。“我们将根据当时的经济、物价和金融状况来决定使用什么工具，以及使用的顺序，”他说。中曾宏还表示，金融机构整并重组，可以有效加强日本金融稳定。

日本产经新闻报导，日本央行审议委员片冈刚士称，央行应着重于实现2%通胀目标的方法，而非讨论撤出大规模刺激政策。报导援引片冈刚士的话称，日本央行必须采取更多宽松措施，以尽早实现物价目标，以免让长期的宽松货币政策损伤日本的金融系统。

日本每日新闻报导，日本央行审议委员铃木人司称，有讨论微调央行收益率曲线控制(YCC)政策的空间，暗示该央行可能在通胀达到目标之前就上调利率。另外，铃木人司在接受日本时事新闻社采访时称，日本央行未来可能放慢上市交易基金(ETF)的购买速度，或改变购买方式。

日本央行审议委员原田泰表示，日本央行目前没有理由着手退出超宽松货币政策，因为通胀率仍远低于其2%的目标水平。

韩国央行采取六年来首次升息举措，上调指标利率至1.50%，表明对经济增长远高于趋势水平的信心，且不再需要危机时期那种货币政策环境。

韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，韩国央行货币政策委员会的加息决定并未获得一致通过，货币政策委员会委员曹东彻投票维持利率在1.25%不变。

该央行在声明中称，韩国经济表现将略好于10月的预估，出口将持续增长，通胀将逐步接近目标水准；央行将维持宽松的政策立场。

**大中华区**

中国央行货币政策委员会委员白重恩表示，可将中国明年的经济增长目标定得稍低一些，有更大的空间来实现结构改革。他在《财经》年会上称，中国未来三年只要年均增长6.3%就可实现从2010到2020年经济翻番的目标，可考虑把明年的经济增长目标定得稍微低一些。

中国央行称，近日与香港金融管理局续签双边本币互换协议，互换规模为4,000亿元人民币/4,700亿港元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。刊登在央行网站的新闻稿并称，双方认为，货币互换协议的续签有利于维护两地和区域金融稳定，便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市场发展。

香港金融管理局(HKMA)宣布推出金融科技聊天室，以加快业界推出新产品时间。企业接触金管局可透过聊天室与金管局的金融科技促进办公室及各银行部门沟通，形式包括电子邮件、视像会议或面谈。

**其他**

新西兰央行表示，将放松对房屋贷款的限制，因最近楼市降温，新的政府政策可能进一步打压楼市。新西兰央行在半年度金融稳定报告中表示，将从2018年1月1日起，对贷款价值比(LVR)采取“适度放松”措施。

南非央行决定维持指标利率在6.75%不变，一如预期，指因汇价低迷令通胀面临的风险加大，评级可能会被下调以及政局不稳。

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉表示，央行没有一定要亦步亦趋跟随美联储动作。日前公布的最新会议纪录显示美联储料将再度升息。“我们主要焦点放在相对于目标的通胀前景。”(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)