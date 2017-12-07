《全球主要央行动态》--11月30日-12月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月30日-12月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位决策者要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。圣路易斯联储总裁布拉德警告称，如果美联储继续以决策者目前计划的速度提高利率，将会出现收益率曲线倒挂这种关键的“利空信号”。他呼吁同僚在推动货币政策正常化的道路上更加谨慎地行事。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗亦表达了对曲线趋平的担忧，称这表明撤除货币宽松政策的过程“将是有耐心且循序渐进的“。

据华尔街日报报导，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，12月加息有充分的理由；2018年的加息行动取决于经济的实际表现和前景的变化。

美国里奇蒙联邦储备银行任命全球咨询公司麦肯锡的高管Thomas Barkin为其下任总裁。该职位将在明年拥有美国利率政策投票权。现年56岁的Barkin将于1月1日上任，他对货币政策的看法鲜为人知。

美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)称，随着联储重新审视2007-2009年金融危机后采取的规定，效率将成为重点，并将与安全及稳健这些现有目标进行综合考量。

加拿大央行一如预期维持官方隔夜利率在1%不变，且声明基调谨慎，不过，央行表示在就业市场闲置不断减少以及有通胀压力迹象的背景下，可能需要进一步加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委莫尔许表示，ECB应该开始筹划结束购债计划，因为经济复苏让这种刺激举措失去必要性。他并没有在讲话中谈及退出时间表，称退出应该与实体经济的形势相适应。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，ECB的大规模货币刺激政策不再是支撑经济的唯一力量，因为经济改革以及企业更为强健也在帮助支持经济扩张。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧接受路透采访时表示，尽管有人担忧刺激政策正在助长房地产和金融领域的泡沫，但欧洲央行应当只是逐步撤出刺激举措。他还表示，全球其他地方发生的市场修正可能会影响到欧洲，但欧洲央行没有必要就因此实施进一步的刺激手段。

英国央行表示，上周央行考虑调高银行资本准备要求，幅度高于央行先前暗示水准，以降低包括英国退欧等因素对金融体系构成的风险。上周英国央行将英国银行业逆周期资本缓冲(CCB)由0.5%升至1%。这与前次计划一致。但英国央行金融政策委员会做出决议前的会议记录显示，委员会考虑更大幅度调升。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，该央行将继续在当前政策框架下实施大胆的货币宽松举措，因与2%的通胀率目标仍有一段距离。黑田东彦在议会称，他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场，并认为目前该市场并没有任何扭曲。

黑田东彦表示，该行并未打算改变大规模刺激计划，若经济风险威胁达成通胀目标的动能，则将“立即行动”。

日本央行审议委员政井贵子主张坚持实行超宽松货币政策，因不确定通胀将以多快速度上升，并告诫称日本央行必须密切关注该政策可能产生的副作用。

日本央行审议委员原田泰表示，由于通胀仍远低于2%目标，央行没有理由收回超宽松货币政策。原田泰在福岛对商界高管表示，日本央行应在确认物价涨势获得足够动能以达到目标后才撤回刺激措施。

韩国央行总裁李柱烈表示，尽管此前升息，但国内金融环境依然宽松。

**澳新**

澳洲央行召开月度货币政策会议，宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变。澳洲央行还表示，稳定政策与增长和通胀目标相符，澳元仍保持在过去两年的区间内。

新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)表示，在努力应对全球物价低成长之际，该行对通胀目标已采取较具弹性的作法。斯宾塞在一场演说中表示，与过去相较之下，因进口物价持续偏低，如今货币政策对通胀所起到的杠杆作用较低，这也是该行抗拒进一步降息压力的一大原因。但斯宾塞警示称，如果非贸易品通胀率未如央行11月货币政策声明预期的那样，从2018年末开始回升，那么该央行将不得不考虑进一步放松货币政策。

**大中华区**

中国央行金融研究所所长孙国峰称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化。他在中国国际金融学会年会上指出，用宏观审慎政策来控制杠杆还不够，需要与货币政策协作，而货币政策的国际协调有利于防范跨境资金流动的风险，提高汇率的灵活性。

中国央行副行长潘功胜近日称，现金贷业务中普遍存在过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等问题，造成较大的金融风险和社会风险隐患；普惠金融也是金融，必须实施准入管理。中国金融时报周一援引他在一公开活动上的发言并称，作为开展现金贷业务主体之一的小贷公司其经营的模式存在严重的监管套利，相关监管部门正在考虑修订10年前制定的小贷公司监管规则。

处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

**其他**

巴西央行将指标Selic利率下调50个基点至7.00%的纪录低点，并暗示将在2月再进行一次幅度较小的降息，但敦促在重大财政改革悬而未决之际保持谨慎。

印度央行维持指标利率在逾七年低点6.00%不变，并重申维持“中性”货币政策的立场。