《全球主要央行动态》--11月9日-11月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月9日-11月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦支持12月升息，他表示，低通胀是因临时性因素所致；经济看似已超过了“最高可持续”就业水平，失业率下降显示需要收紧政策。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，他将在下个月政策会议上对利率决定持开放态度。“我已经说过，我认为通胀方面还有段路要走。我乐观认为经济状况强劲，这将有助于带动通胀走上正确方向，但我认为我们将持续需要宽松政策。”

埃文斯表示，他担心美国通胀预期下滑，并号召美联储通过暗示未来通胀可能上升的办法来加以应对。他说，为了防止低通胀预期变得根深蒂固，“我们公开发表讲话时需要承认，未来数年通胀率在2.5%水平的可能性比我们以往所传达的要高得多。”

亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示，尽管通胀数据疲弱，美联储仍应以渐进升息为目标，部分因为需求倘若升温，可能推动美国经济超出其可持续的水平。博斯蒂克表示，他仍然支持在12月升息，需要见到美国通胀续疲且当地迹象显示经济疲弱，才会促使他搁置对政策逐渐收紧的预期。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应维持利率在当前水准不变，直到通胀上升。“我的主要担忧是，如果我们12月升息而通胀预期下滑...我认为这将是市场投出的不信任票，”布拉德向记者称。

美联储主席叶伦表示，美联储关于未来政策路径的政策指引是有益的，但应该总是把经济实际发展情况当作前提条件。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他正在“积极考虑”在美联储12月会议上支持再次升息。

费城联邦储备银行总裁哈克表示，尽管对低通胀仍保持谨慎，但他下个月预计将支持升息，因为美联储需要为未来可能出现的经济冲击作好准备。哈克表示，只要通胀仍处于正常轨道，他预期美联储明年将升息三次，并且收紧行动料将令政策回到他所认为的中性立场。

加拿大央行高级副总裁威尔金斯称，在像当前这种不确定性时期，在货币政策上采取谨慎做法或许是明智的，但谨慎也有限度，因为其弊端可能会导致金融不稳定。

**欧洲**

英国央行副总裁布罗德班特表示，英国央行需要坚持其对失业率下降将令通胀加快的假设，尽管在这方面以及英国退欧对经济的影响均存在不确定性。布罗德班特表示，通胀高于目标水平、以及闲置产能减少都证明了这种假设合理。

英国央行副总裁康利夫表示，他倾向于在看到薪资增长的更明确迹象后才支持升息。他指出，英国经济成长带来过大通胀压力的证据有限，这意味着，英国央行有暂不升息的空间，不要过于看重成长、通胀和薪资间关联性的理论。康利夫表示，事实证明，英国央行过去有关薪资将增长的预期是错误的，央行有时间保持观望，看这一次情况是否有所不同。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，随着逐渐退出大规模买债计画，欧洲央行在提供经济刺激方面将会更加依赖前瞻指引，也就是对未来利率的承诺。普雷特称，“随着我们对通胀路径进行持续调整，并越来越接近购债措施逐步结束的时刻，为协助经济向新常态转型所需的货币支持措施，将愈来愈多的来自政策利率的前瞻指引。政策利率将逐渐重拾其主要政策工具的地位，我们的前瞻指引将会恢复成为一个特别的方法。”

欧洲央行管理委员会委员韩伟森表示，欧元区经济展望改善，为欧洲央行政策调整提供合理根据，而央行不应只依赖资产购买来实现目标。“随着实质经济前景的信心增强，现在有一些空间进行审慎但明显的政策调整，”韩伟森在瑞银主办的一场银行会议上表示。他并强调，欧洲央行的货币政策工具不应仅限于资产购买，货币政策是“四重奏，不是独奏”。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行对未来政策变动的“前瞻指引”，在引导市场预期方面一直很成功，这现在已成为一项成气候的政策工具。“前瞻指引已成为一个发展完备的货币政策工具，”德拉吉在一场欧洲央行会议上表示。“(就算在利率上升之后)很难说是否会延续下去，但目前为止相关经验是成功的。为什么要放弃一个被证明是有效的政策工具呢？”

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行的货币政策必须保持宽松，因为欧元区通胀仍未达到2%的目标水平，尽管经济增长强劲，且失业率下降。“我们尚未完成使命，这就是货币政策将须保持十分宽松的原因，以确保为促进增长和刺激薪资和物价提供有利的金融环境，”冈斯坦西欧在一场会议上说道。

欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，欧洲央行在展延购买资产计划至9月时，本应该明确表达中止购买资产的意图，但却留下了进一步展延计划的空间。他称若经济发展一如预期，欧央行应自明年9月开始结束购债措施。

爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩称，一旦通胀升向目标的趋势明确，欧洲央行可以更加果断地收紧货币政策，放弃其逐步收紧政策的方式。连恩还称，再度增加欧洲央行资产购买计划规模的门槛比以前要高。

瑞士政府表示，尽管瑞郎近期兑欧元走弱，但依然“被高估”。这呼应了瑞士央行近期的说法。内阁在会后发表声明说，瑞士央行总裁乔丹在与瑞士政府的年度会议上强调，负利率和随时准备干预汇市对于限制瑞郎升值仍然适当。

瑞士央行总裁乔丹表示，央行仍有必要实施负利率政策，以限制对瑞郎的需求。“如果没有负利率，在当前全球利率环境下，瑞郎作为一种投资型货币，就会变得太有吸引力，会再度升值，”他说。

冰岛央行维持指标利率于4.25%不变。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦称，日本通胀预期略微上升，通胀预期仍然是后顾型的，并受到油价下滑的影响。黑田东彦还称，预期到2019财政年度将达成2%的央行长期通胀率目标。他表示，该央行将继续坚持“强有力的货币宽松政策”，以支持通胀的正面发展趋势。

韩国央行称，韩国与加拿大已签署一项长期双边货币互换协议，将令两国得以向对方提供流动性，以促进国内金融稳定。韩国央行声明称，该协议即刻生效，加拿大央行可向韩国金融机构提供加元，韩国央行也可向加拿大金融机构提供韩元。这是两国间签署的首个货币互换协议，协议在流动性规定方面没有限制，也没有到期日期。

**澳新**

澳洲央行调降核心通胀预估，目前预计核心通胀不会在2019年初以前迈入2-3%目标区间门槛，这是央行很长时间内不会升息的明确信号。澳洲央行在长达72页的货币政策声明中表示，尽管年初以来就业大幅增长，但预计失业率的改善不大。

澳洲央行助理总裁埃利斯表示，兴旺的基础设施投资、不断扩大的资源出口以及强劲的旅游和服务业，都是澳洲经济的“增长引擎”。埃利斯没有直接提到货币政策，但她对经济增长的乐观看法是金融市场排除再次降息前景的一个主要原因。

澳洲央行副总裁德贝尔称，澳洲央行深知如果大幅升息，债务负担沉重的家庭将举步维艰，不过近期内没有可能迫使央行这样升息的冲击因素。德贝尔表示，有愈来愈多的迹象显示，澳洲在资源行业以外的企业投资正在回升，因服务和基建支出成长，及时对更广泛的经济构成支撑。

新西兰财政部长罗伯逊称，新西兰央行的使命拟进行调整，此举的影响之一或许是在部分情况下实施较宽松的货币政策。罗伯逊在接受采访时说，新西兰央行政策委员会尚未推荐总裁人选。政策委员会料将在3月之前完成推荐。

**大中华区**

中国央行货币政策委员黄益平表示，当前中国金融领域的突出问题表现在市场化不彻底，本应该被覆盖的群体没有覆盖，以及对风险的把控不精准，没有很好的监管体系把控风险。他指出，不能简单说融资成本低对实体经济支持就大，金融的基本理念是成本要覆盖风险，把成本压得很低，实际上就是金融服务把风险虽高但潜力大的群体排除在外，因此主要还是要看效率。他并强调，世界经济增长复苏明显，但是增长的驱动力量并没有什么新的故事。中国也面临同样的问题，新旧动能转换缓慢，是中国面临的最大的挑战。

香港金融管理局称，金管局正在努力与营运商商讨，争取香港电子钱包可在中国内地使用，以便利港人往内地公干、旅游。金管局高级助理总裁李达志在专栏《汇思》最新撰文还指出，计划明年9月推出的快速支付系统将会开放予所有银行和SVF营运商，提供跨行跨营运商、年中无休的即时转帐服务。日后个人对个人、个人对企业、企业对企业，只需一个手机号码或电邮地址，就可以实时地以港元或人民币调拨资金，做到电子支付实时全接通。

**其他**

墨西哥央行维持7%的利率不变，称因经济面临多种风险有必要维持谨慎货币政策立场。

菲律宾央行维持利率在3.0%不变。

马来西亚央行维持指标利率在3.0%不变，一如预期；央行并称货币政策立场仍然宽松。