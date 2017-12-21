《全球主要央行动态》--12月14日-12月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月14日-12月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称就业市场仍存闲置，应等待通胀压力上升后再升息。卡什卡利称上周投票反对升息是因担忧低通胀和收益率曲线趋平。

芝加哥联储主席埃文斯称其之前在联储会议上反对升息，因担心通胀不会很快升高。

加拿大央行总裁波洛兹在年底讲话中称，该央行越来越相信，经济所需要的刺激将逐渐减少。波洛兹称，经济在过去一年取得“巨大”进步后，目前正处在甜蜜点；初步迹象显示随着楼市荣景降温，出现了期待已久的向出口和企业投资增长的转换。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)坚持原先承诺，表示只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金，无视一些决策者的反对意见。同时欧洲央行上调了欧元区经济成长与通胀预估。欧洲央行上调了直至2019年的各年欧元区经济成长预估，并略微上调了通胀预估。目前认为2020年通胀率将为1.7%，接近略低于2%的目标水准。但欧洲央行宣布维持利率于纪录低位不变，并坚持明年的资产购买计划。

由于经济强劲增长降低了采取重大刺激措施的必要性，欧洲央行决策者开始考虑，在2.55万亿欧元量化宽松计划结束后，如何支持欧元区经济。欧洲央行管委会成员马库赫说：“讨论的重心越来越从资产购买转向在未来可能以利率调节经济。”另一位委员韩伟森表示：“改变沟通，让外界的注意力转向货币政策的多个方面，比如利率，这可能是我们在未来数月应考虑的事。”德国央行总裁魏德曼重申他认为欧央行应设定明确的量化宽松(QE)退场时间，并且鉴于欧洲央行已拥有庞大债券部位，其政策在QE退场后依然宽松。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行必须小心避免让资产购买操作扭曲市场，这是决定何时调整刺激措施的一项重要因素。

欧洲央行称，欧元区有一家银行的资本要求未能达标，这意味着该银行将需尽快筹集资金，否则将面临欧洲央行的干预。在对119家银行的年度考评报告中，欧洲央行并未具体提及是哪家银行。欧洲央行要求这些银行维持10.6%的风险资产资本比率，与上年的要求基本持平。

德国央行上调经济增长预估，认为德国经济将继续享受由出口推动的繁荣，即便增速料随着景气周期进展而放缓。德国央行目前预计，明年德国经日历调整的国内生产总值(GDP)增速为2.5%，高于6月时预测的增长1.7%，而2019年的经济增速料为1.7%，高于之前预测的增长1.6%。

英国央行维持利率不变，并称英国退欧谈判取得突破，降低了英国无序退欧的风险，或可提振对经济的信心。英国央行决策者一致投票通过维持利率在0.5%不变，一如市场预期。英国央行称，国内经济数据显示英国经济可能在年底略有放缓，而且脱欧问题仍是未来一大不确定性。

英国央行寻求保护伦敦金融城作为全球金融中心的地位，表示在退欧后将不会强求欧盟银行业者遵守代价高昂的资本规定，但也对英国与欧盟间的谈判一旦失败的“后果”发出警告。该央行总裁卡尼指出，只要欧盟监管层与英国方面合作良好，那么在英国经营业务的欧盟银行业者在英国退欧后不会面对很大改变。

瑞士央行维持超宽松货币政策立场不变，称将继续保持负利率以压制“被高估”的瑞郎。瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%至负1.25%不变，符合路透调查分析师的预期。瑞士央行还维持活期存款利率在负0.75%不变。

瑞典央行周三维持指标利率于负0.50%不变，符合市场预期，但该行称将会把票息及到期债券所产生的现金用于再投资，包括在2018年提前一些再投资活动。

挪威央行维持指标利率于0.50%不变，符合路透调查预估，同时暗示未来收紧政策的路径可能要较委员会先前预期稍加陡峭。“指标政策利率预计将维持在0.5%到2018年秋季，之后将缓步上调，”挪威央行发布声明指出。

挪威央行一名官员表示，该行计划在2018年底进行第一次升息，并在随后几年将利率从当前的纪录低位0.5%水平上调两倍多。“我们预计在2018年秋季之前保持利率不变，然后逐渐上调至，到2020年底时升至1.5%上方的水平，”挪威央行货币政策部门的执行董事Ida Wolden Bache在记者会上表示。

**日韩**

日本央行维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。和市场的广泛预期一样，日本央行对金融机构存放在央行的部分超额准备金收取的利率维持在0.1%不变。日本央行还将10年期日本公债收益率目标维持在零附近。“日本经济正在温和扩张，”日本央行在宣布政策决议的声明中称。维持利率目标不变的决定是以8:1的投票结果通过。

日本央行量化宽松(QE)计划下的公债持仓7-9月升至纪录高位，这可能加深对其政策框架无法持续的担忧。央行数据显示，截至9月底，日本央行持有的公债规模达到创纪录的445万亿日圆(3.94万亿美元)，较上年同期增长7.6%。截至9月底该行持有公债总量的40.9%，这一比重也为历史最高。

日本央行对企业通胀预期的季度“短观”调查显示，企业预计未来三年消费者物价年涨幅为1.1%， 未来五年消费者物价年涨幅为1.1%，与三个月前的预期相同。央行短观调查还显示，大型制造业信心在第四季触及11年高位，因出口和企业获利正在给经济带来动能。

韩国央行公布货币会议纪录显示，一名央行委员称，韩国经济成长的强劲程度或许不足以承受马上紧缩货币政策。韩国央行货币政策委员会委员曹东彻表示，“虽然预料将进一步增长，但经济强劲程度是否足以应对立即紧缩货币政策，尚存不确定性，”他是七位央行委员中唯一一位反对升息者。

韩国央行表示，拜出口健全之赐，预期经济2018年将成长3%，增幅与今年一样。通胀料缓步达到韩国央行的2%目标。韩国央行总裁李柱烈指出，未来经济仍有许多不确定性及风险，包括家庭债务、国际政治冲突和全球市场上的保护主义。

韩国央行总裁李柱烈对虚拟货币交易的“非理性繁荣”提出警告。李柱烈还表示，全球央行对信贷过度增长感到担忧。当被问及韩国央行未来的货币政策时，李柱烈重申早前的立场，即该央行将继续关注经济增长与通胀情况。

**澳洲**

澳洲央行近几个月对经济前景更具信心，但指出在收入增长缓慢和债务水平高企之际，消费者支出疲弱仍是一项“重大风险”。澳洲央行12月会议记录显示，决策者再次权衡通胀低迷与家庭债务处于纪录高位的问题，而且在近一年半的时间内一直维持利率在1.50%不变。会议记录还指出，家庭消费因薪资增长缓慢而承压。这是全球现象。

**大中华区**

中国央行公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为71.8%，比上季提高3.1个百分点；宏观经济热度指数为38.6%，比上季提高2.7个百分点。其中，25.7%的企业家认为宏观经济“偏冷”，71.4%认为“正常”。央行网站刊登的问卷调查报告并称，四季度银行家宏观经济信心指数为79.1%，比上季提高3.8个百分点；宏观经济热度指数提高至41.2%，其中有79.1%的银行家认为当前宏观经济“正常”，19.2%认为“偏冷”。

台湾央行称，合库金董事长雷仲达接任央行理事。央行发布新闻稿称，央行理事会代表银行业的理事廖灿昌11月24日职务调整，辞卸央行理事职务，改由雷仲达接任。

**其他**

俄罗斯央行将指标利率从8.25%调降至7.75%。央行称财政部定期购买外币将令卢布明年承压，或推高通胀但不会严重偏离4%目标。

印尼央行维持指标利率在4.25%不变，一如预期。印尼央行维持存款工具利率在3.50%不变，并维持贷款工具利率在5.00%不变。

泰国央行维持利率在1.50%不变。泰国央行第四次上调今年经济增长预估，从3.8%上调到3.9%。央行还将2018年增长预估从3.8%上调至3.9%。泰国央行目前预计，经济的主要推动力出口今年料增长9.3%，高于9月预估的增长8.0%。2018年出口预计增长4.0%，之前预估为增长3.2%。 (完) (整理 张若琪 审校 张涛)