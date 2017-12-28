《全球主要央行动态》--12月21日-12月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月21日-12月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**日本**

日本央行公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。日本央行在为期两天的政策会议上维持政策不变。但新审议委员片冈刚士提出异议，认为需要采取更多宽松措施，这使得央行退出刺激措施的前景更加复杂。

日本央行总裁黑田东彦称，审视经济扩张是否导致了金融市场的过度冒险行为，这点很重要。“在当前复苏阶段，并无迹象显示资产市场和金融机构行为存在过度看多预期。但必须要密切关注金融形势的发展，”黑田在对经济团体连合会发布的演讲中说。

日本央行理事宫野谷笃称，长期的超宽松货币政策正在给日本银行业获利构成严重打压，但即便在央行升息之后，金融机构也不应预计营业状况会明显改善。

**大中华区**

中国央行副行长易纲表示，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。易纲并强调，中国坚定执行稳健的货币政策，保持货币政策的中性，把国有企业去杠杆作为重中之重，标本兼治解决地方政府的隐性负债问题。坚决治理金融乱象，坚决打击违法违规金融活动，加强对薄弱环节监管制度的建设。

为规范条码支付业务、促进移动支付业务健康可持续发展，中国央行发文称，非银行支付机构向客户提供基于条码技术的付款服务的，应当取得网络支付业务许可；并对个人客户条码支付业务进行限额管理。

中国人民银行与证监会发布《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》，强调绿色债券标识动态管理，对于评估认证结论为“不符合”的绿色债券，经一定期限整改后仍无法符合要求的，撤销绿色债券标识。

台湾央行宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为“适度宽松”。

台湾央行副总裁杨金龙表示，今年以来台币兑美元升值7.7%，升幅比较大，主要是反应国际美元走弱；展望明年，外在经济情况应该不错且应是稳定的。 (完) (整理 杜明霞；审校 李爽)