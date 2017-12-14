《全球主要央行动态》--12月7日-12月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月7日-12月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美联储一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，并在声明中称，“经济活动正以稳健的速度增长...就业增长稳固。”

华尔街大型银行预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)2018年将加息三次，与今年加息次数相同，并与美联储自己的预估一致。通胀率迟迟不见起色，仍是决策者的一大隐忧。决策者预计2018年通胀率仍将低于2%的目标水准。据周三对初级交易商的调查显示，这意味着核心通胀低于目标将持续六年半的时间。

美国国会周三更加接近就最终税改立法达成一致，特朗普总统为这项税改计划“激动不已”，而即将去职的美联储主席叶伦却对此给出了更冷静的评估：短期内或有推动作用，但长期刺激恐怕谈不上。预计税改计划最终将大幅削减企业税率，部分家庭的税负也会降低，几乎所有美联储官员都将其产生的一些刺激效果纳入考量。最新预估显示，决策者预测明年经济成长幅度料为2.5%，高于几个月前预估的2.1%。

**欧洲**

欧洲央行周四可能上调部分经济预估，讨论对维持目前超宽松水平货币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。在六周前的会议上决策者刚刚同意将资产购买规模减半，这一次他们可能主张，经济增长持续好转，但为提振通胀仍有必要保持超低利率，因复苏仍然依赖央行的宽松政策。不过鹰派人士可能继续努力说服德拉吉，让市场为明年某时结束资产购买做好准备，认为央行应该逐步调整措辞，为明年年中时正式决定结束2.55万亿欧元(3万亿美元)购债计划打下基础。

欧洲央行银行监管委员会主席努伊向一葡萄牙报纸表示，有关新的银行坏帐规定，欧洲央行可能延后数月实施，因该行需要时间应对行业的反馈意见。“我认为分析的过程得花上一至两个月时间，”努伊对报纸Público表示。“因此实际实施很有可能会延后几个月。”“然而我会说无论是从1月1日、4月1日或6月1日开始实施，都不会有太大更动，”她称，并称没有延后至2019年的理由。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，央行的收益率曲线控制是一项可有效压低长期利率的“可持续”政策框架，未理会有关央行的大规模购债正在接近上限的批评之声。黑田东彦称，日本央行的大规模刺激计划已终结了通缩状况，而且提振了经济增长，还称他预计企业将开始涨薪，并帮助通胀加速上升至央行2%的目标。黑田东彦重申，日本央行将继续“持续实施强有力的宽松货币政策”，来实现均衡的经济复苏以及物价稳定。

日本央行总裁黑田东彦称，央行将适当引导货币政策反映经济取得的进展。“我们希望明年日本经济维持稳定，物价和薪资逐步上涨，”黑田东彦在与民间部门分析师的一次活动上称。黑田东彦称，尽管人工智能(AI)飞速发展，但在决定货币政策方面AI并不会取代人类。“像AI这样的科技发展并不意味着人类什么也不需要做了。人类的知识和灵活思维方式变得更为重要，”他说。

**大中华区**

美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。作为市场利率重要指标，中国公开市场逆回购、中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)利率今年此前已各上调过两次。本次上调前，七天期和28天期逆回购利率分别为2.45%和2.75%。

香港金融管理局（HKMA）宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.75%，跟随美国稍早宣布调高联邦基金利率的目标区间25基点。

中国央行行长周小川表示，要进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向，着力增强做好宏观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。周小川日前撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

中国人民银行行长周小川表示，保持物价稳定和防控系统性金融风险是央行的两个核心目标。周小川在一篇文章中称，在中国经济债务水平下降之际，央行将继续致力于去杠杆，并继续执行审慎、中性的货币政策。

**其他**

冰岛央行维持主要存款利率在4.25%不变，并表示预计今年该国经济增速快于其一个月之前的预估。“就2017年前景整体而言，国内生产总值(GDP)增幅高于11月货币政策公告中的预估，”冰岛央行在声明中称，但未详述新的增长预估值。11月时，该央行预计今年经济增长率将为3.7%，远低于去年7.4%的增幅。据冰岛统计局，该国今年前九个月GDP增速为4.3%。

泰国央行称其今年曾进场干预以减缓泰铢升势，藉以减轻对企业的冲击。“今年有许多外部因素让泰铢走升得太过迅速。”泰国央行在声明中并称，泰铢汇率“与该国经济基本面不符”。央行并未提供如何干预和何时干预的细节。“泰国央行在汇市采取干预举措，以确保泰铢不会过快升值，从而缓解对企业的影响，”声明称。