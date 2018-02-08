《全球主要央行动态》--2月1日-2月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月1日-2月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国和加拿大**

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储将维持其“稳步渐进”的升息计划，即使近期美国经济数据表现较一些人预期强劲，且劳动力市场紧俏。他重申预计今年将加息三至四次。。他今年对美联储政策拥有投票权，据称也是主席鲍威尔任内所考虑的副主席人选。

威廉姆斯认为美国经济可应对进一步的渐进升息，并称本周稍早的全球股市波动并未从根本上改变他对货币政策及经济前景的看法。威廉姆斯的谈话反映出联储的普遍观点，即政策制定者在制定利率决议时，应该不必考虑市场波动。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，物价上涨乏力让美联储能够将加息时间至少推迟至2018年年中。“如果我们到了那个时候，并且对于通胀持续上升更有信心，那么进一步加息就有了必要，”埃文斯在一个银行业会议上讲话称。今年他没有利率决策投票权，但参与美联储的政策讨论。

不过，埃文斯表示，如果通胀率和其他数据显示有必要，他仍然支持2018年加息“三次、甚至四次”。

埃文斯去年在美联储利率决策委员会中拥有投票权，并在当年12月对美联储的加息决定持有异议，因为他对美国的低通胀率感到担忧。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国薪资压力上升并不一定会导致通胀加速上扬。这与市场普遍看法相反。柯普朗今年没有投票权，立场属鸽派。他表示，近来表现强劲的经济数据令他更加坚信，美联储今年应该升息三次。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国就业市场近期的力道或许不会引发物价加速上涨。布拉德表示通胀可能维持在低位。此外他称，如果通胀不加速，美联储在升息方面可能没那么激进。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，不过可参与政策讨论。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，他需要更加确信薪资和物价在上涨，才会支持进一步收紧货币政策。卡什卡利去年投票反对升息。他暗示，在数据显示通胀上升前，美联储应该维持利率不变。

**欧洲**

欧洲央行数据显示，该央行1月增加购买公司债，同时减少公债的购买规模，这暗示央行刺激计划的焦点或在改变。购买公司债旨在降低企业借款成本，但这项措施一直遭一些欧洲议员抨击，认为风险过高。但由于欧洲央行2.55万亿欧元购债计划预定至少持续到9月，央行料加大涉足信用市场，以避免触及可购德国公债的上限。1月数据显示，欧洲央行公司债购债规模较12月近乎倍增，至56亿欧元，或月度购债总金额的18%。1月主权债购债规模则削减一半，至209亿欧元。自2016年中被纳入欧洲央行的资产购买范围以来，公司债一直占每月购债总额的近10%。

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行愈发相信，通胀率将在经济快速增长的支持下上升，不过汇市波动可能构成阻碍。他在欧洲议会称，欧洲央行将密切关注欧元汇率波动及其影响。“欧元区经济正在强劲扩张，增长率比之前预期的更强，且远远超过趋势增长率，”德拉吉称。“这些情况对经济增长而言是好兆头，因为当经济全面增长时，扩张势头往往更加强劲，也更具韧性。”不过，德拉吉强调欧洲央行在政策方面将保持耐心和连贯性，以便形成基础通胀压力。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行正在进行政策正常化，是在9月结束资产购买还是逐步缩减规模，并不是关键问题。“不应过度关注资产购买这个单一工具：我们是在9月结束资产购买还是逐步缩减规模，并非关乎存亡的重大问题。”但他补充说，即便停止购债，欧洲央行也将继续通过一系列政策工具提供刺激举措。他还表示，欧洲央行也将对汇率走势保持关注，而最近的美元颓势被认为是不确定性的来源之一。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表评论称，美国财政部故意压低美元。“美国财政部故意施压美元，希望使美元保持在低位，”诺沃特尼在2月1日接受维也纳日报(Wiener Zeitung)专访时表示。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲没有准备好应对另一场经济衰退，下一个危机可能考验欧洲央行的极限，有可能将负利率进一步下调。“这要视下一个危机的性质而定，政策行动或许是要求将短期利率自负值再往下降”，他表示。“或许是要买进比政府或企业债风险还高的资产。抑或是危险地向政府货币融资靠拢。”

英国央行称，已经开始模拟债市“吃紧”时的压力情境，观察是否存在破坏金融稳定性的风险，不过迄今尚未发现已被证实的问题。英国央行金融稳定策略和风险主管布雷热表示，市场融资是央行决策的“下一战线”，因为公司发行的债券规模远远高于金融危机前的水平。布雷热称，即使发行债券的公司是安全的，债市的韧性和流动性也存在疑问。一个关注重点是所谓的“流动性错配”，也就是在吃紧的市场中难以找到债券买家或卖家。

**日本，韩国**

日本央行总裁黑田东彦排除了很快升息的可能性，尽管他对经济前景较为乐观，强调通胀依旧很低，没有理由缩减刺激措施。黑田东彦还称，他认为日本央行购买上市交易基金(ETF)没有出现重大问题，暗示央行将维持目前的购买速度。“日本通胀率尚未达到1%，在这样的情况下，只为创造将来的政策空间而过早调整货币政策，这样做是不适宜的，”黑田东彦对国会称。他表示，股价背后的基本面状况依然稳健，因日本、美国和欧洲经济形势“很好”。

黑田东彦在国会表示，央行必须维持超宽松货币政策，因通胀率距离央行目标2%仍很遥远。

日本央行审议委员铃木人司表示，央行必须警惕长期宽松货币政策可能会对金融机构获利和国内银行体系带来的潜在影响。

韩国央行表示，暂时将保持宽松利率，因为通胀温和，而且消费者为创纪录高位的家庭负债所累。“经济增长速度可能徘徊在潜在趋势水平附近，”韩国央行在季度货币政策报告中称。“虽然如此，但由于偿债负担日益增长等其他因素，消费复苏可能比以往更慢。”

**大中华区**

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周将净回笼7,600亿元人民币，单周回收资金规模创下近两年新高。 至此，央行公开市场已连续七个交易日暂停操作，累计净回笼规模达1.15万亿。

香港金融管理局（HKMA）就虚拟银行指引修订开始谘询公众意见，以吸引非金融机构来港设立网上零售银行业务，预计于5月发出新指引，年内正式发牌。金管局副总裁阮国恒在记者会上称，全牌照银行的最低资本要求为3亿港元，而零售银行的实际资本远高于这个水平，但由于虚拟银行不设实体分行而且涉及小额业务，因此金管局倾向接受虚拟银行于成立时的最低资本要求不需要超过3亿港元。

香港金融管理局总裁陈德霖表示，目前香港楼市过热情况仍然存在，没有条件放松逆周期措施；对于有建议金管局旗下的按揭证券公司扩大九成按揭的覆盖范围以助市民置业，他则指要小心评估。

**澳洲，新西兰**

澳洲央行召开月度货币政策会议，宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变。央行在声明中表示，澳洲贸易条件预计在未来几年内会下降，但仍将保持在相对较高水准。全球来看，通胀仍处于低点，尽管大宗商品价格上涨和就业市场趋紧可能会看到通胀率在未来几年上升。央行对澳洲经济的基本预估认为，国内生产总值(GDP)增速将加快，未来几年平均将略高于3%。预计降低失业和令通胀率回到目标水准方面将取得进一步进展，不过进展可能是渐进的。

新西兰央行维持指标利率在纪录低位不变，并称本周股市波动是全球市场对通胀和利率上升风险感到不安的警示信号。央行将指标隔夜拆款利率维持在1.75%不变，并调降了其对到2020年通胀的预估，这表明投资者在很长一段时间内无需担心刺激措施被撤除。新西兰央行总裁斯宾塞称，股市在过去一周剧烈波动，并没有令任何的预期改变。

**其他**

巴西央行将利率降至纪录低点，并暗示随着经济加速复苏，本轮十年来幅度最大的政策宽松周期已经结束。巴西央行货币政策委员会将指标Selic利率下调25个基点至6.75%，该央行自2016年10月以来已累计降息750个基点。巴西央行在政策声明中称，尽管近期全球市场出现了波动，全球前景仍对新兴经济体有利。但该央行也承认，持续的风险厌恶情绪可能会推高通胀。

印度央行连续第三次在政策会议上维持附买回利率在6%不变，并保持“中性”货币政策立场，以期为放缓的经济增长提供支撑，尽管该国通胀已升至17个月高位。货币政策委员会中有五人投票维持利率不变，有一位委员投票支持加息25个基点。

冰岛央行维持主要存款利率在4.25%不变，并表示预计2017年和2018年该国经济增速将不及其之前的预期。冰岛央行预计2017年经济增速在3.4%，11月曾预计增长3.7%。2018年经济增速料为3.2%，略低于11月的预估。

菲律宾央行称，预计税负、油价和食品成本上扬，对通胀的影响只是暂时的，但央行已准备好“适时采取行动”。央行总裁埃斯佩尼拉称，通胀将“最终企稳”。(完) (整理 张涛；审校 徐文焰)