《全球主要央行动态》--2月22日-3月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月22日-3月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。不过，鲍威尔讲话的整体基调保持了政策的连贯性，他对美国国会议员表示，美联储将在需要防范过度通胀，和让经济借助减税和全球经济强劲成长的”东风”之间寻求平衡。

就在鲍威尔刚在国会表示，经济不断增强使他对通胀和薪资上升更有信心，次日他的一位同僚就主张在升息方面应该等一等，直到那些上升势头变得很明显。”我希望薪资成长继续增强，我希望看到通胀向我们的2%目标前进，我想看到就业市场闲置正在被用光的更多证据：这些将是我在提出建议时所重视的关键因素，”明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在一次活动上称。

美联储未理会近来股市下跌和围绕通胀的担忧，称其认为经济将继续稳步增长，且短期内没有可能导致其暂停原定升息步伐的重大风险。”经济扩张继续受到以下因素的支撑：稳定的就业增长、不断增加的家庭财富、良好的消费者信心、强劲的海外经济增长以及宽松的金融环境，”美联储在向国会提交的半年度货币政策报告中写道，“乐观的企业信心似乎在过去一年支撑经济稳健增长。”

美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储上次政策会议前，仅有达拉斯联储要求上调贴现率。会议记录显示，达拉斯联储要求将目前处于2%的贴现率上调25个基点，因为”经济稳健成长，就业市场收紧和预期通胀向2%回升。”其他11个地区联储希望维持贴现率不变，同时，他们将评估未来出炉的数据是否支持他们对经济成长、就业和通胀的预估。

美联储理事夸尔斯表示，美国经济前景有一些上行风险，但是否能达到会影响货币政策的程度，还要看美国经济潜在产能是否也提高。在这场基调相对乐观的演说中，夸尔斯说他对经济感到乐观，并称美国经济前景存在一些优于预估的可能性。他在一个问答环节中补充道，迹象显示美国拥有可持续的强劲经济。夸尔斯重申，进一步循序渐进地升息是合宜的。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，在生产率增长缓慢、全球对安全资产的需求高涨的时代，可能会将恰当的央行政策利率锚定在低位上。他表示，如果美联储继续上调短期利率，或会造成政策对于当前经济而言过紧的结果。

布拉德称除非得到数据的支撑，否则担心美联储升息过多和过快。布拉德称对美国新税改将增加投资和提高生产率抱”谨慎乐观”态度。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，美国2018年升息三次是一个”合理的”基本预期。柯普朗在温哥华贸易协会称，考虑到美联储今年可能将超额完成充分就业目标，且继续朝着实现2%的通胀率目标迈进，联储应该耐心地、循序渐进且谨慎地升息。

美联储的决策者们担心，下次面临美国经济衰退时，他们手中可用的政策可能与前一次经济低迷时相差无几，但由于目前利率仍然较低，政策的效果将会大打折扣。”让我夜不能寐的是，下次衰退发生时(但愿不要持续很久)，我认为我们手中的应对工具并不像希望的那样有力，”旧金山联储总裁威廉姆斯在一个活动上说。“与其考虑下次利率触及零时怎么办，还不如确保不要降到那个水平，”波士顿联储总裁罗森格伦在纽约的一个经济学家会议上说。克利夫兰联储总裁梅斯特表示，联储可能在今年稍后开始重新评估政策框架，但她认为调整的门槛应当很高。

**欧洲**

欧洲央行发布的会议记录显示，决策者在1月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。欧洲央行管委会认为，调整央行政策立场的讨论仍可能在今年初展开。但因通胀仍未显现出明确回升的势头，决策者对欧元波动持谨慎态度，希望避免政策立场调整引发市场的无序反应。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估，而这可能令通胀升速放缓，不过仅为暂时性现象，物价终将上升。德拉吉重申央行惯常的政策讯息，同时还表示，欧元区强劲的经济成长势头已令他对通胀前景更有信心，但仍然需要保持耐心，并坚持执行央行政策。

欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼表示，如果欧元区经济保持上升势头，欧洲央行今年可能结束购债，而且2019年升息也并非不切实际。”如果经济上行势头持续，而且物价相应上涨，我认为，央行管委会没有理由今年不结束净购买证券的操作，”魏德曼表示。欧洲央行总裁德拉吉的任期将于明年底结束，外界预计魏德曼将是接替他的德国候选人。“我认为，当欧元区物价发展前景允许时，逐渐可靠地降低货币政策宽松程度非常重要，”魏德曼说道。

欧洲央行下任副总裁—西班牙经济部长德金多斯表示，欧洲央行正在采取正确的政策来提高通胀，物价应在未来一个季度继续向目标回升。德金多斯基本上是在附和欧洲央行的标准政策路线，他表示越来越有信心通胀会上升，但仍然需要刺激措施，而且在停止购买债券之前不应升息。德金多斯将于6月份接替葡萄牙的冈斯坦西欧就任欧洲央行副总裁，他的任命现在看来是正式的，因为没有其他候选人。

欧洲央行执委科尔表示，央行已经购买了足够多的债券，所以不再进一步购债，也不会有长债收益率意外上升的风险。虽然科尔没有直接为结束欧洲央行2.55万亿欧元资产购买计划提供理由，但这番讲话有可能强化市场对年底前结束量化宽松的预期。

英国星期日泰晤士报一篇专访透露，如果今年初薪资增长加快，英国央行上调利率的时间需要比副总裁拉姆斯登原本预期的要早。”我们所有人将继续密切关注今年年初的情况，搞清(英国央行)预测的薪资增长加快至3%是否变为现实，”该报援引拉姆斯登的话称。“但相对于我过去的看法，我无疑认为应更早一些升息。”

拉姆斯登表示，未来几年英国生产力成长疲弱情况改善程度的不确定性，是货币政策的一个重要考量因素。

**日本，韩国**

日本央行总裁黑田东彦表示，一旦日本央行开始让货币政策正常化，这个过程将是”非常渐进的”；央行将注意经济面临的任何风险。黑田东彦在日本众议院讲话时表示，一旦通胀率达到央行的物价目标且经济增长稳定，就不会继续实施激进的货币宽松。

黑田东彦称，他没有计划重新评估央行为何未能实现物价目标，暗示目前日本央行不会对其庞大的刺激计划进行重大调整。黑田东彦表示，”很不幸，我们未能如期实现物价目标。但得益于我们强有力的货币宽松举措，日本经济摆脱了通缩的状态。”“事情在平稳发展，所以目前阶段我没有再次进行全面重估的计划，”他称，指经济稳步复苏。

黑田东彦称，薪资和物价仍疲弱，尽管实体经济稳健。黑田在国会讲话时称，实质薪资增长落后于劳动生产率的增速。

日本央行审议委员片冈刚士周四警告称，日本央行不应过早撤出超宽松货币政策，他呼吁加强央行的庞大刺激举措。他还称，在消除公众有关通缩将持续的看法方面，日本央行和政府在政策上的协调非常关键，这意味着有必要实施更大规模的货币和财政刺激组合举措，来提振经济成长。

韩国央行总裁李柱烈召开任内最后一次的货币政策会议，宣布指标利率保持不变，并倡言韩国经济稳健，但警告美国保护主义对韩国汽车及钢铁产业的影响。李柱烈在记者会上表示，韩国央行不必然会追随全球撤回刺激举措的脚步。李柱烈重申，韩国出现资本大规模流出的风险不大，即便美国政策利率上调至超过韩国的水平。李柱烈承认美国贸易政策带来的挑战，称美国若强化贸易限制举措将使韩国工业产业受创最重。

**大中华区**

消息人士称，中国担任央行行长时间最长的周小川3月退休后，料将成为博鳌论坛副理事长。周小川将在人大会议期间退休。

三名知悉情况的消息人士称，曾在哈佛大学学习的经济学家刘鹤成为中国人民银行行长的热门人选，这将加强他在中国经济和金融领域的影响力。其中一位消息人士称，刘鹤可能将兼任国务院副总理以及人行行长之职。刘鹤在十九大被选为中共中央政治局委员。66岁的刘鹤深得习近平的信任，是他的主要经济政策顾问。

为规范银行业金融机构发行资本补充债券的行为，切实提高其资本的损失吸收能力，中国央行发布公告称，鼓励银行业金融机构发行具有创新损失吸收机制或触发事件的新型资本补充债券，并且可以探索发行提高总损失吸收能力的债券。

台湾央行总裁杨金龙周四表示，通膨预测仍多温和，预期物价走势尚属稳定。央行会审视通膨冲击来源，采取妥适货币政策，以维持总体物价稳定。杨金龙并提到，台币兑美元升值有助减轻输入型通膨压力。

台湾总统府指出，任命台湾大学经济系教授陈南光为中央银行副总裁，任期自2018年3月5日至2023年3月4日止。总统也特派陈南光为中央银行第19届理事会的常务理事，任期自2018年3月5日至2020年1月26日止。

台湾行政院日前核定由央行副总裁杨金龙接任中央银行总裁；彭淮南央行总裁任期2月25日届满；新旧总裁2月26日交接。

**其他**

泰国央行发布的最新政策会议记录显示，泰国经济因外部需求而获得进一步动能，但国内需求却”不够强劲”，必须使货币政策保持宽松以提振经济活动。

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉表示，央行正在抛售美元储备，旨在防范做空披索的投机行为引发过度波动。目前披索汇率徘徊在11年低点。(完) (整理 张若琪 审校 戴素萍)