《全球主要央行动态》--2017年12月28日-2018年1月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2017年12月28日-2018年1月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。会议记录还显示，决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生的影响同样也感到不确定。“大部分与会委员重申，支持继续缓慢地将利率提高至目标区间的做法，指出这一做法有助于平衡给经济活动和通胀前景带来的风险。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对南德日报称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。

欧洲央行负责市场操作的执委科尔表示，为欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。

**日韩**

日本央行12月政策会议的意见摘要显示，一些委员呼吁对升息或降低上市交易基金(ETF)购买规模展开辩论，以因应经济前景好转。一位委员称，如果物价和经济前景料将改善，则日本央行将需要考虑是否“将有必要调整利率水平。”另一位委员称，日本央行应该要考察政策效果，并从“每个角度”研究ETF购买可能带来的负面影响，因股价和获利上升。

日本央行总裁黑田东彦称，央行将“耐心地”维持其超宽松货币政策，以应对通缩问题。“日本的通缩问题不会像雪花一样轻易消融，”黑田东彦在一场银行业高管会议的演讲中说道。

韩国央行总裁李柱烈表示，如果“羊群行为”导致韩元大幅波动，韩国当局将会作出回应，其他情况下则让市场力量来决定汇率。本周稍早韩元兑美元创下逾三年高位。当被问及韩元当前强势是否将影响货币政策时，李柱烈表示，汇率并非是唯一的决定因素。

李柱烈表示，不应把有关进一步收紧货币政策的任何决定与其任期将届联系在一起。李柱烈在首尔向记者称，鉴于10月经济增长动能强劲，该央行11月的升息决定是在“最佳时机”作出的。这是该央行六年来首次升息。他还称，任何进一步的利率调整，都会事先仔细考量经济数据趋势和经济成长路径。

**大中华区**

中国央行公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

中国人民银行行长周小川发布新年致辞称，2018年继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。

中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。央行旗下媒体--中国金融时报网站援引央行公开市场业务操作室负责人称，支付机构客户备付金在2018年1月仍执行现行集中交存比例20%，2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右。

台湾总统称，下届央行总裁应具有决心维持总体经济稳定，可抗压和维持独立性；她同时期待，央行总裁和所有相关部门能有好的沟通管道。蔡英文在年终记者会上对央行总裁人选的期待做此表述。台湾总统对央行总裁人选有任命权。台湾央行总裁彭淮南将于2018年2月25日任期届满20年，他已表态：这是最后一任总裁任期。

**其他**

泰国央行最新政策会议记录显示，虽然近年来泰国经济状况有所改善，但经济增速仍低于“潜在水平”，央行不得不维持宽松政策来提振国内需求。“虽然泰国经济进一步改善，但仍低于潜在水平，因此通胀仍低迷，”央行会议记录称。委员会认为，“仍需维持宽松货币政策立场，以帮助增强国内需求。”