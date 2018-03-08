《全球主要央行动态》--3月1日-3月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月1日-3月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。”并无证据表明经济过热，”鲍威尔在参议院金融委员会进行本周的第二次听证会时说，他预计联储仍将坚持“逐步”收紧货币政策的做法。杜德利在巴西圣保罗一个活动上发表讲话时称，今年升息四次或许也符合“逐步”之意，而并非如美联储决策者12月发布最新经济预估时所预测的升息三次。

美联储最新褐皮书称，美国各地企业报告就业市场供应持续紧蹙，很多地区出现薪资上涨加速的迹象，这增强了升息的理据。美联储称，总体而言，1-2月美国经济活动以”温和至适度”的步伐扩张，物价涨幅温和。这与上一份褐皮书对经济的评估类似。美联储还指出，12个联储地区中有四个地区报告钢价“显著上涨”，部分因为来自海外的竞争减少。上周美国总统特朗普宣布计划对进口钢征收25%的关税。

美联储理事布雷纳德表示，美国威胁对进口钢铝征收惩罚性关税，以及全球对引发贸易战的担忧，成为美联储面对的一个不确定因素，不过她也表示要断定这些口水战最后会有甚么样的结果还为时过早。

布雷纳德说，美国经济最近几年经历了提振增长及通胀的努力后，情况正在好转。她表示，鉴于税改及政府支出带来的提振，加上全球同步增长，现在经济”逆风正在转为顺风。”她还称，她也更相信通胀率终将回升至目标水平。

亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示，美国钢铝关税计划及其可能招致的全球报复行动，或将削弱经济增长，从而使美联储不得不放缓升息速度。博斯蒂克的讲话，是美联储官员对关税计划最尖锐的回应之一。博斯蒂克今年在美联储政策委员会拥有投票权，他是首位暗示该项贸易计划或将波及全球经济、甚至可能促使美联储放慢升息脚步的央行官员。他的同僚虽然也都曾概括性地谈及保护主义的坏处与贸易的好处，但他们表示尚不会改变对前景的看法。博斯蒂克也说，他采取”等待观望”的态度来看待特朗普的钢铝课税计划。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，任何伤害美国同诸如墨西哥、加拿大等贸易伙伴关系的事情，都不符合美国的利益。不过，对于美国总统特朗普威胁要对进口钢铝征收关税一事，柯普朗则没有直接置评。被问及他是否会调整预测以反映上述关税可能产生的影响时，柯普朗表示不会。他还表示，美联储应该很快开始收紧政策，加息的基本情境没有变化，今年会加息三次。

**加拿大**

加拿大央行一如预期维持利率不变，表示贸易政策已成为一个”重要且不断加剧的不确定性来源”，其温和的措辞打压加元，并导致未来升息的预期下滑。央行沿用了1月声明中的关键措辞，称尽管可能有理由进一步升息，但可能需要在一段时间内继续保持货币政策宽松度，以使经济保持在接近趋势增长率的水平运行，使通胀保持在目标水平，并承诺，在考虑未来利率决定时将谨慎行事。

**欧洲**

英国央行总裁卡尼称，加密货币作为货币是失败的，已经出现典型的金融泡沫迹象，这要求监管者去保护消费者并阻止加密货币在非法活动中的使用。他表示，针对比特币等加密货币的监管规定在国际上得到推行之前，可能先由各国自行推出。

瑞典央行总裁英韦斯表示，不应过快推进货币政策正常化，否则可能对瑞典克朗造成不利影响。瑞典央行副总裁沃尔森表示，瑞典通胀率和通胀预期处在央行设定的2%的目标水平上，鉴于此，央行应当开始加息。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，央行在实现通胀率目标之前，不会结束超宽松的货币政策。他的此番讲话旨在打消在市场上存在已久的臆测，即认为央行可能较预期时间更早的缩减刺激政策。不过黑田东彦表示，日本央行握有可以平顺退出危机模式下政策的必要工具，并且已经在对未来退出刺激政策时将如何影响其资产负债表进行广泛讨论。

黑田东彦表示，目前没有放弃负利率的打算，尽管该措施带来的成本升高，包括对金融机构盈利造成影响。黑田东彦称，他上周的相关言论并不意味着该央行将在2019财年退出超宽松货币政策。他表示，若日本央行退出超宽松货币政策，该行势必得与其他央行交换看法。黑田东彦上周五在日本国会称，如果通胀在截止2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。

黑田东彦打消了仅仅因为通胀率达到1%，就上调长期收益率目标的可能性。他指出，对政策的引导将极大侧重于实现通胀目标。

日本央行副总裁被提名人若田部昌澄表示，如果央行真的扩张其超宽松货币刺激措施的话，那么其能够出台新的政策措施。这表明在削减大规模购债措施方面，日本央行将迎来一位强有力的反对者。不过若田部昌澄表示，日本央行无需坚持在一个设定的时间框架下达成物价目标，他本人对经济是否需要更多的货币政策支持也没有预定的想法。这冲淡了对于他或提议实施积极刺激措施的预期。

若田部昌澄出席众议院提名确认听证会时表示，日本央行应避免过早退出超宽松货币政策，以确保经济彻底摆脱通缩。

日本央行副总裁被提名人雨宫正佳表示，一旦时机成熟，央行有充足的工具来平稳退出货币刺激政策。雨宫正佳在参议院提名确认听证会上称，日本央行将如何组合使用政策工具将取决于当时的经济和物价形势。

雨宫正佳在众议院的任命听证会上表示，央行大规模货币刺激措施是利大于弊，央行在指导货币政策时，将审视刺激措施利弊。

韩国总统办公室称，提名现任韩国央行总裁李柱烈连任。李柱烈将是韩国近40年来首位获得第二任期的央行总裁。

**澳洲**

澳洲央行如期所料维持利率在纪录低位1.50%不变，而且听起来似乎对于今年经济增长3%或更高的信心减弱。这是预示该央行未来数月或继续按兵不动的又一迹象。澳洲央行预计该国国内生产总值(GDP)”2018年料比2017年加快增长”，完全摘除了对于未来几年增长“高于3%”的说法。

澳洲央行总裁洛威表示，美国对进口钢铝征税的计划”非常令人遗憾”。洛威在悉尼称，这项关税计划是可控的，但其引发的报复将极具破坏性，并表示从以往的经验来看，保护主义不是好事。洛威称今年经济成长料较去年“更强劲”，没有充份理据在短期调整货币政策。

**中国**

针对当前中国金融控股公司金融风险累积暴露和监管缺失的现实，为补齐金融监管短板，迫切需要完善金融控股公司监管规则。全国政协委员、央行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉建议，加快金融控股公司监管立法，明确央行对金融控股公司的监督管理职责。他在今年的两会提案中并指出，应抓住问题突出金融控股公司分类施策，以资本金来源和防止不当关联交易为重点，加强对股东的穿透监管，切实防范金融控股公司风险。

**其他**

马来西亚央行如预期维持关键利率不变，因核心通胀仍受到控制，而强劲的增长步伐料将放缓。这是马来西亚央行自1月25日以来的首次政策会议，该行在当时的会议上上调隔夜政策利率25个基点，为2014年7月以来首次上调。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara表示，印尼卢比兑美元在13,200-13,300将是较”合适”水准，美元近几周升值后，印尼卢比目前遭到低估。 (完) (整理 杜明霞；审校 徐文焰)