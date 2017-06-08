《全球主要央行动态》--6月1日-6月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月1日-6月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储(FED)上周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。极具影响力的美联储理事鲍威尔是6月中旬政策会议召开前，最后公开发表讲话的联储官员之一。他表示美国经济“健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。

“虽然近期就业市场表现可能表明有理由加快收紧步伐，但通胀率五年来一直低于目标水平，而且只是缓慢地向2%目标水平攀升，这支持(联储)继续保持耐心，尤其是如果通胀减慢或者停止上升的话，”鲍威尔在纽约经济俱乐部向听众称。“倘若经济表现一如预期，我将认为继续循序渐进地升息就是合适的，”他并称，但未提及6月13-14日会议。外界普遍预计美联储将在这次会议上升息，为六个月来第三次。

费城联储总裁哈克上周五表示，美联储仍有望实现通胀目标，并重申支持今年再加息两次。“就通胀而言，一切仍在按部就班地发展，尽管有几个月的发展方向有误，”哈克在为一次会议准备好的讲稿中称。他补充道，仍预计今年年底前后通胀率会实现美联储2%的目标。

旧金山联储总裁威廉姆斯上周四称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次，但认为如果美国经济意外增强，升息四次也是适宜的。“经济有可能好于预期。一个大问题是，是否会推出大规模财政刺激措施，或其他经济前景方面的调整，从而使我们认为经济将好于预期，”威廉姆斯在韩国央行举行的一次论坛的间隙称。他今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。他说，升息周期的终点或许是略低于3%。他强调称，美联储将以可预见和透明的方式升息，从而将升息对新兴经济体的任何负面溢出效应降至最低。

**日本、韩国**

日本央行资产负债规模超过500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，写下新的里程碑，与美联储4.51万亿美元的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。虽然该央行达到了增发钞票的一个重要里程碑，但距离达到2%的通胀率目标还远得很，凸显出在购债步伐似已不可持续的情况下，该央行所面临的困境。日本央行的数据显示，截至5月底的总资产规模升至500.8万亿日圆，去年同期为425.7万亿日圆。总裁黑田东彦在2013年3月上任时的规模为164.8万亿日圆。

韩国央行官员Kim Young-tai上周五称，鉴于第一季韩国经济强劲增长并非由政府带动，韩国经济整体上料已有所改善。Kim是在记者会上做出上述表示的。此前经过修正的数据显示，韩国第一季经济增长2.9%，略高于4月所公布的初值增长2.7%。。Kim称，随着消费者信心快速回升，韩国经济反弹情况短期内料进一步改善。

**大中华区**

中国央行副行长陈雨露周六称，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。

中国人民银行金融稳定局局长陆磊周日称，当前中国资产管理市场存在一定的乱象，存在非持牌机构做代理资管，以及持牌机构有套利行为，需要制定统一资管规制的规则；同时，资管行业需回归资产管理的业务本质，打破刚性兑付。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行周二连续第10个月维持利率不变，对经济状况的看法乐观，尽管承认上季经济成长放缓程度可能大于预期。澳洲央行维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，符合外界的广泛预期。央行上次降息是在2016年8月。央行提到矿业投资在急剧下降数年后持稳，澳洲主要出口商品铁矿石与煤炭价格回升，以及房屋建设热潮。

新西兰央行周三表示，已与财政部长更新了央行总裁惠勒9月离职后六个月的政策目标协议。该协议同2012年签署的上份协议相比没有变化，央行中期平均消费者物价通胀率目标仍为1-3%。新协议将从9月27日开始生效，届时新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)将担任代理总裁直到3月26日，期间央行将寻找新任正式总裁。

**其他**

印度央行周三将附买回利率维持在6.25%不变，一如广泛预期，近期数据显示消费者物价上升幅度更缓慢之后，该央行下调对通胀率的预估。路透调查的60位分析师中，有56位预计印度央行将把附买回利率维持在六年半低点。印度央行上次降息25个基点是在去年10月。印度央行还维持附卖回利率在6.00%不变，4月曾意外上调25个基点。

泰国央行周一称将放松外汇监管规则，包括允许更多泰国人直接在海外投资。决策者试图压抑泰铢强势。该央行发表声明称，将允许资产至少5,000万泰铢(147万美元)的投资者直接投资于海外证券。央行还称，还将允许商业银行向非居民出借泰铢，用于在泰国和大湄公河次区域进行投资。(完) (整理 白云; 审校 高琦)