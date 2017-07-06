《全球主要央行动态》--6月29日-7月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月29日-7月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。会议记录还显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。美联储在6月会议上再度加息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储需要强劲数据来维持其与其他主要发达国家相悖的货币政策。他称，尽管美联储今年迄今已升息两次，美国通胀的市场指标仍下滑，这是令人不安的。布拉德还表示，美联储“自然的下一步举措”应是削减资产负债表，而非进一步加息--缩表过程可能至少要五年时间。他补充道，美联储或在9月的政策会议上宣布资产负债表调整的计划。

**欧洲**

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，欧元区通胀持续复苏主要取决于低借款成本，而后者又要依赖于欧洲央行的宽松货币政策。普雷特呼应了欧洲央行总裁德拉吉此前的谈话，他预测欧元区经济走强将提振投资回报，因此会让借贷变得更有吸引力，并强化了欧洲央行的货币刺激作用。但他警告，仍需超宽松金融环境。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧洲央行应已在为逐渐撤除刺激措施作准备，并相应改变沟通态度。“虽然通胀尚未稳定升向我们的目标，但所有条件都齐备了，”他说，“那只是时间和耐心的问题。”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在报纸专访中坚持认为现在就应该升息的观点，并称英国经济放缓程度并没有预测的那么大。“我感觉，货币政策有必要改变，”麦卡弗蒂对报纸Daily Post表示。“我认为这将有充足理由，而且是应该在这个阶段采取的审慎举措。”

英国央行MPC委员桑德斯称，家庭应该为利率在某个时点攀升作准备。桑德斯称，“就货币政策而言，我们基本已将油门踩到底了；现在的风险是，在刺激力度最大化的情况下，失业率持续下滑且薪资攀升，央行不得不急速逆转刺激举措。”

英国央行MPC委员弗利葛表示，虽然央行内部有些委员转为支持在10年内首度升息，但他倾向于维持利率在历史低位。他对独立报说：“在时机不成熟的情况下升息，所造成的错误比略迟升息更严重。”

英国央行首席经济学家霍尔丹说，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀。“我们需要严肃考虑加息的可能性，以抑制生活成本的攀升，”霍尔丹告诉英国广播公司(BBC)，“目前我们对利率水平感到满意，但需要警惕未来的形势。”

瑞典央行一如预期，将指标回购利率维持在负0.50%不变，同时亦维持购债计划不变，并补充说不排除进一步降息的可能性。

**日本**

日本央行审议委员原田泰称，日圆疲弱将刺激经济成长并帮助推升通胀。原田泰表示，日本央行当前计划基于不会让通胀率远超过2%的前提，如果有必要将通过加息防止这一状况发生。他还称，不知道日本央行何时会撤出刺激措施，但在某个时间央行需要收紧政策；希望在加息时刻来临时，通过与市场密切沟通来避免造成市场冲击并引发收益率大幅攀升。

**中国**

中国央行发布2016年年报称，将坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。年报并称，央行将适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；同时把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

中国人民银行“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

央行网站刊登报告全文并指出，国内经济金融稳定运行的基础还不牢固，经济下行压 力依然较大，区域和行业走势持续分化，挑战和风险不容低估。非金融企业杠杆率高企，商 业银行不良贷款余额和不良率“双升”，一些地方政府变相举债存在隐患，热点城市高房价 和部分三、四线城市高库存并存，金融产品创新无序发展等风险值得关注。

中国人民银行货币政策委员会第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。央行并表示，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行货币政策委员会秘书长温信祥和央行货币政策司副处长张双长撰文称，随着近年来中国金融市场发展，数量型调控工具的有效性有所下降，市场利率调控和传导机制不断健全，转向以价格型为主的常规货币政策调控框架已日趋必要，条件也正在逐步成熟。

中国人民银行副行长潘功胜表示，下一步央行将按照人民币国际化、资本项目可兑换的总体部署，稳妥推进银行间债券市场的对外开放。内容包括完善做市商和货币经纪制度；丰富利率、汇率衍生工具和加强基础设施建设等。

潘功胜还在《求是》杂志上撰文指出，中国经济基本面仍将支持人民币在全球货币体系中的稳定地位，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛，外汇储备规模也将在波动中逐步趋于稳定。

中国人民银行发布公告称，信用评级机构开展银行间债券市场信用评级业务，应当向交易商协会就拟开展的债券评级业务类别申请注册。

**澳洲**

澳洲央行维持对经济和利率的中性立场不变，与海外其他一些近期暗示有意收紧货币政策的国家央行的立场形成反差。澳洲央行在月度政策会议上维持利率在1.50%的纪录低位不变，并重申“委员会认为这次会议维持货币政策立场不变，与实现经济可持续增长和逐渐达成通胀目标相符。”澳洲央行这次甚至没有特别提及近期就业形势的回暖，只是提到经济指标依然“好坏不一”。

**其他**

加拿大央行总裁波洛兹对德国商报表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。

泰国央行维持政策利率在1.50%不变，同时将今年经济增长率预估从3.4%调高至3.5%，并上调对出口的预估。