《全球主要央行动态》--7月27日-8月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月27日-8月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储仍应考虑逐步收紧政策，因近几个月通胀趋软是一次性因素而非持续性趋势所致。针对通胀指标疲弱问题，梅斯特基本重申其立场，支持美联储对每年升息约三次的观点，其中包括2017年再升息一次。她表示，美联储还需很快开始缩减债券持仓。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。

Market News International报导称，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德反对美联储进一步升息，警告继续升息可能妨碍国内通胀达到联储设定的2%目标。布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，他一直表示反对进一步升息，因为通胀低于美联储的目标。

**欧洲**

欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德演讲称，能显示欧元区消费者物价将增强且长期来看足以达到欧洲央行持续接近2%目标的迹象仍然太少。在林德发表讲话后公布的一份声明显示，他表示“仍然没有切实证据显示，通胀处于上行轨道且长期来看将接近2%的目标。”

欧洲央行加入其他主要央行行列，正式向外汇交易伙伴银行施压，要求签署新的全球汇市行为准则。出于法务方面的考量，欧洲央行只能“邀请”、而非“要求”其全部汇市交易对手银行来签署协议；而其他一些央行则实施强制性规定。但欧洲央行决定对行业联系团体(FXCG)所有成员发出承诺声明，强制推行此一行为准则，和其他地区采取类似的作法，这实际上意味着主要交易对手不大可能免受该准则约束。

**日韩**

日本央行7月19-20日会议的意见摘要显示，政策委员会一名委员担心，一再推迟实现通胀率目标的时间可能损及央行信誉。一名委员还呼吁就继续购买上市交易基金(ETF)是否合适展开深层讨论。一位委员表示，放弃负利率和收益率曲线控制，可能有助于金融稳定，但这一看法不大可能在日本央行得到认同。日本央行在7月会议上决定维持利率不变，第六次推后通胀目标实现时间。

日本央行审议委员布野幸利提出进行结构性改革，以提高需求和生产力，这实际上是默认仅靠大规模货币刺激政策不能让通胀加快上涨至央行2%的目标水平。布野幸利重申了央行维持“强力”货币宽松政策的立场，因为经济虽然出现了走强的迹象，但通胀率距离央行的目标水平还很远。他还称，日本央行不再为实现2%的通胀目标设定两年的时间框架。

韩国央行表示，通胀压力温和让央行目前可以维持宽松的利率不变，但如果经济增长依然强劲，将重新评估和调整货币政策。韩国指标利率处于1.25%的纪录低位，自2012年初以来已经降息八次。

**澳洲**

澳洲央行维持利率不变，这一按兵不动的做法已经持续了一整年。许多分析师都预计其将把目前处在纪录低点1.5%的利率再维持一年，因政策制定者意在令经济拥有可持续的稳健根基。澳洲央行提高了反对澳元走强的调门，称汇率上涨将进一步压制消费者物价，对增长和就业前景构成压力。

**中国**

中国央行称，为切实防范金融风险，央行于去年9月至今年1月期间对2,600余家银行组织开展同业账户专项检查，发现个别银行存在违规问题多、违规程度高，以及开户审核环节把关不严等现象。央行有关部门负责人并称，根据此次专项检查结果，对违规情况相对较严重的银行进行通报，要求加强同业账户管理，规范制度建设。

**其他**

印度央行将主要政策利率下调25个基点至逾六年半最低，称通胀下滑为货币宽松敞开了大门，该行将密切注意经济数据以决定进一步行动。这是印度央行自去年10月以来首次宽松行动，当时该行也是降息25个基点。这也是自12月以来首次有亚洲央行降息。(完) (整理 杜明霞；审校 李爽)