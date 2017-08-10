《全球主要央行动态》--8月3日-8月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月3日-8月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，低通胀率并不能阻止美联储下个月开始缩减资产负债表，但可能会迫使其推迟升息至12月或更晚。他表示，“从当前的数据看，我个人认为联储有理由在9月开始缩表，即便通胀数据暂时处于低位。”虽然埃文斯今年对联储两次升息投了赞成票，第三次升息仍是需要讨论的话题。

总统特朗普支持减少移民的法案还不到一周，明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利却敦促南达科他的居民欢迎新来者。“只要算一算，如果经济增长的一个很大来源是人口增长，而你们的人口增长在放缓，不管是因为限制移民，还是因为出生人口减少，那么经济增长将会放缓，”卡什卡利表示。他是在回答一个问题时作出的上述表述，问题是有关特朗普支持的在未来10年将合法移民减少50%的法案。“归根结底就是我们想不想要经济增长的问题。”

卡什卡利并不是唯一一位认为移民对美国经济增长至关重要的联储官员。达拉斯联储总裁柯普朗也曾多次指出，从历史上来看，移民提振了美国劳动力总数增长，由此提振了经济增长。他还警告称，打击非法移民可能会损害消费者支出。美联储主席叶伦今年稍早曾告诉美国国会议员，移民放缓或许会打击增长。

圣路易斯联储总裁布拉德周一称，美联储可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。“目前的政策利率水平近期内可能仍是适当的。”

近几个月扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数升幅为1.5%，有远离美联储2%目标的趋势。这是美联储比较看重的通胀指标。布拉德称，如果美国失业率从当前的4.3%降至“前所未有的”3%，该指标预计只会上升至1.8%。他表示，在通胀上行压力如此小的情况下，美联储不需要升息来放慢增长。

**欧洲**

欧洲央行上周四公布，欧元区薪资及消费者物价仍以较慢速度增长，给通胀造成阻碍，尽管经济在强劲复苏。“供应链前端的价格压力还没有传导到消费者物价中，”欧洲央行在经济报告中称。“整体而言，区域内基本物价压力仍然低迷...薪资增速仍然较低。”

英国央行上周四再度维持利率在纪录低点不变，并调降了对经济成长和薪资的预测，同时警告退欧正在打压经济。未来两年经济前景更加黯淡，使得外界进一步降低了对英国央行接近 10年来首次升息的揣测。然而央行总裁卡尼设法维持住明年升息一次的可能性。他表示，退欧所带来的不确定性--尤其是企业会减少投资--意味着， 在没有推高通胀的情况下，经济增速可能不像以往那样快。因此，经济增 长只要有小幅改善，便可进行升息。

英国央行副总裁布罗德班特上周五称，英国进行升息的条件更充分了“一点”。此前一日该央行称，升息幅度或许得大于市场预期。“我认为，将利率上调一点点的可能性是有的，”布罗德班特对BBC电台说。“不应过度解读。如果真升息了，届时就会有很多人说这是自从某某时候以来的首次升息。但仅仅就是一次升息而已，过去我们是非常习惯这样的升息幅度的。”

**大中华区**

中国央行表示，各地区金融业将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实好稳健中性货币政策，增强调控的针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造中性适度的货币金融环境。央行上周五晚间发布中国区域稳定报告（2017）称，要更加注重改革创新，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用；前瞻性地引导金融机构适度创新、规范发展，实现发展、创新与稳定之间的动态平衡。

该报告还称，有效化解过剩产能行业金融风险，进一步落实有保有压的金融政策，对优势企业实施兼并重组、升级改造和转型发展项目给予积极支持，满足合理资金需求，停止对落后产能的金融支持。该报告还建议，加强住房金融宏观审慎管理，继续做好房地产金融调控，在支持居民合理自住购房同时，严格限制信贷流向投资投机性购房。

据业内人士介绍，中国央行周五发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台（网联平台）处理。该平台由45家股东共同出资20亿元人民币，其中央行及直属机构持股18%，外管局旗下梧桐树投资持股10%，分列前两大股东。

香港金融管理局周三称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。金管局表示，“由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据的需求增加。”

金管局指出，增发400亿港元外汇基金票据与港汇走势无关，并称对近期港元转弱并无担忧。金管局发言人在电邮中指出，在联系汇率制度下，港息对美息的折让会促使港元汇率进一步转弱。当港元兑美元汇价转弱至7.85并触及弱方兑换保证，便会出现资金外流，即总结余收缩并引致港元利息上升。发言人称，“以上是联系汇率下的合理行为，属联系汇率制度设计的一部分，无需担心。”

香港金管局上周五公布，指定Visa、Mastercard、银联国际及美国运通为香港零售支付系统营运商，负责处理涉及香港参与者的支付交易，即日生效。金管局总裁陈德霖在声明中称，“实施零售支付系统指定制度有助提升本地零售支付业界的营运水平，以及加强公众对支付系统的信心，促进香港金融科技的发展。”

台湾央行上周四公布第二季理监事会议记录显示，经综合考量内外经济金融情势与展望后，全体理事一致赞成央行维持政策利率不变，重贴现率维持在1.375%。这也是央行首度对外公布理监事会议完整的记录。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行助理总裁肯特周三称，最近澳元上涨主要因美元全面疲软，而不是因澳洲国内因素。肯特在发表关于固定收益市场的演讲后回答听众问题时表示，如果澳元进一步上涨，将会给国内经济增长和通胀造成轻微的抑制。过去两个月澳元兑美元涨逾7%。

澳洲央行对于经济未来两年加速成长更有信心，但仍预计失业状况与薪资增长几无改善，这预示货币政策将在一段时间内保持不变。在上周五发布的66页季度货币政策声明中，澳洲央行还警告称，如果澳元进一步升值，将会抑制经济成长与通胀。

新西兰央行周四一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变，并重申将在相当长时间内保持宽松货币政策。该央行称非贸易通胀仍然温和，但预计将会随着产能压力增加逐步攀升。新西兰元走软将对本国有利。“自5月政策声明以来，新西兰元贸易加权指数上涨，部份是对美元下跌的反应，”央行总裁惠勒在声明中说。“新西兰元需要走软，以推升贸易通胀，并扶助实现更均衡增长。”

新西兰央行总裁惠勒周四称，他认为目前没有理由降息，因为通胀料会逐渐回到目标位。惠勒称，他希望本币下跌，并表示央行有能力干预。从历史来看，该央行通常极不愿干预市场来影响汇率走势。

**其他**

前日本央行副总裁岩田一政表示，日本央行应该在通胀达到2%目标之前就缩减大规模刺激举措，这令人怀疑央行为让日本脱离通缩而采取的激进举措的功效。岩田一政为下任央行总裁的热门人选，他抨击央行的物价预测过于乐观，并警告鉴于近来一连串物价数据疲弱，通胀要达到1%也是一大挑战。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)上周五表示，如果通胀率持续受控，有可能放宽货币政策以支持经济成长。阿古斯向记者表示，相较于第二季，第三及第四季的经济成长复苏动能或许有所转变。该央行政策利率自去年10月以来一直维持在4.75%。

菲律宾央行上周五指出，菲律宾2017-2019年的通胀路径，在央行评估货币政策应对上，提供了弹性空间。菲律宾央行预定8月10日召开政策会议。“在政策格局上，通胀率维持于目标区间内的路径，使央行能够弹性评估货币工具，强化我们对于经济需求持续变化的应对，”菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)在声明中称。(完) (整理 白云; 审校 龚芳)