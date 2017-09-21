《全球主要央行动态》--9月14日-9月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月14日-9月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

加拿大央行副总裁连恩表示，央行在考虑进一步的利率决议时，将密切关注经济对利率上升和加元升值如何反应，并仍将取决于数据表现。连恩重申央行先前的讯息，即经济增长越来越全面且自我持续；同时他强调在央行近期两度升息后，政策仍适当。他并称，鉴于本币走强在过去曾打压出口，决策者将密切关注加元升值。

加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，加拿大央行的通胀目标制度运作良好，央行对其他选项持开放态度，并希望进行某种程度上的沟通，以避免不必要的不稳定。

**欧洲**

英国央行货币政策委员会(MPC)以7：2的投票结果决定维持利率在纪录低点0.25%不变，但表示如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是迄今对英国接近于10年来首次加息的最明确信号。英国央行表示，目前经济的运行看来更加接近产能全面发挥，同时就业增加以及薪资上涨，通胀压力也随之加大；如果这一情况延续，多数决策者感觉“在未来数月撤出部分货币刺激举措可能是合适的”。

英国央行总裁卡尼表示，英国脱欧或将在短期内损害英国的增长前景并且推升通胀；英国和其他国家的新协议，短期内料无法抵消与欧盟贸易伙伴关系变弱的影响。卡尼同时表示，降低对外国市场的开放度，加之前往英国的劳动力减少，将使得通胀面临上升压力且降低生产力，进而令加息前景升温。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，未来几个月英国央行可能需要升息。他此前一直非常支持将借款成本维持在纪录低位。“直到最近，我还认为货币政策的恰当回应方式应是保持耐心，因考虑到经济增长温和且基础通胀压力疲弱，”他称，“但数据的发展变化愈发显示出，我们正在接近央行可能需要升息的时点。”

弗利葛并表示，若经济发展情况符合央行预期，则英国利率将需要调升不止一次。

欧洲央行管理委员会委员韩伟森在接受路透专访时表示，欧洲央行在寻求货币政策正常化时应开始讨论更广泛的举措，而非仅关注如何以及何时将缩减刺激措施。被视为温和鹰派的韩伟森称，强劲的欧元区增长将允许欧洲央行缩减刺激措施，但正常化进程将是逐步的。他还说，欧洲央行下步行动应是一系列举措，不限于资产购买决定。这些举措包括改变前瞻指引和调整再投资政策。

欧洲央行执委劳滕施莱格称，欧洲央行现在是时候缩减购债规模了，因欧元区经济成长强劲而且利率较低，将使通胀率回归到欧洲央行的目标。他表示，即使逐渐退出净购债，政策仍将偏宽松且将足以确保成长获得必要支撑。

欧洲央行三名官员发表讲话时暗示，随着欧元区经济最终实现增长，该央行可能正在接近缩减货币刺激的时机。德国央行总裁魏德曼表示，当前状况要求对货币刺激政策“松开一些油门”，因为物价持续下滑的威胁已经消失。欧洲央行管委暨比利时央行总裁斯麦茨则表示，通胀似乎已触底了。斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇亦强调欧元区经济表现不错，对刺激举措的前景做出决定如今是势在必行了。

瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%至负1.25%不变，还维持活期存款利率在负0.75%不变。该央行调整长期以来对瑞郎汇率的说词，从先前的“严重高估”调整为“高估”，并表示仍准备在必要时干预汇市。

瑞士央行总裁乔丹表示，尽管近期瑞郎走软，瑞士央行并未考虑改变宽松货币政策。乔丹指出，瑞郎仍遭高估，必须观察最近走势的持续性如何。他还称，欧洲央行及美联储的决定，对瑞士央行未来的考量非常重要。

**日本**

日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将会带动通胀升向2%的目标。不过新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足以推动通胀在2019财年升至2%。

**澳洲**

澳洲央行助理总裁埃利斯称，澳洲劳动力市场仍存在大量闲置，这可能会在一段时间内遏制薪资增长和通胀。埃利斯表示，失业率需要小幅降至5%左右，才能让经济全速运转并产生薪资压力。不过埃利斯补充称，澳洲央行仍对通胀前景以及还需多久才能回到目标水准感到安心。

澳洲央行对经济前景的看法更为乐观，因就业市场改善，不过该行仍然担心家庭债务上升和本币强势的问题。澳洲央行9月会议记录显示，决策者还怀疑强劲的就业能否很快带动亟需的薪资加速增长。“强劲的就业增势料将继续，这将会支持家庭收入，从而支持今后一段时期的支出，”会议记录显示。澳洲央行仍预期薪资增长“在一段时间”仍将较低，而且只会逐步加速。

**大中华区**

中国央行副行长范一飞周一称，央行要充分利用金融科技手段，透过产品复杂表象，厘清业务行为实质，推动监管能力升级。

中国央行金融稳定局副局长陶玲称，面对日新月异的金融创新活动，要用新的技术去穿透识别其真实的金融属性，并纳入到监管架构中给予一定的监管安排，同时趋利避害，留出创新的空间。

中国央行行长助理刘国强表示，金融创新是大势所趋，但必须认识到金融业的外部性和公共性非其他行业可比，因此凡是做金融业务都要持牌经营并纳入监管。

香港金融管理局署理总裁余伟文指出，随着美国开始缩表，市场流动性将会逐步收紧，资产价格或会变得波动，而当港美息差逐潮扩阔令港元汇率转弱至7.85的弱方兑换保证时，届时将会出现资金流出香港的情况。

香港金融管理局称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。是次增发外汇基金票据，将会以增加供应三个月期票据的方式来进行。订于今年9月26日、10月3日、10月10日、10月17日及10月24日投标的三个月期外汇基金票据，将会分别增加总值80亿港元的数额，而总结余在投标日翌日，将分别减少约80亿港元。

**其他**

俄罗斯央行将指标利率从9%降至8.5%，并称由于通胀放缓，未来六个月料将继续降息。

瑞典央行副总裁扬松表示，瑞典经济几乎没有过热的迹象，“在这个时候减少政策宽松程度，或仅是讨论缩减宽松程度，都可能危及我们迄今好不容易取得的成就。”(完) (整理 王兴亚；审校 徐文焰)