《全球主要央行动态》--9月21日-9月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月21日-9月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可能性持开放态度。

亚特兰大联储新总裁博斯蒂克表示，近期通胀数据疲弱，可能意味着劳动市场仍在从2007年至2009年间的金融危机复原，而在支持再度加息之前，他希望见到“明确证据”显示物价走强。博斯蒂克并未完全排除今年再度升息的必要性，他重申数名同僚的说法，称他对于12月升息抱持“开放态度”，期待通胀低潮能够过去。

美联储几天前才刚开完政策会议，然其内部有关美国通胀前景的争论即出现在公众视野。纽约联储总裁杜德利称通胀疲软现象正在减轻，但芝加哥联储总裁埃文斯却暗示他担心情况并非如此。杜德利和埃文斯均认为美国经济基本面良好，也都表示支持未来缓慢升息。不过，虽然杜德利强化了美联储主席叶伦上周会议结束时的信心基调，即通胀势将回升至美联储的2%目标，但埃文斯的语气就不那么肯定了。

几位对于通胀持有不同看法的美联储官员阐述美国决策层面对的困境；他们正在争论近期物价上涨的速度放慢到底是无关紧要，还是全球多种力量作用的结果，可能导致美联储政策思路被彻底废弃。达拉斯联储总裁柯普朗说，或许是全球供应链或者科技进步让消费者拥有了更大的定价权。他认为不管是哪个因素在起作用，美联储都可以让失业率进一步降低，而无需担心通胀率上升过快。美联储主席叶伦称通胀的情况是个神秘事件，不过她概括说过，她仍相信劳动市场收紧最终会导致物价上涨。堪萨斯城联储总裁乔治表示，美联储不能把近期通胀数据疲弱，当作不采取持续渐进式升息步调的理由。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，他认为美联储没有必要进一步升息，因为最近没有迹象显示近期通胀数据疲软状况将会好转。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他认为美联储缩减大规模资产负债表不会带来任何市场动荡。威廉姆斯称，美联储今年的确可能再次加息，明年再加息三次，但实际时间并不重要，因为目前利率在逐步提高。

波士顿联储总裁罗森格伦称，低通胀为美联储提供了更缓慢收紧货币政策的选择。罗森格伦希望“规律且渐进”升息。罗森格伦还表示，美国通胀只是暂时性疲弱，失业率也在下降，这种情况下，需要定期加息以避免经济过热。他还强调了暂停逐步加息的风险，称通胀或资产价格可能急升进而止住经济复苏，收紧政策是“适当的缓解风险”。

圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储不需要很快就升息，因为今年美国经济增长率不会明显高于2%，而且通胀可能将保持在较低水平。“宏观经济数据表现疲弱，加上飓风灾害，经济在2017年下半年加速增长的希望已经减弱，”布拉德称。

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大利率没有预设路径，央行下次举措将取决于即将公布的数据。此番言论说明央行不会很快展开第三次升息。波洛兹的演讲采取谨慎论调，并列出加拿大经济所面临的不确定性。波洛兹表示，当央行考虑在近期升息两次之后该如何行动时，将密切关注较长期利率和汇率的波动。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，对欧元区通胀将回升至目标越发有信心，但仍需保持耐心，尤其是要确保经济复苏是可持续的。德拉吉特别指出，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注，并表示，欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。

德拉吉表示，货币政策并非应对欧元区金融失衡的正确工具，必须运用宏观审慎工具来应对本地的问题。

欧洲央行表示，欧元区经济增长正在获得动能，失业率迅速下降令人振奋，不过通胀还没有表现出令人信服的持续升势，因而需要持续的刺激政策。ECB在经济报告中称，欧元走强是通胀风险的一个来源，因为这意味着物价压力放缓，因此需要予以关注。本次经济报告基本与本月利率会议后的声明一致。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，物价与经济增长之间的联系减弱，使得央行在控制通胀方面不仅成本增大还难上加难，从而给决策官员带来严重问题。冈斯坦西欧在以学术为主的演讲中称，新的研究显示汇率波动对物价的影响可能小于以往，表明欧元近期的涨势对物价带来的拖累或许比目前预期的更温和一些。冈斯坦西欧称，新的研究还显示，汇率与通胀之间的联系减弱，从而令这一被普遍认同的关联面临挑战。

欧洲央行执委莫尔许表示，因为现金需求下降，对于银行寻求贷款时要向央行提供抵押品的规则，ECB可以收紧。他还称，ECB已经能够开始考虑调整风险管理架构，以适应在更常规的环境下实施货币政策。

欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯对国际市场新闻社(MNI)表示，他倾向于在下月为欧洲央行的购债计划设定终止日期，但有关此事的辩论仍在进行。MNI写道，瓦西里奥斯卡斯称他支持在10月26的会议上作出相关决定，但这还取决于(决策者)就欧洲央行技术委员会即将提交的选项达成一致。

葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔表示，欧洲央行管理风险时应当把目光一直放在保持金融与货币稳定方面，但也必须接受一些可能影响政策可持续性的副作用。

欧洲央行管委会成员马库赫表示，欧元区经济正在加快增长，但欧元走坚遏制通胀，欧洲央行在决定下一步政策行动时应该同时考虑这两个因素。

欧洲央行银行监管委员会主席努伊表示，欧洲银行业规模过大，可能需要通过合并或倒闭加以缩小。

欧洲央行称，将在2020年之前开发一种新的隔夜参考利率，并可能成为新的指标利率。此前业内人士未能改进受欺诈丑闻和流动性下降冲击的现有工具。

欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼称，不应基于国籍来否决下任欧洲央行总裁的继任人选。现任总裁德拉吉的任期将于2019年届满，外界认为魏德曼可能接任。

英国央行表示，该国银行业需要额外准备大约100亿英镑(135亿美元)资本，以防范无担保消费者贷款迅速增加所带来的越来越大的风险。英国央行金融政策委员会称，年底前将根据各家银行的贷款风险，告诉他们需要额外准备多少资本。

英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹表示，该央行预期欧洲有130家金融企业会申请英国退欧后继续在该国营业的执照。伍兹表示，关于欧盟金融企业在伦敦的分支是否必须转换成子公司，并且受到审慎监管局的直接监管，他必须在圣诞节前做出决定。

天空新闻台引述英国央行首席经济学家霍尔丹指出，他见到薪资增长浮现令人鼓舞的迹象，而任何的升息举动都应被视为对英国经济的“好消息”。霍尔丹对天空电视台表示，通胀上升及薪资增长疲弱，导致英国民众生活水平受到挤压的情况，可望在未来数月内有所纾缓。

挪威央行维持指标利率在0.50%不变，一如路透对15名分析师调查预估。“未来一年指标利率预计仍维持在0.5%，随后会逐渐上调。”挪威央行在声明中称。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，在进一步加深负利率方面是有限度的，凸显出日本央行有必要维持超宽松货币政策以继续推高通胀。他还警告称，全球经济前景光明，但朝鲜(北韩)构成风险。他强调称日本央行密切关注朝鲜半岛紧张局势升级对市场和日本经济的影响。

黑田东彦称将适当调整政策，以维持实现2%通胀目标的动能。 黑田东彦称，美联储的行动不会对日本利率产生直接影响。

日本央行发布的7月19-20日会议记录显示，决策者认为他们应坚持当前的政策框架，并且有理由乐观看待消费者物价，因为衡量通胀预期的指标已经停止下滑。会议记录显示，几名委员还表示，日本失业率和产出缺口需要进一步改善，以提高经济动能实现央行2%的通胀目标。

韩国央行在例行报告中称，未来数月韩国出口将继续逐步改善，因记忆体晶片(存储器芯片)和石化产品的全球需求强劲。韩国央行全国15个地区办公室的评估指出，制造业者已扩大生产设施，以满足存储器芯片和石化产品激增的全球需求。

韩国央行货币政策委员会委员Shin In-seok称，当前处在1.25%的指标利率“充分”低于对经济而言的中性利率水平。Shin表示，从历史标准来看，目前的中性利率水平极低，但并未对央行货币政策委员会的政策产生影响。

**澳新**

澳洲央行总裁洛威表示，全球利率上升不会对澳洲造成自动性的影响，决策官员很清楚升息对高负债家庭的冲击。洛威表示，全球利率上升终将影响至澳洲，但澳洲央行拥有决定何时采取行动的独立性。

洛威表示，澳洲升息的可能性大于降息，不过鉴于通胀依然疲软，因此利率在一段时间内仍将维持在记录低点。

澳洲央行助理总裁布洛克称，澳洲家庭债务高企，加上收入增长低迷，使得他们很容易受到经济冲击。布洛克称，债务高企意味着家庭对官方利率的任何上调都会非常敏感，央行在考虑货币政策时会把该因素纳入考虑范围。

新西兰央行对新西兰元汇率的说法有所软化，并维持其中性立场，尽管该国周末大选无政党获多数席次下充满政治不确定性。新西兰央行连续第六次维持利率在1.75%的纪录低位不变，并称货币政策将保持宽松--维持近几个月来的声明措辞。央行表示，新西兰元下滑将有助于带动通胀，这较8月声明中的“需要”有所软化。央行指称，自那时以后汇率已有下滑。

**大中华区**

中国央行副行长易纲表示，普惠金融必须依法合规开展业务，要警惕打着“普惠金融”旗号的违规和欺诈行为，凡是搞金融的都要持牌经营和纳入监管；同时，公众需要培养风险意识，区分合法金融与非法集资，避免踏入“庞氏骗局”的陷阱。

中国央行研究局局长徐忠称，应坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动；针对数字金融风险传播速度快、范围广、隐蔽性强等特点，要加快健全有效的基础监管制度。

香港金融管理局署理总裁余伟文表示，随着美国开始缩表，市场流动性将会逐步收紧，资产价格或会变得波动，而当港美息差逐潮扩阔令港元汇率转弱至7.85的弱方兑换保证时，届时将会出现资金流出香港的情况。他并指，美国货币政策正常化，及其他市场不明朗因素，有机会引起资金流改变和市场波动，呼吁银行、企业和市民应审慎管理风险。

台湾央行宣布，理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为“适度宽松”。

**其他**

印尼央行连续第二个月下调指标利率，寻求支撑借贷和消费，这让多数分析师措手不及。低迷的借贷和消费制约了这个东南亚最大经济体的成长。印尼央行将指标七天期逆回购利率下调25个基点至4.25%。

南非央行维持指标利率在6.75%，市场原本预期会因通胀压力缓和而降息。

菲律宾央行一如预期，将指标利率维持在3.0%不变。

菲律宾央行总裁称已允许披索温和贬值，这符合经济基本面。菲律宾央行总裁称预期披索贬值将带动更多投资，扶助未来经济成长。

泰国央行维持政策利率在1.50%不变。泰国央行称，政策委员会一致投票决定维持利率不变。

泰国央行上调其对今年的经济增长预估至3.8%，原为增长3.5%，并调高出口预估。泰国央行预期今年出口将扩张8.0%，7月时预期会增加5.0%。泰国央行现在预测，今年通胀率为0.6%，略低于稍早时预测的0.8%。(完) (整理 张若琪 审校 李婷仪)