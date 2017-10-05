《全球主要央行动态》--9月28日-10月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月28日-10月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息，但在升息之前，无需等待通胀确实回到、甚或开始重返2%的目标。“我需要见到一些证据，让我认为周期性力道够强，未来通胀终将开始上升，即便我现在还看不到，”柯普朗表示。

美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一表示，是联储自己的政策行动，而非暂时性因素，导致了目前的低通胀局面。联储应该等到通胀触及2%目标后再升息。卡什卡利指出，“过去几年，联邦公开市场委员会(FOMC)撤走货币宽松度的政策可能是压低通胀预期的一个重要因素。除非总体失业率骤降，暗示我们已经完全吸收了就业市场闲置，或者通胀预期意外攀升，否则，我倾向于，在核心个人消费支出(PCE)通胀年率触及2%之前，暂缓升息。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周三表示，该央行要柔和地收紧货币政策，不要采取突如其来的调整。三周后欧洲央行将决定是否从明年开始放慢购债计划。“我们的目的是在未来谨慎地实现正常化，”诺沃特尼表示，“谨慎意味着不要急踩刹车，而是缓慢地放开油门。”

欧洲央行首席经济学家普雷特周一表示，相对平静的市场情况，可能鼓励欧洲央行(ECB)将其资产购置计划延长相对较长一段时间，不过要减少每月购买规模。“在较为正常的市场情况下...投资者可能变得‘更有耐性’，或者换句话说，评估延长执行时间的购买计划预期将带来的刺激效果的能力更强，”他表示。“在不确定性较高的情况下，加大部分前期购买规模，能够更有力地暗示央行对于挹注必要程度的宽松以支持复苏的承诺。”

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛上周四称，欧洲央行应当放慢资产购买速度，但同时维持货币政策的整体宽松。他表示，当前的经济与就业市场复苏无疑将会推升通胀率，不过这一过程将耗费多长时间仍是问题。欧洲央行在减少资产购买方面必须“务实”，而且应保留在必要时额外增加购买量的选项。无论在何种情况下，欧洲央行都不应在通胀率持续上升前考虑升息。

欧洲央行管委暨芬兰央行总裁利卡宁上周四表示，欧洲央行应该以同样的劲头对抗高通胀和低通胀。这显示其不能容忍通胀最终急涨的情况。“欧洲央行的政策目标是对称的，”利卡宁在为一个会议准备的演讲稿中表示，“针对通胀高于或低于物价稳定目标采取有效行动的重要程度是一样的。”

英国央行(BOE)总裁卡尼上周五表示，英国经济的发展势头适宜央行将在“相对不远时间”开始升息。目前英国利率处于纪录最低水平。“我们此前说过，如果经济保持当前的势头，而且所有信号都这样显示，那么在相对不远的时间，我们可以预期将利率有所上调，”卡尼对BBC电台表示。

英国央行总裁卡尼上周四表示，不能期望由英国央行来化解英国退欧对经济的可能冲击，尽管央行可以影响相关打击在英国各领域的散布情况。在主持英国央行成为独立机构20周年的纪念活动上，卡尼表示，英国经济繁荣将取决于脱离欧盟的最终安排，以及政府的财政政策。

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)上周四表示，货币政策需维持宽松，以确保近期通胀率朝央行目标水准回升的走势不会消退。“货币政策需要维持宽松，好让通胀率持续接近央行目标，”英韦斯在国会听证会前的声明稿中表示。

**日本**

朝日新闻周三报导，日本央行副总裁中曾宏表示，日本央行在退出超宽松货币政策时可能会蒙受亏损，但这不会影响政策的制定。报导引述中曾宏谈话指称，日本央行能够平稳地撤除庞大的刺激措施，并自美联储的经验当中学习；美联储已然削减其资产购买计划。“我们不排除日本央行或蒙受亏损的可能性...但日本央行收入的短期波动不会影响政策的制定，”他称。

日本央行上周五发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激。这说明央行内部有关政策方向的分歧可能正在加大。会议摘要显示，九人组成的政策委员会中，多数其他官员表示，目前维持当前的刺激政策是适当的，因为达到央行2%通胀目标需要时间。

日本央行总裁黑田东彦上周四称，日本的经济成长正扩展更广泛的领域，而且料具有很高的可持续性。但鉴于通胀率仍未达到央行2%的目标水准，他重申了日本央行维持其大规模刺激计划不变的承诺。

**澳洲**

澳洲央行周二宣布维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，并暗示不急于追随全球央行的紧缩脚步，因澳洲面临通胀疲弱和本币坚挺问题。该央行对薪资增长缓慢和强势澳元表示担忧。强势澳元增强了物价表现疲弱的压力。“央行正在权衡产出与就业前景，”澳洲央行总裁洛威在月度政策声明中表示。“汇价上升料将导致经济活动与通胀上升速度慢于当前的预测。”

澳洲央行10月利率政策声明

**大中华区**

中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

中国央行周六表示，密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动的变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行网站发布货币政策委员会三季度例会内容称，要进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

**其他**

加拿大央行副总裁勒迪克(Sylvain Leduc)称，国内经济增长料在接下来的几季放缓，但仍将超过潜力产出增速。他的言论为央行传递的讯息再添鸽派意味。尽管没有直接提及货币政策，但勒迪克称，未来几季，企业创建速度提高而退出速度下降，可望将经济增长引入良性循环。

尽管经济成长大幅放缓，但印度央行周三维持附买回利率在6.00%的近七年低位不变，因之前通胀率跳升至五个月高位。货币政策委员会的五名委员投票支持维持指标利率不变，另外一名委员则投票支持至少降息25个基点。印度央行附卖回利率亦维持在5.75%不变。

菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉周三称，该国的税收制度改革计划将仅会对通胀产生温和影响，不需要对央行货币政策进行任何调整。埃斯佩尼拉在接受路透采访时表示，“(税制改革)若对通胀产生任何温、短暂的影响，都不必用货币政策来应对。”他还称，对于下调银行存款准备金要求将“慎重对待“和“仔细计算”；当局正在考虑通过创造“支持基建项目的较长期工具”推动债市发展。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)称，近期卢比疲软料是暂时的，卢比兑美元目前汇价是可接受的。如果卢比汇价不能反映基本面，央行将毫不犹豫入市干预。

他上周五表示，过去两个月两次降息已经“足够”，暗示其可能暂停意外放松政策的举措。

印尼央行经济和货币政策执行理事Dody Budi Waluyo上周四称，央行“原则上”通过干预汇市来使卢比汇率持续保持在反映基本面的水准。此前卢比触及2016年12月以来最低。Waluyo向路透表示，印尼央行可能干预汇市、或者对汇市和债市进行其所谓的“双重干预”。然而，他未证实印尼央行近来是否进行过这样的双重干预。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)