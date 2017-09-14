《全球主要央行动态》--9月7日-9月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月7日-9月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发言时表示，低通胀应会反弹，因此美国联邦储备理事会(美联储/FED)应继续逐步升息。在通胀疲弱的情况下，他的言论不像之前的评论那么信心十足。杜德利并未重申三周前的主张，即他预计今年将再升息一次，并称通胀持续低迷的状况令人感到意外。但他强调了美联储的总体预期，即通胀即将反弹，将使其得以继续收紧货币政策。

加拿大央行为自己辩解，因有批评意见认为央行上周升息前没有让市场做好充分准备，此前一位知名经济学家对该央行在升息前将近两个月的时间里缺乏沟通颇有微词。加拿大央行此番不同寻常的辩护，是由于BMO Capital Markets首席经济学家Doug Porter发表一份研究报告认为，央行在7-9月期间默不作声给市场制造了很大的不确定性，并称这样的缺乏沟通“实在失败”。

**欧洲**

欧洲央行重申其超宽松货币政策立场，甚至保持增加购债的大门敞开，使得外界认为该央行可能正式暗示从明年起缩减刺激政策的希望破灭。欧洲央行维持利率于纪录低位，确认持续每月600亿欧元的净资产购买规模至少直到12月，并表示必要的话，甚至可以增加或扩大资产购置，继续坚持其长期以来的超宽松立场。该声明可能令一些投资者不安。这些投资者认为，鉴于经济增长强劲、通缩威胁远离、且失业率迅速下降--可支持央行至少收回一些非常规政策举措。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元强势已经在拖累通胀，在欧洲央行下月决定其大规模刺激计划在2018年的前景时，这会作为一个关键的考量因素。欧元/美元今年以来升值14%。德拉吉表示，欧元汇率的问题“非常重要”，需要密切关注。此前欧洲央行维持利率在纪录低点不变，并为必要时实施更多刺激措施保留可能。德拉吉的谨慎言论令人揣测，欧洲央行可能会选择在明年以非常缓慢的速度逐步撤出2.3万亿(兆)欧元(2.8万亿美元)刺激计划，尽管欧元区经济成长稳健，且德国等富裕国家存在房地产泡沫忧虑。

据三名了解情况的消息人士称，欧洲央行决策官员在开会时达成一致，下一步行动就是开始削减货币刺激。在实施两年半的大规模印钞后，欧洲央行目前正在缓慢撤除宽松政策。该政策帮助提振了经济，但也被批评在德国等较富裕国家引发了泡沫。欧洲央行维持政策不变，不过央行总裁德拉吉暗示将在10月决定2.3万亿(兆)欧元(2.8万亿美元)购债计划的未来。他说，决策官员围绕多种预想前景进行了讨论。消息人士表示，决策官员也一致同意，在资产购买计划结束前将不会升息，也就是说，只要延长购债，则首次升息也将自动推迟。

欧洲央行首席经济学家普雷特再度呼吁，尽管经济成长前景看好，但央行仍然要“坚决稳定地”执行超宽松货币政策。他的讲话透露出谨慎意味，当前欧洲央行正准备决定是否及如何逐步结束其2.3万亿欧元的刺激计划。该计划旨在提振欧元区的通胀。“未来通胀的基本情境仍主要依赖于非常宽松的融资条件，这在很大程度上取决于目前的宽松货币政策立场，”普雷特在法兰克福的一个活动上说。

鉴于欧元区经济增长加速，欧洲央行六位决策者为逐步缩减大规模货币刺激举措做准备。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)、莫尔许和科尔以及荷兰、奥地利和爱沙尼亚的央行总裁周一均谈及逐步缩减欧洲央行刺激的前景。“欧元区经济在改善，目前形势有望推动通胀上升并稳步升向我们的目标水准，”劳滕施莱格在为欧洲金融监管专业智库(Eurofi)论坛准备的书面材料中表示。不过科尔警告欧洲央行政策势必很长一段时间继续保持宽松。莫尔许、爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)及奥地利央行总裁诺沃特尼称，减少购债会逐步进行。

欧洲央行执委莫尔许指出，尽管经济复苏，但欧洲央行只见到非常少的通胀压力，决策官员今年秋季将讨论是否减少刺激措施。莫尔许被外界视为政策鹰派，他在卢森堡100.7电台的一次专访中表示，通胀未上升的理由很多，最主要的是因为缺乏薪资压力。“通常推升通胀的主要动力是薪资。我们看到，多数国家薪资的进展并没有像经济复苏时常见的强劲上升的情况，”莫尔许称。

欧洲央行执委科尔称，欧元区经济成长可抵消掉一部分欧元走强的负面影响，但持续的汇率冲击有可能拉低通胀。科尔并称，鉴于欧洲央行在提升消费者物价方面所面临的持续挑战，央行所称实现通胀目标的“中期”框架料将更长。

**日韩**

日本央行副总裁中曾宏表示，日本劳动力市场趋紧将刺激通胀，但要达到央行的2%物价目标还需要更多一点的时间。中曾宏在首尔参加一个论坛时称，日本经济目前运行良好，就业市场“非常吃紧”。日本央行已多次推后实现2%通胀率目标的时间表，最近一次是推到2019财年前后，因物价压力仍坚守低位。

**大中华区**

中国央行确认，调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这证实了路透此前援引消息人士的报导。央行提供给路透的新闻稿援引央行金融研究所所长孙国峰称，这两项政策都是在前两年人民币汇率出现波动、资本流动呈现一定顺周期性的背景下出台的宏观审慎管理措施，考虑到当前市场环境已发生较大变化，上述两项政策有必要进行调整。

**其他**

马来西亚央行维持指标利率不变，一如市场预期，并对今年该国及亚洲的经济表现发表了更为乐观的看法。马来西亚央行维持维持指标利率在3.00%不变，也未透露出不久有必要调整“宽松”利率水平的信号。自2016年7月以来，利率一直维持在这个水平未变。

瑞典央行周四维持指标利率及购债计划不变，一如市场预期。瑞典利率水平为负0.50%。该行重申，预计在2018年中之前不会升息。“虽然海外市场传来的经济信号很好，但全球通胀仍然低迷。与7月时的预测相比，现在看来许多对瑞典较为重要的国家，将实行力度更大的扩张性货币政策，”央行声明称。声明称，瑞典国内通胀率已经高于预期。“然而...经济活动需要继续对物价发展施加影响。”瑞典央行担忧，政策收紧过快将推高瑞典克朗并导致通胀再度下降。