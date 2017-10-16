《全球市场》亚洲股市触及10年高点，油价受伊拉克局势推升

* 美国原油上涨0.9%至51.92美元，因供应担忧

* 伊拉克军队向库尔德控制的基尔库克附近油田前进

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及10年高位，日经指数处于21年高点

* 中国为关注焦点，十九大即将召开且将有重要数据出炉

路透悉尼10月16日 - 亚洲股市周一升至10年高位，美国原油期货跃升，在六个月高位附近徘徊，因伊拉克政府和库尔德武装之间的紧张局势升级，威胁到供应。

伊拉克军队周日午夜开始向库尔德自由战士控制的基尔库克附近油田移动。基尔库克拥有丰富的石油资源。

受此影响，美国原油期货涨0.9%至每桶51.92美元，距上月末触及的4月以来最高位52.85美元不是很远。布兰特原油期货涨1.2%至每桶57.88美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数连续第五日上涨，触及2007年末以来的最高位。

日本股市日经指数连续第六日上涨，创下1996年11月以来最高水准。澳洲股市涨0.6%，为连续第四日走高。中国股市沪综指小涨0.1%。

在中共十九大召开、以及包括第三季经济增长在内的关键数据出炉以前，中国方面的消息可能将成为市场走势的主要推动因素。

“在事件风险方面，关注焦点将放在中国，包括将于周三召开的中共十九大...以及今日的通胀数据上，” IG Markets首席市场策略师Chris Weston称。

“通胀数据很重要，因为它是近来在市场上有所体现的全球再通胀的一个构成因素。”

中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%，为半年来高位，得益于建筑业繁荣，后者又提振了从钢铁到铜管等各建筑材料的价格。

中国今年对原材料的强劲需求也帮助产生了通货再膨胀效果，全球正在感受到这一影响。

的确，主要炼钢材料铁矿石和焦炭价格周一跳涨。大连铁矿石期货跳涨2.5%至两周半高点，1月焦炭期货上涨2.4%。

**政治因素**

不过，美国的通胀形势也没有显露出升温迹象，一直不温不火的数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在收紧超宽松政策时顾虑重重。

周五的数据显示，美国8月核心通胀率仅为0.2%。

该数据推动美国公债价格扬升，10年期公债收益率(殖利率)报在2.29%，低于上周高位2.40%，因投资者对12月升息几率的预期降低。

美元指数略走高至93.207。美元兑日圆微升至112.04。