《全球市场》债券收益率跳涨搅动亚洲股市，欧元接近数年高位

* 欧元兑日圆和美元接近数年最高

* 债券收益率跳涨，因通胀预期升高

* 日本央行无限量购买日债，以阻止收益率上涨

* 比特币进一步跌离12月触及的纪录高位

路透悉尼2月2日 - 欧元周五接近数年最高位，因有关欧洲收紧政策的谈论以及通胀料将升高的预期，推动全球借款成本上升，这引发亚洲股市的卖盘。

10年期美债收益率跳涨至近四年最高水平，造成收益率曲线明显趋陡，令那些热切押注长债和短债收益率之差收窄的投资者大受冲击。

由于经济数据良好，且油价上涨推高长期通胀预期，全球央行近期的表态都更加偏鹰派。

比如欧洲央行料将最早在9月结束资产购买计划。这推动德国五年期公债收益率升至零上方，为2015年以来首次。英国公债价格也大幅走跌。

投资者也全线推高欧元，欧元兑日圆涨至两年半高位，兑美元升至三年高点1.2509美元。

但美国收益率上涨未能支撑起美元指数，其仍停留在三年低点附近。

“美元指数2018年继续全线走软，两个关键点是，全球其他地区经济增势变强在支撑新兴市场货币...而央行政策背离程度缩小，则支撑欧元、日圆和英镑，”摩根大通分析师Charles Perrin在给客户的报告中写道。

“美元还受美国政局拖累。”

美国两党政治分歧严重，党内争论也不断，议员们无法在多数问题上达成共识。由于共和党和民主党无法就一项短期拨款议案达成一致，导致联邦政府上月停摆三日。

美元兑日圆距离四个半月低点不远。

日本央行竭尽所能地抑制借贷成本上升，该央行周五提出无限量购买距离到期日5-10年的日本公债，以便将收益率维持在低位。

投资者目前等待美国1月非农就业报告出炉，以期从中获得就业市场力度的线索。

根据路透对经济分析师的一项调查，美国1月非农就业岗位可能增长18万个，12月为增加14.8万个。失业率料将维持在17年低点4.1%不变。

全球最大的加密货币--比特币续跌，此前于12月曾在Bitstamp交易所触及纪录高位19,666美元。比特币最新跌3.4%，触及逾两个月低点8,690美元。

比特币已经下滑至11月以来的最低水平，由于Facebook禁止发布加密货币广告，而且监管机构对于此类货币的限制日益加强，吓坏了投资者。

**股市情绪不安**

亚洲股市下跌，韩国和日本指标股指双双跌逾1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，脱离纪录高位。

美国股市周四收盘涨跌互见，标普500指数微幅下跌，因公债收益率上升，和在一系列重量级科技企业发布业绩前科技股回落。道琼工业指数收高37.32点，或0.14%，至26,186.71点；标准普尔500指数收跌1.83点，或0.06%，至2,821.98点；纳斯达克指数收低25.62点，或0.35%，至7,385.86点。

数家高科技企业在盘后公布业绩。亚马逊股价飙升6%，因该公司在冬季的假日季营收大增，获利超出预估。

Alphabet在盘后交易中下跌近3%，此前该公司公布第四季获利不及预估。苹果股价则反弹逾3%。

大宗商品方面，金价徘徊在六个月高位附近，报每盎司1,348.9美元。

美国原油周五连续第三天上涨，此前公布的调查显示石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国对减产协议的执行率较高，抵消了美国石油产量激增的影响。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.33美元，至每桶66.13美元。布兰特原油期货涨0.18美元，至每桶69.83美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T