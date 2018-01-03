《全球汇市》乐观经济前景支撑欧元，美元维持疲态

* 欧元距离9月高点1.2092不远 * 美元指数在三个半月低点附近徘徊 * 短线关注即将公布的美联储会议记录和美国数据 路透新加坡1月3日 - 欧元周三距离三年高点不远，受围绕欧元区经济前景的乐观看法支撑。 欧元兑美元 持稳于1.2055美元，周二曾升至1.2081，接近9月创下的2015年初以来最高水准1.2092。 2017年欧元兑美元录得14年来最佳年度表现，2018年开局强劲，因欧洲经济增强，以及欧洲央行将缩减货币刺激政策的预期不断加强。 周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而且需求不断上升预示新一年会有较高的起点。 欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。 全球复苏更加同步，美国以外的地区经济成长增强，促使其他国家的央行最近几个月开始向收紧货币政策的方向前进，帮助提振了这些国家的货币兑美元走势。 在这种背景下，美元从2018年新年伊始已全面回落。 新加坡大华银行市场分析部门主管王君豪表示，目前市场重点关注货币政策同步回归正常化这一全球趋势。 “全球各地追随美联储，推动货币政策的正常化，这正是美元走软的原因，”王君豪说。 美元指数 报91.894，周二曾触及三个半月低点91.751。 美元/日圆 持稳于112.34日圆。 周三稍晚，投资者的注意力将转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的12月政策会议记录，联储在该次会议决定进行2017年的第三度升息。 美元可能也会从未来几天的美国经济数据中寻找线索，包括周五的就业数据。 大宗商品出口国的货币续强，此前周二油价触及2015年中来最高水平。 加元兑美元 最新报1.2515加元，周三早盘一度升至1.2500加元，追平周二所及的10月20日来最高水平。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2049 1.2057 -0.07 +0.44 1.1996 美元/日圆 112.31 112.28 +0.03 -0.32 112.67 欧元/日圆 135.33 135.38 -0.04 +0.11 135.18 美元/瑞郎 0.9721 0.9714 +0.07 -0.23 0.9743 英镑/美元 1.3596 1.3586 +0.07 +0.62 1.3512 美元/加元 1.2514 1.2510 +0.03 -0.50 1.2577 美元/离岸人民币 6.5018 6.4999 +0.03 -0.16 6.5125 澳元/美元 0.7823 0.7829 -0.08 +0.28 0.7801 新西兰元/美元 0.7089 0.7103 -0.20 +0.04 0.7086 澳元/日圆 87.860 87.900 -0.05 -0.03 87.890 新西兰元/日圆 79.600 79.760 -0.20 -0.30 79.840 英镑/日圆 152.70 152.58 +0.08 +0.39 152.11 澳元/新西兰元 1.1032 1.1018 +0.13 +0.23 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/张涛/郑茵/陈宗琦/龚芳/王兴亚/王丽鑫)