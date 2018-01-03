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《全球汇市》乐观经济前景支撑欧元，美元维持疲态
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#亚洲
January 3, 2018 / 1:52 AM / 2 days ago

《全球汇市》乐观经济前景支撑欧元，美元维持疲态

2 分钟阅读

    * 欧元距离9月高点1.2092不远
    * 美元指数在三个半月低点附近徘徊
    * 短线关注即将公布的美联储会议记录和美国数据

    路透新加坡1月3日 - 欧元周三距离三年高点不远，受围绕欧元区经济前景的乐观看法支撑。
    
    欧元兑美元      持稳于1.2055美元，周二曾升至1.2081，接近9月创下的2015年初以来最高水准1.2092。

    2017年欧元兑美元录得14年来最佳年度表现，2018年开局强劲，因欧洲经济增强，以及欧洲央行将缩减货币刺激政策的预期不断加强。
    
    周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而且需求不断上升预示新一年会有较高的起点。            
    
    欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。
    
    全球复苏更加同步，美国以外的地区经济成长增强，促使其他国家的央行最近几个月开始向收紧货币政策的方向前进，帮助提振了这些国家的货币兑美元走势。

    在这种背景下，美元从2018年新年伊始已全面回落。
    
    新加坡大华银行市场分析部门主管王君豪表示，目前市场重点关注货币政策同步回归正常化这一全球趋势。
    
    “全球各地追随美联储，推动货币政策的正常化，这正是美元走软的原因，”王君豪说。
    
    美元指数      报91.894，周二曾触及三个半月低点91.751。
    
    美元/日圆      持稳于112.34日圆。

    周三稍晚，投资者的注意力将转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的12月政策会议记录，联储在该次会议决定进行2017年的第三度升息。
    
    美元可能也会从未来几天的美国经济数据中寻找线索，包括周五的就业数据。
    
    大宗商品出口国的货币续强，此前周二油价触及2015年中来最高水平。
    
    加元兑美元        最新报1.2515加元，周三早盘一度升至1.2500加元，追平周二所及的10月20日来最高水平。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2049  1.2057  -0.07  +0.44  1.1996
    美元/日圆                   112.31  112.28  +0.03  -0.32  112.67
    欧元/日圆                   135.33  135.38  -0.04  +0.11  135.18
    美元/瑞郎                   0.9721  0.9714  +0.07  -0.23  0.9743
    英镑/美元                   1.3596  1.3586  +0.07  +0.62  1.3512
    美元/加元                   1.2514  1.2510  +0.03  -0.50  1.2577
    美元/离岸人民币             6.5018  6.4999  +0.03  -0.16  6.5125
    澳元/美元                   0.7823  0.7829  -0.08  +0.28  0.7801
    新西兰元/美元               0.7089  0.7103  -0.20  +0.04  0.7086
    澳元/日圆                   87.860  87.900  -0.05  -0.03  87.890
    新西兰元/日圆               79.600  79.760  -0.20  -0.30  79.840
    英镑/日圆                   152.70  152.58  +0.08  +0.39  152.11
    澳元/新西兰元               1.1032  1.1018  +0.13  +0.23  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/张涛/郑茵/陈宗琦/龚芳/王兴亚/王丽鑫)

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