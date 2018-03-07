《全球汇市》保护主义忧虑打压美元，此前特朗普经济顾问辞职

路透悉尼/东京3月7日 - 美元周三延续最近跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。 交易员担心白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。 “目前还不清楚特朗普是将征收关税作为谈判策略，还是真的要这么做。无论如何，我们都不能忽视保护主义风险，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。 美元兑日圆 最新跌0.35%至105.75日圆，早前一度低见105.45日圆，接近周五触及的16个月低点105.24日圆。 若跌破该水平，将打开下探101.19日圆的通道。 美元兑瑞郎 跌0.3%至0.9379瑞郎。 “从可能造成波动方面而言，对于金融市场来说最糟糕的情况将是确认贸易摩擦升温，美元短期内被善意忽视，”澳新银行分析师称。 投资者怀疑白宫保护主义派青睐以弱势美元来增强美国出口竞争力，与此同时，也将使进口品变得更加昂贵。 自从特朗普上周宣布他的关税计划以来，美元指数 已下跌1.3%至89.55，接近于两周最低水平。 欧元兑美元 触及两周高点1.2429，最新上涨0.1%，报1.2412，涨势延续至第五天。 交易员称，有传言称欧洲央行可能在本周政策会议摒弃宽松倾向，尽管总裁德拉吉的公开态度并未显示有这么做的急迫性。 在韩国表示将与朝鲜举行两国逾十年来的首次峰会之后，美元已然承压。双方首脑会晤将降低地缘政治紧张态势。 韩国还表示，朝鲜愿意与美国就去核化进行会谈，且在会谈期间暂停核试验。 美国总统特朗普说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是“真心诚意的”。 上述消息周二短暂提振了风险偏好以及澳元等货币，不过后来皆因贸易战疑虑重燃而遇挫。 澳元兑美元 跌0.4%至0.7798美元。 加元和墨西哥披索也受压，因柯恩离职被视为提升了美国退出北美自由贸易协定(NAFTA )的风险。 周一美国贸易代表莱特希泽表示，重新协商该协议的时间已经“非常短”，再次引发美 国寻求与其贸易伙伴签署双边协定的可能性。 加元兑美元 跌0.4%至1.2960加元，接近周一所及八个月低点1.3002. 加拿大央行今日稍晚的政策会议上料维持利率不变。加拿大央行曾表示，NAFTA命运的 不确定性愈发给加拿大经济前景带来压力。 墨西哥披索 跌0.5%至18.83披索。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2411 1.2402 +0.07 +3.46 1.1996 美元/日圆 105.72 106.11 -0.37 -6.17 112.67 欧元/日圆 131.22 131.63 -0.31 -2.93 135.18 美元/瑞郎 0.9379 0.9405 -0.28 -3.74 0.9743 英镑/美元 1.3887 1.3885 +0.01 +2.78 1.3512 美元/加元 1.2926 1.2875 +0.40 +2.77 1.2577 美元/离岸人民币 6.3220 6.3088 +0.21 -2.93 6.5125 澳元/美元 0.7796 0.7827 -0.40 -0.06 0.7801 新西兰元/美元 0.7283 0.7288 -0.07 +2.78 0.7086 澳元/日圆 82.430 83.050 -0.75 -6.21 87.890 新西兰元/日圆 77.020 77.400 -0.49 -3.53 79.840 英镑/日圆 146.85 147.34 -0.33 -3.46 152.11 澳元/新西兰元 1.0700 1.0726 -0.24 -2.79 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦/李爽 审校 张涛/艾茂林/汪红英)