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March 7, 2018 / 2:32 AM / 2 days ago

《全球汇市》保护主义忧虑打压美元，此前特朗普经济顾问辞职

3 分钟阅读

    路透悉尼/东京3月7日 - 美元周三延续最近跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。
    
    交易员担心白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。            
    
    “目前还不清楚特朗普是将征收关税作为谈判策略，还是真的要这么做。无论如何，我们都不能忽视保护主义风险，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。

    美元兑日圆      最新跌0.35%至105.75日圆，早前一度低见105.45日圆，接近周五触及的16个月低点105.24日圆。
    
    若跌破该水平，将打开下探101.19日圆的通道。
    
    美元兑瑞郎      跌0.3%至0.9379瑞郎。
    
   “从可能造成波动方面而言，对于金融市场来说最糟糕的情况将是确认贸易摩擦升温，美元短期内被善意忽视，”澳新银行分析师称。

    投资者怀疑白宫保护主义派青睐以弱势美元来增强美国出口竞争力，与此同时，也将使进口品变得更加昂贵。
    
    自从特朗普上周宣布他的关税计划以来，美元指数      已下跌1.3%至89.55，接近于两周最低水平。
    
    欧元兑美元      触及两周高点1.2429，最新上涨0.1%，报1.2412，涨势延续至第五天。
    
    交易员称，有传言称欧洲央行可能在本周政策会议摒弃宽松倾向，尽管总裁德拉吉的公开态度并未显示有这么做的急迫性。

    在韩国表示将与朝鲜举行两国逾十年来的首次峰会之后，美元已然承压。双方首脑会晤将降低地缘政治紧张态势。

    韩国还表示，朝鲜愿意与美国就去核化进行会谈，且在会谈期间暂停核试验。

    美国总统特朗普说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是“真心诚意的”。            
    
    上述消息周二短暂提振了风险偏好以及澳元等货币，不过后来皆因贸易战疑虑重燃而遇挫。

    澳元兑美元        跌0.4%至0.7798美元。
    
    加元和墨西哥披索也受压，因柯恩离职被视为提升了美国退出北美自由贸易协定(NAFTA
)的风险。
    
    周一美国贸易代表莱特希泽表示，重新协商该协议的时间已经“非常短”，再次引发美
国寻求与其贸易伙伴签署双边协定的可能性。
    
    加元兑美元        跌0.4%至1.2960加元，接近周一所及八个月低点1.3002.
    
    加拿大央行今日稍晚的政策会议上料维持利率不变。加拿大央行曾表示，NAFTA命运的
不确定性愈发给加拿大经济前景带来压力。
    
    墨西哥披索        跌0.5%至18.83披索。
   
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2411  1.2402  +0.07  +3.46  1.1996
    美元/日圆                   105.72  106.11  -0.37  -6.17  112.67
    欧元/日圆                   131.22  131.63  -0.31  -2.93  135.18
    美元/瑞郎                   0.9379  0.9405  -0.28  -3.74  0.9743
    英镑/美元                   1.3887  1.3885  +0.01  +2.78  1.3512
    美元/加元                   1.2926  1.2875  +0.40  +2.77  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3220  6.3088  +0.21  -2.93  6.5125
    澳元/美元                   0.7796  0.7827  -0.40  -0.06  0.7801
    新西兰元/美元               0.7283  0.7288  -0.07  +2.78  0.7086
    澳元/日圆                   82.430  83.050  -0.75  -6.21  87.890
    新西兰元/日圆               77.020  77.400  -0.49  -3.53  79.840
    英镑/日圆                   146.85  147.34  -0.33  -3.46  152.11
    澳元/新西兰元               1.0700  1.0726  -0.24  -2.79  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦/李爽  审校 张涛/艾茂林/汪红英)
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