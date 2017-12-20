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《全球汇市》减税憧憬支撑美元走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元
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December 20, 2017 / 1:04 AM / 6 days ago

《全球汇市》减税憧憬支撑美元走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元

3 分钟阅读

    * 美元受税改憧憬支撑
    * 日圆几无变动，等待日本央行政策会议
    * 欧元上涨，受欧元区公债收益率上涨支撑
    * 加元接近五个月低点，受NAFTA担忧拖累

    路透东京12月20日 - 美元周三走坚，受美国税改预期支撑，德国公债收益率大涨帮助支持欧元。
    
    美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。            

    美元兑日圆      报112.87日圆，延续从周五低点112.035反弹的走势，下一道目标为上周高位113.75。
    
    但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。
    
    日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。
    
   “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。

    Ishizuki还表示，尽管美国公债收益率上日大涨，但日圆并未下跌很多，围绕日本央行意图的不确定性是一个重要原因。
    
    10年期美债收益率           升至七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。
    
    美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。
    
    欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元      报1.1840，周二涨0.5%。

    欧元兑日圆         持于133.76日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。
    
    加元兑美元        报1.2877加元，周二触及五个月低点1.2920。
    
    除了美元普涨的因素之外，加元也受到北美自由贸易协定(NAFTA)重新协商疑虑的打击。
    
    投资者担心NAFTA若被终止可能损及加拿大经济，令加元承压。
    
    加拿大75%的出口产品销往美国，如果美方退出NAFTA，加拿大可能受到严重冲击。美国总统特朗普将国内就业岗位的流失与巨额贸易逆差归因于NAFTA。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1844  1.1838  +0.05 +12.66  1.0513
    美元/日圆                   112.91  112.88  +0.03  -3.39  116.87
    欧元/日圆                   133.72  133.64  +0.06  +8.59  123.14
    美元/瑞郎                   0.9851  0.9846  +0.05  -3.21  1.0178
    英镑/美元                   1.3393  1.3383  +0.07  +8.57  1.2336
    美元/加元                   1.2862  1.2876  -0.11  -4.23  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6055  6.6040  +0.02  -5.26  6.9726
    澳元/美元                   0.7662  0.7664  -0.03  +6.20  0.7215
    新西兰元/美元               0.6981  0.6972  +0.13  +0.58  0.6941
    澳元/日圆                   86.530  86.500  +0.03  +2.62  84.320
    新西兰元/日圆               78.840  78.690  +0.19  -2.87  81.170
    英镑/日圆                   151.24  151.07  +0.11  +5.01  144.02
    澳元/新西兰元               1.0975  1.0989  -0.13  +5.70  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/王兴亚/陈宗琦；审校 徐文焰/李爽/李婷仪)

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