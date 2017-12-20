《全球汇市》减税憧憬支撑美元走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元

* 美元受税改憧憬支撑 * 日圆几无变动，等待日本央行政策会议 * 欧元上涨，受欧元区公债收益率上涨支撑 * 加元接近五个月低点，受NAFTA担忧拖累 路透东京12月20日 - 美元周三走坚，受美国税改预期支撑，德国公债收益率大涨帮助支持欧元。 美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。 美元兑日圆 报112.87日圆，延续从周五低点112.035反弹的走势，下一道目标为上周高位113.75。 但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。 日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。 “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。 Ishizuki还表示，尽管美国公债收益率上日大涨，但日圆并未下跌很多，围绕日本央行意图的不确定性是一个重要原因。 10年期美债收益率 升至七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。 美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。 欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元 报1.1840，周二涨0.5%。 欧元兑日圆 持于133.76日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。 加元兑美元 报1.2877加元，周二触及五个月低点1.2920。 除了美元普涨的因素之外，加元也受到北美自由贸易协定(NAFTA)重新协商疑虑的打击。 投资者担心NAFTA若被终止可能损及加拿大经济，令加元承压。 加拿大75%的出口产品销往美国，如果美方退出NAFTA，加拿大可能受到严重冲击。美国总统特朗普将国内就业岗位的流失与巨额贸易逆差归因于NAFTA。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1844 1.1838 +0.05 +12.66 1.0513 美元/日圆 112.91 112.88 +0.03 -3.39 116.87 欧元/日圆 133.72 133.64 +0.06 +8.59 123.14 美元/瑞郎 0.9851 0.9846 +0.05 -3.21 1.0178 英镑/美元 1.3393 1.3383 +0.07 +8.57 1.2336 美元/加元 1.2862 1.2876 -0.11 -4.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6055 6.6040 +0.02 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7662 0.7664 -0.03 +6.20 0.7215 新西兰元/美元 0.6981 0.6972 +0.13 +0.58 0.6941 澳元/日圆 86.530 86.500 +0.03 +2.62 84.320 新西兰元/日圆 78.840 78.690 +0.19 -2.87 81.170 英镑/日圆 151.24 151.07 +0.11 +5.01 144.02 澳元/新西兰元 1.0975 1.0989 -0.13 +5.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/王兴亚/陈宗琦；审校 徐文焰/李爽/李婷仪)