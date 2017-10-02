《全球汇市》加泰罗尼亚局势打压欧元走低，美债收益率上扬推高美元

* 欧元下跌，投资者关注加泰罗尼亚地区局势 * 日本央行短观报告显示，大型制造业者信心为2007年以来最强 * 美债收益率上扬提振美元走高 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月2日 - 欧元兑美元周一下跌。西班牙加泰罗尼亚地区周日的独立公投引发骚乱，打压欧元。与此同时，美国公债收益率上扬则推动美元全线走高。 投资者正密切关注西班牙局势发展。此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。 西班牙首相拉霍伊目前面临该国数十年来最大的宪政危机，多家报纸评论文章表示，这场公投势必引爆西班牙政府与加泰罗尼亚之间的重大冲突。这场公投已遭法院判决违法，但加泰罗尼亚官员表示，90%的选民支持退出西班牙。 不过许多分析师表示，这对于欧元的影响料有限，因现阶段多数投资人并不担心此次公投会对整体欧元区带来严重的负面影响。 欧元兑美元 下跌0.6%至1.1741，逼近8月中旬以来最低。 “欧元反应非常有限，因为这并不被视为事整体欧元区的问题，这只是个小插曲，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke表示。 欧元兑瑞郎 跌至三周低位1.1407瑞郎。投资者常常会在存在不确定性的时期买入瑞郎。 美国公债收益率上升帮助提振美元。 美国10年期公债收益率 伦敦早盘升至2.371%，为7月中旬以来最高；美元指数 上涨0.6%至93.588。 周五公布的数据显示，投机客美元净空仓增至2012年9月末以来最高。 美元上周在“特朗普行情”回暖的带动下，录得2017年迄今的最大单周涨幅。市场预期美国总统特朗普将兑现陷入停滞的税改方案，并认为美联储在年底之前将再度升息。 美元兑日圆 上涨0.3%，报112.84。 日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。 分析师们表示，这个数据可能帮助首相安倍晋三，此时他正努力让选民相信他的“安倍经济学”刺激政策已经改善了他们的生活。日本将在10月22日举行选举。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，日圆在大选之后有两种主要的可能走势局面。 “如果选举结果被认为对安倍所属政党而言是坏结局，那么一些投资者可能将它视为‘ 安倍经济’走向结束的开端，也就是日圆走软趋势的结束，”他称。 “但还有另一种可能，由于两个政党都支持刺激措施，有些人认为这可能促成‘直升机 撒钱’，所以他们可能因此抛售日圆，”他称。“不过整体而言，美元/日圆目前仍然由美 国方面因素主导。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1739 1.1812 -0.62 +11.66 1.0513 美元/日圆 112.99 112.47 +0.46 -3.32 116.87 欧元/日圆 132.65 132.90 -0.19 +7.72 123.14 美元/瑞郎 0.9717 0.9680 +0.38 -4.53 1.0178 英镑/美元 1.3323 1.3396 -0.54 +8.00 1.2336 美元/加元 1.2513 1.2467 +0.37 -6.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.6783 6.6468 +0.47 -4.22 6.9726 澳元/美元 0.7797 0.7833 -0.46 +8.07 0.7215 新西兰元/美元 0.7169 0.7205 -0.50 +3.28 0.6941 欧元/瑞郎 1.1410 1.1437 -0.24 +6.47 1.0717 欧元/英镑 0.8809 0.8816 -0.08 +3.42 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6049 9.6228 -0.19 +0.26 9.5799 美元/挪威克朗 8.0036 7.9590 +0.56 -7.33 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/张明钧/许娜/李春喜/艾茂林; 审校 张涛/许娜/孙茉莉/高琦/于春红)