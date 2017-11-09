《全球汇市》围绕美国税改计划的不确定性抑制美元走势

* 美元兑一篮子货币持稳 * 但围绕美国税改计划的不确定性令美元前景蒙阴 * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速 * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行的通胀前景被视为偏鹰派 路透新加坡11月9日 - 美元兑一篮子货币周四持稳，但对特朗普税改计划可能被推迟的担忧令美元短期前景蒙阴。 美元指数 最新报94.903，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。 新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但预计通胀将加速上升且可能提早升息。 新西兰元兑美元 亚洲盘初一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6955美元。 新西兰央行称，工党主导的新政府的财政刺激，加上汇率走贬，可能带动通胀加速上扬。该行同时预估可能在2019年第二季升息，比之前预计的时间提早三个月。 分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。 分析师称，减税实施若有推迟或搁浅的可能都将不利于美元。 “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。 “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线前景。 美元兑日圆 小幅走高0.1%至113.98日圆，但仍低于周一所及的八个月高点114.735。 Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata表示，正面的冒险意愿帮助支持美元/日圆，尽管近期美国10年期公债收益率回落限制了美元的涨势前景。 Murata补充说，美元暂时可能在112-115日圆之间波动。 美国10年期公债 收益率周四报2.329%，10月底时曾触及七个月高点2.477%。 股市方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 周四触及十年高位，日股 日经指数 自1992年1月以来首次站上23,000点。 此番涨势可提振投资者对较高风险资产的偏好，并打压日圆。 欧元兑美元 持稳在1.1592，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自7月20 日以来的最低位。 美元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采 取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1598 1.1593 +0.04 +10.32 1.0513 美元/日圆 113.77 113.86 -0.08 -2.65 116.87 欧元/日圆 131.95 132.01 -0.05 +7.15 123.14 美元/瑞郎 0.9988 0.9998 -0.10 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.3126 1.3113 +0.10 +6.40 1.2336 美元/加元 1.2730 1.2724 +0.05 -5.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.6327 6.6309 +0.03 -4.87 6.9726 澳元/美元 0.7682 0.7675 +0.09 +6.47 0.7215 新西兰元/美元 0.6954 0.6963 -0.13 +0.19 0.6941 澳元/日圆 87.420 87.410 +0.01 +3.68 84.320 新西兰元/日圆 79.150 79.310 -0.20 -2.49 81.170 英镑/日圆 149.34 149.32 +0.01 +3.69 144.02 澳元/新西兰元 1.1044 1.1013 +0.28 +6.37 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/张明钧/刘秀红/郑茵/王琛；审校 白云/王颖/王丽鑫/李爽/)