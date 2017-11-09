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《全球汇市》围绕美国税改计划的不确定性抑制美元走势
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2017年11月9日 / 凌晨5点02分 / 1 天前

《全球汇市》围绕美国税改计划的不确定性抑制美元走势

3 分钟阅读

    * 美元兑一篮子货币持稳
    * 但围绕美国税改计划的不确定性令美元前景蒙阴
    * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速
    * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行的通胀前景被视为偏鹰派

    路透新加坡11月9日 - 美元兑一篮子货币周四持稳，但对特朗普税改计划可能被推迟的担忧令美元短期前景蒙阴。

    美元指数      最新报94.903，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。

    新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但预计通胀将加速上升且可能提早升息。            
    
    新西兰元兑美元        亚洲盘初一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6955美元。
    
    新西兰央行称，工党主导的新政府的财政刺激，加上汇率走贬，可能带动通胀加速上扬。该行同时预估可能在2019年第二季升息，比之前预计的时间提早三个月。
    
    分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。

    美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。
    
    分析师称，减税实施若有推迟或搁浅的可能都将不利于美元。
    
    “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。
    
    “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线前景。

    美元兑日圆      小幅走高0.1%至113.98日圆，但仍低于周一所及的八个月高点114.735。
    
    Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata表示，正面的冒险意愿帮助支持美元/日圆，尽管近期美国10年期公债收益率回落限制了美元的涨势前景。
    
    Murata补充说，美元暂时可能在112-115日圆之间波动。
    
    美国10年期公债           收益率周四报2.329%，10月底时曾触及七个月高点2.477%。   

    股市方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               周四触及十年高位，日股
日经指数       自1992年1月以来首次站上23,000点。
    
    此番涨势可提振投资者对较高风险资产的偏好，并打压日圆。
        
    欧元兑美元      持稳在1.1592，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自7月20
日以来的最低位。
    
    美元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采
取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1598  1.1593  +0.04 +10.32  1.0513
    美元/日圆                   113.77  113.86  -0.08  -2.65  116.87
    欧元/日圆                   131.95  132.01  -0.05  +7.15  123.14
    美元/瑞郎                   0.9988  0.9998  -0.10  -1.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3126  1.3113  +0.10  +6.40  1.2336
    美元/加元                   1.2730  1.2724  +0.05  -5.21  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6327  6.6309  +0.03  -4.87  6.9726
    澳元/美元                   0.7682  0.7675  +0.09  +6.47  0.7215
    新西兰元/美元               0.6954  0.6963  -0.13  +0.19  0.6941
    澳元/日圆                   87.420  87.410  +0.01  +3.68  84.320
    新西兰元/日圆               79.150  79.310  -0.20  -2.49  81.170
    英镑/日圆                   149.34  149.32  +0.01  +3.69  144.02
    澳元/新西兰元               1.1044  1.1013  +0.28  +6.37  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/张明钧/刘秀红/郑茵/王琛；审校 白云/王颖/王丽鑫/李爽/)

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