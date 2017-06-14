《全球汇市》大宗商品货币扩大涨势，市场等待美联储公布利率决议

* 美元大体持稳，稍晚美联储公布利率决议 * 外界普遍预期升息，这将是美联储18个月来第四次升息 * 对年内剩余时间的利率前景疑虑加深 * 大宗商品相关货币再次上涨，此前加元跳涨 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月14日 - 美元周三持稳，稍晚美联储将公布利率决议，外界普遍预期将迎来六个月来第三次升息，但何时会进行下次升息存疑。 美元兑欧元和日圆大体持稳，但兑大宗商品货币连续第二日下跌。所有商品货币都从对加拿大央行将升息的预期中受益。 有关全球增长速度的担忧，加上大宗商品市场疲弱，在3-5月间打压澳元 和加元 双双下跌5%。 但加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)周一的讲话令市场预期该国将提早升息，此后交易员和分析师称商品货币的空头押注看来易受冲击。 加元自上周五以来上涨2.5%，可望录得去年4月以来最佳周度表现。 “商品货币的空头仓位由来已久，加元的走势拉高了这些货币，”加拿大满地可银行驻伦敦欧洲汇市策略主管Stephen Gallo说。 0743 GMT时，加元、新西兰元和澳元兑美元悉数上涨0.25%，分别报1.3209加元、0.7237美元和0.7558美元。 再加上英镑兑美元 谨慎回升，美元指数 日内下跌0.04%至96.936。 美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦接下来将召开记者会。 当前市场已经消化了美联储将加息的预期，所以若加息对美元的提振或许很小。 而美联储若发出有关其逾4万亿美元资产负债表将缩减的任何信号，可能会产生更大的影响。 “人们准备迎接一次伴有温和立场的升息，”满地可银行的Gallo说道。 “我们仍认为将来会有数次升息。但存在美联储释放某种鸽派讯号的风险。就好比美联储点阵图上的中值下移。如果叶伦说出一些有关缩表的言论，将利好美元。” 美国联邦基金期货周二的走势表明，交易商认为美联储在9月19-20日会议上升息至1.25-1.50%的可能性仅有29%，12月12-13日会议上升息至这一水平的可能性为57%。 “投资者最渴望知道的是未来加息的节奏，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Se ra称。 “鉴于许多市场参与者担心鸽派前景，若是意外出现鹰派前景，有些投资者可能会措手不及，”她说。“美国经济状况不是那么糟，因此什么都有可能。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1210 1.1214 -0.04 +6.63 1.0513 美元/日圆 110.23 110.05 +0.16 -5.68 116.87 欧元/日圆 123.56 123.38 +0.15 +0.34 123.14 美元/瑞郎 0.9687 0.9686 +0.01 -4.82 1.0178 英镑/美元 1.2752 1.2750 +0.02 +3.37 1.2336 美元/加元 1.3212 1.3240 -0.21 -1.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.7900 6.7865 +0.05 -2.62 6.9726 澳元/美元 0.7572 0.7535 +0.49 +4.95 0.7215 新西兰元/美元 0.7248 0.7219 +0.40 +4.42 0.6941 欧元/瑞郎 1.0860 1.0858 +0.02 +1.33 1.0717 欧元/英镑 0.8789 0.8787 +0.02 +3.18 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7283 9.7447 -0.17 +1.55 9.5799 美元/挪威克朗 8.4158 8.4280 -0.14 -2.56 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/艾茂林/王洋/王琛；审校 刘秀红/李春喜/杜明霞/高琦)