《全球汇市》德拉吉讲话推动欧元上涨，美元下滑

* 德拉吉讲话推动欧元上升 * 美联储主席叶伦周二稍晚将在伦敦发表讲话 * 美联储官员坚持加息倾向 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦6月27日 - 欧元兑美元升至逾一周最高水平，欧洲央行总裁德拉吉此前表示，压制欧元区通胀的因素基本都是暂时的，该行可能不会计较这些因素。 德拉吉在葡萄牙举行的欧洲央行年度政策论坛上指出，欧元区经济正在反弹，称通缩力量已被通胀力量所替代。但他表示，欧元区仍需要宽松措施支持。 不过，德拉吉的讲话在投资者看来似乎意味着他准备好对德国要求做出让步。德国希望欧洲央行能开始削减每月购债规模。 该讲话提振欧元上扬，日内上涨0.5%至1.1255美元，为6月14日以来最高位。欧元稍早交投于1.1187美元附近。 “我认为，德拉吉的讲话说明他对经济增长前景非常乐观，他谈到了复苏的范围扩大，甚至说到经济增长高于趋势水平。”北欧联合银行(Nordea)的汇市分析师Niels Christensen表示。 “在谈及通胀时，德拉吉表示通胀放缓是目前主要的暂时性影响因素，因此至少他不太担心整体通胀会回落。” 德拉吉此番言论与周一的温和论调形成对比。德拉吉周一称，超低利率创造了就业、扶助了经济成长并利好借款方，由此驳斥了有关快速撤出超宽松货币政策的呼求。 欧元走强导致美元指数 跌至八日低点96.973。 美元兑日圆 也下跌0.3%，报111.560日圆，稍早在亚洲盘曾涨至近五周高点112.075日圆。 投资者也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，以期从中寻找美联储是否会坚守立场并在今年升息的线索。 叶伦将于1700GMT在伦敦发表讲话，费城联邦储备银行总裁哈克将于1515GMT在伦敦发表讲话。 美联储官员已经暗示会忽略通胀放缓，继续当前的升息路径，但投资者对此表示怀疑，利率期货市场走势表明美联储今年12月份会议加息的几率仅为40%。 尽管美国最近经济数据疲弱，但叶伦若发表乐观看法，则将支持美联储对今年再升息一次的预测。 “市场愈发认同的一个看法是...美联储将继续将货币政策正常化，而不理会通胀变得愈发疲弱--上周数位美联储官员的讲话均给出了这个信号，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。 “这暗示，如果这个看法愈发扩大，市场上的升息预期有进一步上调的空间。” 英国央行公布金融稳定报告后，英镑上涨20个跳动点，但随后即回吐涨幅。英镑上周走势拉锯，因卡尼与英国央行首席经济学家霍尔丹对升息一事发表立场截然不同评论，凸显英国央行内部分歧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1260 1.1179 +0.72 +7.11 1.0513 美元/日圆 111.66 111.83 -0.15 -4.46 116.87 欧元/日圆 125.73 125.05 +0.54 +2.10 123.14 美元/瑞郎 0.9658 0.9723 -0.67 -5.11 1.0178 英镑/美元 1.2750 1.2720 +0.24 +3.36 1.2336 美元/加元 1.3224 1.3241 -0.13 -1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8153 6.8574 -0.61 -2.26 6.9726 澳元/美元 0.7611 0.7582 +0.38 +5.49 0.7215 新西兰元/美元 0.7309 0.7287 +0.30 +5.30 0.6941 欧元/瑞郎 1.0879 1.0870 +0.08 +1.51 1.0717 欧元/英镑 0.8830 0.8788 +0.48 +3.66 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7782 9.7492 +0.30 +2.07 9.5799 美元/挪威克朗 8.4630 8.4785 -0.18 -2.01 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/高琦/汪红英/孙茉莉; 审校 张涛/于春红/孙国玉)