《全球汇市》德拉吉讲话提振欧元兑美元升至一年高位

* 德拉吉发表乐观讲话后，欧元第二日上涨 * 德意志银行放弃欧元走软的预测 * 多位欧洲央行决策者将在周三讲话 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月28日 - 欧元周三涨至一年高点。欧元上日创出逾一年来最大单日涨幅，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话语调发生变化。 德拉吉周二在葡萄牙举行的一次会议上表示发出的暗示，令投资者相信欧洲央行决策者们已准备好开始撤回紧急刺激措施。 这促使最看多美元的德意志银行放弃预测美元/欧元走强，改口预测自2014年以来的美元涨势将结束。 “我们主要想传达的是：欧元可能是传递欧元区金融形势将收紧的关键载体。”德意志银行分析师George Saravelos在对客户的报告中称。 “我们现在认为，欧元企图突破1.05-1.15数年区间的倾向，风险偏向上行。” Saravelos在美元涨势高峰时，曾预测欧元/美元今年底跌至0.85美元。他现已将欧元/美元年底汇率预测由1.03上修至1.16。 亚洲时段及欧洲时段盘初，欧元再涨0.7%，最新报1.1381美元。 美国共和党推进医保法案新近遇阻也导致美元疲软，进而破坏了外界对特朗普其他增长刺激措施承诺的信任。 市场将再度关注在葡萄牙辛特拉召开的央行会议，数位欧洲央行官员、加拿大央行总裁波洛兹以及英国央行总裁卡尼均将发表言论。 美元走软推动英镑升穿1.28美元，创下自6月8日英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)大选失利以来的最高水准。英镑之前再度受到英国近来政治动荡的打压。 英镑兑欧元 则触及11月以来最低，至0.8879。 “不论德拉吉指导意见的变动有多细微，利率敏感型市场的反应通常都较为强烈，我们可能需要在欧洲央行政策面临的风险中加上汇率升值这一条，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称。 “欧元多头目前可能会感到，他们遇到了挑战2015年以后交投区间的绝佳机遇，该区间顶部与当前现货价之间还隔着好几个关键点位。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1378 1.1337 +0.36 +8.23 1.0513 美元/日圆 112.07 112.34 -0.24 -4.11 116.87 欧元/日圆 127.54 127.38 +0.13 +3.57 123.14 美元/瑞郎 0.9597 0.9602 -0.05 -5.71 1.0178 英镑/美元 1.2822 1.2814 +0.06 +3.94 1.2336 美元/加元 1.3153 1.3197 -0.33 -2.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.8040 6.8136 -0.14 -2.42 6.9726 澳元/美元 0.7589 0.7582 +0.09 +5.18 0.7215 新西兰元/美元 0.7262 0.7269 -0.10 +4.62 0.6941 欧元/瑞郎 1.0922 1.0885 +0.34 +1.91 1.0717 欧元/英镑 0.8872 0.8845 +0.31 +4.16 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7888 9.7651 +0.24 +2.18 9.5799 美元/挪威克朗 8.4307 8.4173 +0.16 -2.39 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/蔡美珍/孙国玉/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉/孙国玉)