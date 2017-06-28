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2017年6月28日 / 早上8点13分 / 1 个月前

《全球汇市》德拉吉讲话提振欧元兑美元升至一年高位

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 德拉吉发表乐观讲话后，欧元第二日上涨
    * 德意志银行放弃欧元走软的预测
    * 多位欧洲央行决策者将在周三讲话
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月28日 - 欧元周三涨至一年高点。欧元上日创出逾一年来最大单日涨幅，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话语调发生变化。

    德拉吉周二在葡萄牙举行的一次会议上表示发出的暗示，令投资者相信欧洲央行决策者们已准备好开始撤回紧急刺激措施。

    这促使最看多美元的德意志银行放弃预测美元/欧元走强，改口预测自2014年以来的美元涨势将结束。
    
    “我们主要想传达的是：欧元可能是传递欧元区金融形势将收紧的关键载体。”德意志银行分析师George Saravelos在对客户的报告中称。
    
    “我们现在认为，欧元企图突破1.05-1.15数年区间的倾向，风险偏向上行。”
    
    Saravelos在美元涨势高峰时，曾预测欧元/美元今年底跌至0.85美元。他现已将欧元/美元年底汇率预测由1.03上修至1.16。

    亚洲时段及欧洲时段盘初，欧元再涨0.7%，最新报1.1381美元。
    
    美国共和党推进医保法案新近遇阻也导致美元疲软，进而破坏了外界对特朗普其他增长刺激措施承诺的信任。
    
    市场将再度关注在葡萄牙辛特拉召开的央行会议，数位欧洲央行官员、加拿大央行总裁波洛兹以及英国央行总裁卡尼均将发表言论。
    
    
    

    美元走软推动英镑升穿1.28美元，创下自6月8日英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)大选失利以来的最高水准。英镑之前再度受到英国近来政治动荡的打压。
    
    英镑兑欧元         则触及11月以来最低，至0.8879。
    
    “不论德拉吉指导意见的变动有多细微，利率敏感型市场的反应通常都较为强烈，我们可能需要在欧洲央行政策面临的风险中加上汇率升值这一条，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称。 
    
    “欧元多头目前可能会感到，他们遇到了挑战2015年以后交投区间的绝佳机遇，该区间顶部与当前现货价之间还隔着好几个关键点位。”

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1378  1.1337  +0.36  +8.23  1.0513
    美元/日圆                   112.07  112.34  -0.24  -4.11  116.87
    欧元/日圆                   127.54  127.38  +0.13  +3.57  123.14
    美元/瑞郎                   0.9597  0.9602  -0.05  -5.71  1.0178
    英镑/美元                   1.2822  1.2814  +0.06  +3.94  1.2336
    美元/加元                   1.3153  1.3197  -0.33  -2.06  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8040  6.8136  -0.14  -2.42  6.9726
    澳元/美元                   0.7589  0.7582  +0.09  +5.18  0.7215
    新西兰元/美元               0.7262  0.7269  -0.10  +4.62  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0922  1.0885  +0.34  +1.91  1.0717
    欧元/英镑                   0.8872  0.8845  +0.31  +4.16  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7888  9.7651  +0.24  +2.18  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4307  8.4173  +0.16  -2.39  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/蔡美珍/孙国玉/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉/孙国玉)

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