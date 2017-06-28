《全球汇市》德拉吉讲话提振欧元，美参议院医保案表决推迟削弱美元

* 德拉吉发表乐观讲话后，欧元触及10个月新高 * 随着经济复苏，德拉吉敞开政策调整的大门 * 美国医保法案表决被延后 * 美元指数触及逾七个月最低 路透新加坡6月28日 - 欧元周三触及10个月高点，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示央行执行激进刺激计划的日子已经有限，而且美国医保议案表决被延后令美元承压。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1345美元，周三稍早曾触及1.1355附近的高位，这是2016年8月以来的最高水平。欧元本周以来上涨1.4%。 欧元上涨是因为欧洲央行总裁德拉吉周二在葡萄牙举行的一次会议上表示，通缩压力已经被通货再膨胀力量所取代。 但他补充称，欧洲央行立场的任何转变应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的” 货币政策支持，且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。 交易商表示，欧元近期还可能继续上涨。 “鉴于德拉吉的强硬言论，我们应会看到欧洲利率上升，特别是10年期公债收益率，我认为欧元存在进一步上行的空间，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻新加坡的亚太交易主管Tareck Horchani称。 Horchani称，欧元兑美元在1.14面临阻力，若突破该水准，则有望续涨。 欧元兑日圆 下跌0.1%，至127.23日圆。欧元/日圆周二触及127.47附近高位，为2016年4月以来最强价位。 新加坡银行外汇策略分析师Sim Moh Siong指出，市场认为德拉吉的评论暗示，未来几个月欧洲央行有可能宣布缩减买债计划，可能最快在9月。 他表示，在此同时，欧洲央行应该也不希望见到欧元升值过快。 “如果欧元被认为升值过快、不为欧洲央行所乐见，有可能会有一波打压动作，”Sim指出，并称欧洲央行或许会强调欧元升势可能压抑通胀的风险。 美国参议院共和党领袖周二推迟一项医保法案表决后，美元持续处于守势。 市场参与者担心，特朗普政府将发现若不能先通过医保法案，则很难彻底完成减税和财政刺激计划。 美元指数 周三曾跌至96.322，为逾七个月最低水平。该指数最新报在96.385。 美元兑日圆 跌0.2%左右，至112.15。 周二该货币对曾涨至112.46日圆附近，为一个多月最高位，因美国公债收益率随欧债收益率走高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1349 1.1337 +0.11 +7.95 1.0513 美元/日圆 112.18 112.34 -0.14 -4.01 116.87 欧元/日圆 127.30 127.38 -0.06 +3.38 123.14 美元/瑞郎 0.9603 0.9602 +0.01 -5.65 1.0178 英镑/美元 1.2814 1.2814 +0.00 +3.87 1.2336 美元/加元 1.3153 1.3197 -0.33 -2.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.8027 6.8136 -0.16 -2.44 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7582 +0.29 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.7281 0.7269 +0.17 +4.90 0.6941 澳元/日圆 85.290 85.210 +0.09 +1.15 84.320 新西兰元/日圆 81.700 81.660 +0.05 +0.65 81.170 英镑/日圆 143.78 143.96 -0.13 -0.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0441 1.0425 +0.15 +0.56 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张若琪/蔡美珍/王颖/王兴亚/杜明霞)