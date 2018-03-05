《全球汇市》意大利大选带来政治不确定性，欧元下滑

* 意大利选举初步结果显示出现悬峙议会，反欧元党派得票增加 * 德国达成组建联合政府协议，欧元从中获得支撑 * 美元因贸易战忧虑而受挫 * 日本央行副总裁提名人选听证会提供的市场交投线索不多 路透东京3月5日 - 欧元周一下滑，兑日圆触及六个月低位，之前公布的意大利选举初步结果显示，疑欧派阵营在意大利选举中表现好于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。 意大利目前面临一个较长的政治不稳定时期。初步计票结果显示，意大利周日的议会选举将产生一个悬峙议会，反建制和极右翼政党支持率大幅上升，把欧元区第三大经济体推入政治僵局。 欧元兑美元 跌0.3%，报1.2282美元，逼近周四所及七周低位1.21545。欧元兑日圆 跌至129.35日圆，为8月底以来最低。 尽管没有政党赢得多数席位，反建制的五星运动显然是大赢家，有望以较大优势成为最大单一政党。 贝鲁斯柯尼所在的中右翼联盟在参议院占得约37%的席位，不过却是这位媒体大亨个人的一大挫败，他的意大利力量党被反移民的右翼盟友北方联盟所赶超。 若有任何五星运动与右翼北方联盟组建联合政府的迹象，投资者可能会受到惊吓。 初步计票结果显示，这两个势力联合起来将有足够席位取得执政权，而过去双方也都有强烈反欧元的共同立场。虽然北方联盟仍表示希望尽早脱离欧元，但五星运动表示退出欧元的时机已经错过。 “亚洲盘初欧元上涨，可能是受到德国投票结果的影响，但之后随着意大利选举结果出炉而开始转为下跌。我预期欧元今天将进一步走贬，因市场消化意大利选举，”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler表示。 欧元本周开局强劲，因三分之二德国社会民主党(SPD)党员支持组建执政联盟，为德国新政府成立铺路，此前德国为此面临数月的政局不确定性。 欧元获得一些支撑，因德国社民党党员投票支持与保守阵营联合执政。 美元走势不稳，因美国总统特朗普上周宣布计划对进口钢铝课征关税，市场担心美国贸易伙伴可能施以报复，有演变成贸易战之虞。 “欧洲选举结果既已符合预期，美国与其他国家之间的贸易战威胁，再度成为焦点，”瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama称。 “一些人觉得只是虚张声势，但我认为当前之势要比一年前更为严峻。” 美元兑日圆 走软，报105.39日圆，接近周五所及16个月低位105.24日圆。 日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截至2020年3月底的2019财年达成央行目标，那 么央行将考虑退出超宽松货币政策。 日本央行两位副总裁被提名人雨宫正佳和若田部昌澄出席国会提名确认听证会，市场迄 今对两位的发言反应平淡。 交易员将关注周一开幕的中国全国人大、以及稍晚将公布的美国供应管理协会(ISM)2月 非制造业指数等。(完) 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2286 1.2317 -0.25 +2.42 1.1996 美元/日圆 105.36 105.73 -0.35 -6.49 112.67 欧元/日圆 129.45 130.24 -0.61 -4.24 135.18 美元/瑞郎 0.9371 0.9380 -0.10 -3.82 0.9743 英镑/美元 1.3774 1.3802 -0.20 +1.94 1.3512 美元/加元 1.2906 1.2878 +0.22 +2.62 1.2577 美元/离岸人民币 6.3381 6.3268 +0.18 -2.68 6.5125 澳元/美元 0.7737 0.7762 -0.32 -0.82 0.7801 新西兰元/美元 0.7212 0.7243 -0.43 +1.78 0.7086 澳元/日圆 81.530 82.080 -0.67 -7.24 87.890 新西兰元/日圆 76.000 76.490 -0.64 -4.81 79.840 英镑/日圆 145.12 145.93 -0.56 -4.60 152.11 澳元/新西兰元 1.0726 1.0709 +0.16 -2.55 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编/审校 王颖/刘秀红/张明钧/蔡美珍/艾茂林/于春红/王洋)