《全球汇市》政治担忧令欧元处于守势，美国通胀数据疲软压制美元

路透东京10月16日 - 欧元周一盘初处于守势，因此前奥地利大选，且市场担心加泰罗尼亚与西班牙政府发生冲突；不过美国通胀数据疲软也让美元动能不足。 欧元兑美元 盘初跌幅一度达到0.25%，最新报1.1817，跌0.1%，进一步远离上周四触及的两周半高点1.1880。 奥地利在周日大选后，年轻的保守派政治明星Sebastian Kurz有望出任下任总理，但其所在政党远未获得多数议会席位，可能寻求与极右翼党派组建联合政府。 投资者还持续关注西班牙局势。西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周一0800GMT之前必须阐明他是否要求该地区脱离西班牙独立。 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)要求普伊格蒙特在周一截止时限之前作出答复，若他仍坚持独立则可在周四之前修改决定；拉霍伊还称，若普伊格蒙特到时选择独立，则将取消该地区的自治权。 不过，欧元跌势有限，因投资者预计欧洲央行本月稍晚将公布一项计划，开始削减其购债计划。 “长期而言，政局可能会影响欧元。奥地利新领导人虽然对移民态度坚决，但似乎不反对欧元。短期而言，欧洲央行政策可能是主要关注重点，”三菱东京日联银行首席汇率策略师Minori Uchida表示。 在周五公布的美国消费者物价数据凸显出通胀持续偏低之后，投资人对于美元也没有热情。 虽然美国9月消费者物价涨幅创下八个月来最大，因汽油价格受到飓风相关炼厂停产影响而飙升，但基础通胀仍旧不兴。 美元兑日圆 在111.92换手，自周五触及的9月底以来低点111.69弹升。 美元指数 波动不大，报93.09，继上周录得9月中旬反弹以来的首个周线跌幅后缺乏动能。那一波反弹是由美联储12月升息预期，以及美国总统特朗普的减税希望所推动。 “似乎美元的空头回补阶段已经过去了，”摩根大通首席外汇策略师佐佐木融表示。 9月末以来，美元/日圆与美联储今年升息预期的相关性已经减弱，意味着市场更加侧重于美联储的长期政策展望。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1803 1.1822 -0.16 +12.27 1.0513 美元/日圆 112.03 111.84 +0.17 -4.14 116.87 欧元/日圆 132.24 132.19 +0.04 +7.39 123.14 美元/瑞郎 0.9759 0.9743 +0.16 -4.12 1.0178 英镑/美元 1.3286 1.3284 +0.02 +7.70 1.2336 美元/加元 1.2486 1.2466 +0.16 -7.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.5738 6.5673 +0.10 -5.72 6.9726 澳元/美元 0.7873 0.7888 -0.19 +9.12 0.7215 新西兰元/美元 0.7170 0.7165 +0.07 +3.30 0.6941 澳元/日圆 88.220 88.220 +0.00 +4.63 84.320 新西兰元/日圆 80.340 80.230 +0.14 -1.02 81.170 英镑/日圆 148.85 148.52 +0.22 +3.35 144.02 澳元/新西兰元 1.0977 1.0983 -0.05 +5.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/许娜/张明钧/王颖；审校 徐文焰/张若琪/戴素萍/王兴亚)