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《全球汇市》政治担忧令欧元处于守势，美国通胀数据疲软压制美元
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2017年10月16日 / 凌晨2点36分 / 9 天内

《全球汇市》政治担忧令欧元处于守势，美国通胀数据疲软压制美元

3 分钟阅读

    路透东京10月16日 - 欧元周一盘初处于守势，因此前奥地利大选，且市场担心加泰罗尼亚与西班牙政府发生冲突；不过美国通胀数据疲软也让美元动能不足。
    
    欧元兑美元      盘初跌幅一度达到0.25%，最新报1.1817，跌0.1%，进一步远离上周四触及的两周半高点1.1880。

    奥地利在周日大选后，年轻的保守派政治明星Sebastian Kurz有望出任下任总理，但其所在政党远未获得多数议会席位，可能寻求与极右翼党派组建联合政府。            
    
    投资者还持续关注西班牙局势。西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周一0800GMT之前必须阐明他是否要求该地区脱离西班牙独立。            
    
    西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)要求普伊格蒙特在周一截止时限之前作出答复，若他仍坚持独立则可在周四之前修改决定；拉霍伊还称，若普伊格蒙特到时选择独立，则将取消该地区的自治权。
    
    不过，欧元跌势有限，因投资者预计欧洲央行本月稍晚将公布一项计划，开始削减其购债计划。

    “长期而言，政局可能会影响欧元。奥地利新领导人虽然对移民态度坚决，但似乎不反对欧元。短期而言，欧洲央行政策可能是主要关注重点，”三菱东京日联银行首席汇率策略师Minori Uchida表示。
    
    在周五公布的美国消费者物价数据凸显出通胀持续偏低之后，投资人对于美元也没有热情。
    
    虽然美国9月消费者物价涨幅创下八个月来最大，因汽油价格受到飓风相关炼厂停产影响而飙升，但基础通胀仍旧不兴。
    
    美元兑日圆      在111.92换手，自周五触及的9月底以来低点111.69弹升。

    美元指数      波动不大，报93.09，继上周录得9月中旬反弹以来的首个周线跌幅后缺乏动能。那一波反弹是由美联储12月升息预期，以及美国总统特朗普的减税希望所推动。
    
    “似乎美元的空头回补阶段已经过去了，”摩根大通首席外汇策略师佐佐木融表示。
    
    9月末以来，美元/日圆与美联储今年升息预期的相关性已经减弱，意味着市场更加侧重于美联储的长期政策展望。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1803  1.1822  -0.16 +12.27  1.0513
    美元/日圆                   112.03  111.84  +0.17  -4.14  116.87
    欧元/日圆                   132.24  132.19  +0.04  +7.39  123.14
    美元/瑞郎                   0.9759  0.9743  +0.16  -4.12  1.0178
    英镑/美元                   1.3286  1.3284  +0.02  +7.70  1.2336
    美元/加元                   1.2486  1.2466  +0.16  -7.03  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5738  6.5673  +0.10  -5.72  6.9726
    澳元/美元                   0.7873  0.7888  -0.19  +9.12  0.7215
    新西兰元/美元               0.7170  0.7165  +0.07  +3.30  0.6941
    澳元/日圆                   88.220  88.220  +0.00  +4.63  84.320
    新西兰元/日圆               80.340  80.230  +0.14  -1.02  81.170
    英镑/日圆                   148.85  148.52  +0.22  +3.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.0977  1.0983  -0.05  +5.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/许娜/张明钧/王颖；审校 徐文焰/张若琪/戴素萍/王兴亚)

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