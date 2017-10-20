《全球汇市》新西兰元触及五个月低点，受累于政策不确定性

* 新西兰元下挫，延续周四下跌1.7%的跌势 * 新西兰元承压，之前工党组建执政联盟 * 聚焦于新西兰央行任务可能调整 * 投资者等候特朗普对美联储主席人选的决定 路透新加坡10月20日 - 新西兰元周五触及五个月低点，围绕新政府经济政策的不确定性令其承压；美元持坚，交易员等候美国总统特朗普对下任美联储主席人选的决定。 新西兰元兑美元 跌0.7%报0.6983，之前一度触及0.6980，为5月以来低点。 新西兰元周四下滑1.7%，创2016年6月以来最大单日百分比跌幅。 新西兰下任总理将是阿德恩(Jacinda Ardern)，其所在的工党周四赢得较小党派新西兰第一党的支持得以组建政府，这将为新西兰经济带来重大变化。 工党曾表示希望把就业加入央行职责，或标志着新西兰央行将发生重大转变。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示，虽然工党和新西兰第一党针对货币政策提出了一些不同看法，但整体方向似乎是倾向支持新西兰元贬值。 “一致的共识似乎是倾向于新西兰元走贬，”Ino说，并补充称新西兰央行货币政策可能转而较以往更偏鸽派。 美元兑日圆及欧元小涨，欧元 下滑0.2%至1.1830美元。 欧元周四受到提振，因美国公债收益率回跌且美元走软，此前有报导称特朗普总统倾向提名美联储理事鲍威尔为下届联储主席。 据Politico报导，特朗普倾向于提名鲍威尔出任下一任美联储主席。市场认为，鲍威尔的政策立场没有像美联储前任理事瓦尔许和经济学家泰勒那么鹰派。美国财长努钦也看好鲍威尔。 但三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，在特朗普作出决 定之前，交易员都不愿在一个方向上过多押注。 “这还不是既成事实，很难对其百分百押注，”Okagawa说道，指的是Politico的报导 。 美元兑日圆 涨0.4%，报113.00日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1820 1.1850 -0.25 +12.43 1.0513 美元/日圆 113.15 112.53 +0.55 -3.18 116.87 欧元/日圆 133.75 133.37 +0.28 +8.62 123.14 美元/瑞郎 0.9812 0.9761 +0.52 -3.60 1.0178 英镑/美元 1.3108 1.3157 -0.37 +6.26 1.2336 美元/加元 1.2508 1.2484 +0.19 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.6153 6.6056 +0.15 -5.12 6.9726 澳元/美元 0.7839 0.7879 -0.51 +8.65 0.7215 新西兰元/美元 0.6971 0.7030 -0.84 +0.43 0.6941 澳元/日圆 88.700 88.650 +0.06 +5.19 84.320 新西兰元/日圆 78.920 79.100 -0.23 -2.77 81.170 英镑/日圆 148.34 148.08 +0.18 +3.00 144.02 澳元/新西兰元 1.1239 1.1208 +0.28 +8.24 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/王兴亚/龚芳/王琛；审校 许娜/张荻/徐文焰)