《全球汇市》新西兰元跌至五个月低位，受工党政府概述新政策影响

* 新西兰元跌至五个月低位 * 新西兰央行独立性未知 * 美元/日圆上涨、欧元持稳 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月24日 - 新西兰元周二成为G10主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前即将上任的工党政府概述了其偏左倾政策。 新西兰新政府重申了对于减少移民、上调最低薪资以及禁止外国人购买当地住房的承诺，投资者认为这些政策对外来投资及移民不利。 但对投资人来说，最为紧迫的担忧是新政府计划要评估并修改央行法案，可能在通胀的基础上增加就业作为央行的两项使命。 “截至目前，发生的所有事情都是对央行的独立性增加不确定性，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。 “不过工党在竞选时确实指向过这个方向，因此他们要修改央行法案不算一个大意外。” 自工党上月赢得选举胜利后，新西兰元 已经下跌近5%，欧洲盘初时最多下跌0.6%，报0.6919美元。 美元指数自近期高点回落，因市场焦点转向谁将担任美联储下届主席。美元指数 下跌0.1%至93.852。 美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。 候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。 道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“对于市场而言这是一个大问题。进行推测是一回事，但建立外汇仓位又是一回事。” 他称，“不过相关传言仍引起了一些买盘和卖盘，这些买卖是基于对哪些人选可能比较温和或比较强硬的看法。” 美元兑日圆亦上涨，涨0.3%至略低于日本大选后周一所及的三个月高点。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1762美元，不过在欧洲央行周四召开政策会议前，欧元涨幅料受限。预计欧洲央行将暗示会渐进且小幅度地移除超宽松货币政策。 加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。 西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1762 1.1747 +0.13 +11.88 1.0513 美元/日圆 113.67 113.42 +0.22 -2.74 116.87 欧元/日圆 133.70 133.26 +0.33 +8.58 123.14 美元/瑞郎 0.9853 0.9848 +0.05 -3.19 1.0178 英镑/美元 1.3191 1.3196 -0.04 +6.93 1.2336 美元/加元 1.2659 1.2650 +0.07 -5.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.6357 6.6354 +0.00 -4.83 6.9726 澳元/美元 0.7781 0.7805 -0.31 +7.84 0.7215 新西兰元/美元 0.6927 0.6964 -0.53 -0.20 0.6941 欧元/瑞郎 1.1590 1.1570 +0.17 +8.15 1.0717 欧元/英镑 0.8914 0.8902 +0.13 +4.65 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6312 9.6335 -0.02 +0.54 9.5799 美元/挪威克朗 7.9974 7.9989 -0.02 -7.41 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李春喜/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋/王颖/高琦)