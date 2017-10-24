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《全球汇市》新西兰元跌至五个月低位，受工党政府概述新政策影响
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2017年10月24日 / 早上8点20分 / 1 天前

《全球汇市》新西兰元跌至五个月低位，受工党政府概述新政策影响

3 分钟阅读

    * 新西兰元跌至五个月低位
    * 新西兰央行独立性未知
    * 美元/日圆上涨、欧元持稳
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月24日 - 新西兰元周二成为G10主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前即将上任的工党政府概述了其偏左倾政策。
    
    新西兰新政府重申了对于减少移民、上调最低薪资以及禁止外国人购买当地住房的承诺，投资者认为这些政策对外来投资及移民不利。

    但对投资人来说，最为紧迫的担忧是新政府计划要评估并修改央行法案，可能在通胀的基础上增加就业作为央行的两项使命。            
    
    “截至目前，发生的所有事情都是对央行的独立性增加不确定性，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。
    
    “不过工党在竞选时确实指向过这个方向，因此他们要修改央行法案不算一个大意外。”
    
    自工党上月赢得选举胜利后，新西兰元        已经下跌近5%，欧洲盘初时最多下跌0.6%，报0.6919美元。

    美元指数自近期高点回落，因市场焦点转向谁将担任美联储下届主席。美元指数      下跌0.1%至93.852。
    
    美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。
    
    候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。
    
    道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“对于市场而言这是一个大问题。进行推测是一回事，但建立外汇仓位又是一回事。”

    他称，“不过相关传言仍引起了一些买盘和卖盘，这些买卖是基于对哪些人选可能比较温和或比较强硬的看法。”

    美元兑日圆亦上涨，涨0.3%至略低于日本大选后周一所及的三个月高点。
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1762美元，不过在欧洲央行周四召开政策会议前，欧元涨幅料受限。预计欧洲央行将暗示会渐进且小幅度地移除超宽松货币政策。
    
    加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。
    
    西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1762  1.1747  +0.13 +11.88  1.0513
    美元/日圆                   113.67  113.42  +0.22  -2.74  116.87
    欧元/日圆                   133.70  133.26  +0.33  +8.58  123.14
    美元/瑞郎                   0.9853  0.9848  +0.05  -3.19  1.0178
    英镑/美元                   1.3191  1.3196  -0.04  +6.93  1.2336
    美元/加元                   1.2659  1.2650  +0.07  -5.74  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6357  6.6354  +0.00  -4.83  6.9726
    澳元/美元                   0.7781  0.7805  -0.31  +7.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.6927  0.6964  -0.53  -0.20  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1590  1.1570  +0.17  +8.15  1.0717
    欧元/英镑                   0.8914  0.8902  +0.13  +4.65  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6312  9.6335  -0.02  +0.54  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9974  7.9989  -0.02  -7.41  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/李春喜/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋/王颖/高琦)

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