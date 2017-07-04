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2017年7月4日 / 早上8点24分 / 1 个月前

《全球汇市》日圆上涨，因澳洲及瑞典央行未加入鹰派行列

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 澳洲央行立场未加入转向鹰派的全球央行行列
    * 瑞典央行亦基本坚持原来的政策展望
    * 日圆亦受到朝鲜发射导弹的提振
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月4日 - 澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，推动澳元走低，并帮助驱动日圆自七周低点反弹。
    
    和美元一样，日圆上周也因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压，而且许多人当时预期澳洲央行也会追随这个趋势。

    但澳洲央行对利率持中性立场，且央行政策声明大致未变，令稍早上升的澳元转而下挫。
    
    瑞典央行亦维持预测明年年中才会升息，并称不排除近期内可能降息，这导致瑞典克朗下滑。
    
    “澳洲央行态度并未如预期般改为口径更加鹰派，这一点是推动走势的一大因素，”三菱日联金融集团伦敦分析师Lee Hardman称。
    
    “如果过去一周日圆走软，那是因为市场认为主要央行转向更为鹰派立场。而显然今天情况是相反方向。”

    日圆兑美元      和欧元         分别上涨0.33%左右，朝鲜试射导弹促使投资者避险，也对日圆构成支持。
    
    澳元兑美元        日内跌0.7%至0.7610，上周则曾触及近四个月高点。
    
    虽然美元兑日圆走贬，但兑其它货币却走强。
    
    美元指数      持稳在96.254，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国6月制造业指数强于预期，带动美国10年期公债收益率           触及5月16日以来的最高位。            

    周一的走势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。
    
    上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。
    
    “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称
。

    “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一预期略有反弹。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1356  1.1360  -0.04  +8.02  1.0513
    美元/日圆                   113.24  113.37  -0.11  -3.11  116.87
    欧元/日圆                   128.59  128.82  -0.18  +4.43  123.14
    美元/瑞郎                   0.9638  0.9633  +0.05  -5.31  1.0178
    英镑/美元                   1.2932  1.2936  -0.03  +4.83  1.2336
    美元/加元                   1.2992  1.3005  -0.10  -3.26  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7991  6.7952  +0.06  -2.49  6.9726
    澳元/美元                   0.7603  0.7660  -0.74  +5.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.7277  0.7292  -0.21  +4.84  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0945  1.0948  -0.03  +2.13  1.0717
    欧元/英镑                   0.8780  0.8778  +0.02  +3.08  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6699  9.6442  +0.27  +0.94  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3632  8.3633  -0.00  -3.17  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/蔡美珍/侯雪苹/艾茂林; 审校 张明钧/高琦/孙茉莉/王丽鑫)

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