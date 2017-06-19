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2017年6月19日 / 早上8点32分 / 2 个月前

《全球汇市》日圆下跌，注意力转向美联储官员的一系列讲话

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 日圆为主要的输家，美元小升
    * 存在美联储官员显示对通胀前景更为怀疑的风险
    * 英镑持稳，退欧谈判拉开帷幕
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月19日 - 全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。
    
    美联储主席叶伦上周表达对六个月后第三次加息的信心，令投资者颇感意外，他们原本预计美联储对经济的看法会较为谨慎。

    但有迹象显示，市场并不相信美联储有关其能在今年晚些时候继续升息的预期，联储其他官员本周讲话若有任何疑虑迹象，都可能伤及美元。
    
    美元指数      微升，升幅不到0.1%。
    
    “我认为证实美元(升值)的压力相当大，”CIBC外汇策略主管Jeremy Stretch称。
    
    “即使没有对叶伦的直接批评，如果你觉得美国(10年公债)收益率不会升至2.20%上方，那就很难买入。”

    美国市场利率行情显示，美联储12月前升息机率不到40%，周五公布的数据显示，在上周美联储会议之前，投资人已进一步削减美元净多仓。
    
    但日本央行上周五会议表明距离开始缩减刺激措施仍非常遥远，日圆周一再度走弱，兑美元      及欧元         下跌0.2-0.3%。
    
    欧元兑美元      下跌0.1%，对法国总统马克龙在周日国会选举大胜的消息，欧元反应不大。欧元/美元上周五上涨约0.5%。
    
    选前民调已普遍显示马克龙选情有利，马克龙上月赢得总统选举，极右派候选人勒庞带领法国退出欧元的风险消退后，市场对法国政治的关注已下滑。

    英镑持稳，英国退出欧盟的谈判今日将正式启动，很多分析师认为，谈判在未来几周会给英镑带来负面影响。
    
    “虽然仍存在中期(英镑)升值的可能性，但出现达不成协议或无序退欧情境的尾部风险已加大，这应该会令英镑承压，”巴克莱外汇策略师在发给客户的一份报告中称。
    
    继10天前大选保守党失利丢掉绝对多数席次地位后，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在争取北爱尔兰民主联盟党(DUP)的支持、以便继续以少数派政府执政方面也进展艰难。
    
    英镑兑美元        基本持平于1.2796。
      
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1191  1.1197  -0.05  +6.45  1.0513
    美元/日圆                   111.06  110.84  +0.20  -4.97  116.87
    欧元/日圆                   124.30  124.12  +0.15  +0.94  123.14
    美元/瑞郎                   0.9722  0.9736  -0.14  -4.48  1.0178
    英镑/美元                   1.2800  1.2774  +0.20  +3.76  1.2336
    美元/加元                   1.3239  1.3210  +0.22  -1.42  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8209  6.8105  +0.15  -2.18  6.9726
    澳元/美元                   0.7598  0.7616  -0.24  +5.31  0.7215
    新西兰元/美元               0.7265  0.7248  +0.23  +4.67  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0879  1.0898  -0.17  +1.51  1.0717
    欧元/英镑                   0.8744  0.8755  -0.13  +2.65  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7327  9.7471  -0.15  +1.60  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4502  8.4451  +0.06  -2.16  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/侯雪苹/蔡美珍/刘秀红；审校 张涛/艾茂林/王兴亚/张若琪/于春红)

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