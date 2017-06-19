《全球汇市》日圆下跌，注意力转向美联储官员的一系列讲话

* 日圆为主要的输家，美元小升 * 存在美联储官员显示对通胀前景更为怀疑的风险 * 英镑持稳，退欧谈判拉开帷幕 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月19日 - 全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。 美联储主席叶伦上周表达对六个月后第三次加息的信心，令投资者颇感意外，他们原本预计美联储对经济的看法会较为谨慎。 但有迹象显示，市场并不相信美联储有关其能在今年晚些时候继续升息的预期，联储其他官员本周讲话若有任何疑虑迹象，都可能伤及美元。 美元指数 微升，升幅不到0.1%。 “我认为证实美元(升值)的压力相当大，”CIBC外汇策略主管Jeremy Stretch称。 “即使没有对叶伦的直接批评，如果你觉得美国(10年公债)收益率不会升至2.20%上方，那就很难买入。” 美国市场利率行情显示，美联储12月前升息机率不到40%，周五公布的数据显示，在上周美联储会议之前，投资人已进一步削减美元净多仓。 但日本央行上周五会议表明距离开始缩减刺激措施仍非常遥远，日圆周一再度走弱，兑美元 及欧元 下跌0.2-0.3%。 欧元兑美元 下跌0.1%，对法国总统马克龙在周日国会选举大胜的消息，欧元反应不大。欧元/美元上周五上涨约0.5%。 选前民调已普遍显示马克龙选情有利，马克龙上月赢得总统选举，极右派候选人勒庞带领法国退出欧元的风险消退后，市场对法国政治的关注已下滑。 英镑持稳，英国退出欧盟的谈判今日将正式启动，很多分析师认为，谈判在未来几周会给英镑带来负面影响。 “虽然仍存在中期(英镑)升值的可能性，但出现达不成协议或无序退欧情境的尾部风险已加大，这应该会令英镑承压，”巴克莱外汇策略师在发给客户的一份报告中称。 继10天前大选保守党失利丢掉绝对多数席次地位后，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在争取北爱尔兰民主联盟党(DUP)的支持、以便继续以少数派政府执政方面也进展艰难。 英镑兑美元 基本持平于1.2796。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1191 1.1197 -0.05 +6.45 1.0513 美元/日圆 111.06 110.84 +0.20 -4.97 116.87 欧元/日圆 124.30 124.12 +0.15 +0.94 123.14 美元/瑞郎 0.9722 0.9736 -0.14 -4.48 1.0178 英镑/美元 1.2800 1.2774 +0.20 +3.76 1.2336 美元/加元 1.3239 1.3210 +0.22 -1.42 1.3430 美元/离岸人民币 6.8209 6.8105 +0.15 -2.18 6.9726 澳元/美元 0.7598 0.7616 -0.24 +5.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7265 0.7248 +0.23 +4.67 0.6941 欧元/瑞郎 1.0879 1.0898 -0.17 +1.51 1.0717 欧元/英镑 0.8744 0.8755 -0.13 +2.65 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7327 9.7471 -0.15 +1.60 9.5799 美元/挪威克朗 8.4502 8.4451 +0.06 -2.16 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/侯雪苹/蔡美珍/刘秀红；审校 张涛/艾茂林/王兴亚/张若琪/于春红)