《全球汇市》日圆兑澳元等高收益货币处于守势，因利差交易盛行

* 澳元、英镑兑日圆上涨，波动率下降 * 外界认为美国通胀数据为本日关键事件 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月14日 - 日圆兑澳元等高收益货币周五处于守势，本周重要决策人士发表了偏鸽派讲话，印证了市场关于加息或将非常缓慢的预期。 “总体上这是偏空美元的一个市场，因叶伦等人的最新讲话表明利率会非常和缓地上升，目前这对高收益货币构成了支撑，”荷兰安智银行(ING)的汇市分析师Viraj Patel称。 澳元 和英镑 属于表现最好的货币之列，尤其是兑日圆。 澳元兑日圆上涨0.23%，英镑兑日圆上涨0.31%，评级机构惠誉对中国前景相对乐观的看法也支撑人气。 市场主要的资产波动指标周五也下滑，美林期权波动率估计指数 和波动率指数 均下滑，给利差交易提供支撑。 临近本周末美元的涨势，尤其是兑日圆 的上涨止步不前，此前美联储主席叶伦的讲话压低了一些收紧政策的预期，该预期此前支撑美元上涨。 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗等其他决策者的讲话进一步巩固了这种看法，不过在美国通胀数据公布前，分析师不轻易压低美元。 美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。 不过6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。 欧元兑美元 几无变动，交投在1.1407美元，即使隔夜德国10年期公债收益率 回升到0.50%水位上方，欧元也未能获得太多提振。此前华尔街日报报导称，欧洲央行可能会在9月暗示将于明年逐步结束购债计划。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1418 1.1395 +0.20 +8.61 1.0513 美元/日圆 113.26 113.27 -0.01 -3.09 116.87 欧元/日圆 129.35 129.09 +0.20 +5.04 123.14 美元/瑞郎 0.9672 0.9670 +0.02 -4.97 1.0178 英镑/美元 1.2961 1.2935 +0.20 +5.07 1.2336 美元/加元 1.2738 1.2720 +0.14 -5.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7815 6.7811 +0.01 -2.74 6.9726 澳元/美元 0.7754 0.7726 +0.36 +7.47 0.7215 新西兰元/美元 0.7321 0.7322 -0.01 +5.47 0.6941 欧元/瑞郎 1.1047 1.1022 +0.23 +3.08 1.0717 欧元/英镑 0.8808 0.8808 +0.00 +3.40 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5330 9.5272 +0.06 -0.49 9.5799 美元/挪威克朗 8.2304 8.2582 -0.34 -4.71 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/李春喜/艾茂林; 审校 于春红/高琦/张若琪)