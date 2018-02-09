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February 9, 2018 / 1:12 AM / in 2 days

《全球汇市》日圆兑美元升向四个月高点，因全球股市续跌激励资金避险

3 分钟阅读

    * 日圆接近四个月高位，投资者继续解除仓位
    * 欧元或录得2016年11月以来最大单周跌幅

    路透东京2月9日 - 日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫，推动资金纷纷涌向避险货币。
    
    冒险意愿恶化及波动性上升，也意味着许多市场人士现在不得不结清当前仓位，而不是建立新仓。

    美元兑日圆下滑至108.56日圆，逼近1月26日触及的四个月低点108.28，本周迄今跌幅为1.3%。
    
    如果跌破该处水准，可能开启下探其2017年低点107.32之路。
    
    在本周市场暴起暴落之前，汇市原本最青睐的操盘策略之一是买进欧元以及卖出日圆，因预期欧洲央行将退出刺激举措，而日本央行则料将是最后一个退出超宽松政策的主要央行。
    
    “鉴于股市最近的风暴，市场参与者或将暂时削减仓位，”三菱东京日联银行外汇分析师Minori Uchida说。

    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据，投机客的欧元多仓创下纪录，日圆净空仓在11月触及近四年高位后依然高企。
    
    在经济承压时，日圆往往也会受到买盘支持，因为与受赤字困扰国家相比，日本的经常帐盈余能为日圆提供保护。
    
    欧元      报在1.2248美元，进一步远离1月25日触及的三年高点1.2538美元。
    
    本周欧元已经下跌了1.6%，若这种情况持续到周五结束，欧元或将录得2016年11月以来最大单周跌幅。

    英镑回吐了周四半数以上的涨幅。英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点。            

    英镑兑美元        报1.3932美元，低于周四高点1.4067美元，但仍高于本周低点1.3838美元。

    全球股市和其他风险资产骤跌提振了瑞郎买盘，周四瑞郎兑欧元          升至四个月高点1.4448瑞郎。

    瑞郎兑美元      报0.9350瑞郎，接近上周创下的两年半高点0.9257瑞郎。

    如果股市继续下滑，对避险货币的追捧可能继续。
    
    美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。            
    
    “除开争论股市是否泡沫过大外，有一件事是肯定的：股市的定价是基于长债收益率将保持在低位这一假设。风险资产能否扛住长债收益率上升的打击，将决定外汇市场的走向，”三菱东京日联银行的Uchida说。
    
    美债收益率上升，10年期公债收益率           报2.839%，仅略低于周一触及的四年高点2.885%，因英国央行的立场强化了全球央行削减刺激政策的预期。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2256  1.2245  +0.09  +2.17  1.1996
    美元/日圆                   108.97  108.74  +0.21  -3.28  112.67
    欧元/日圆                   133.55  133.16  +0.29  -1.21  135.18
    美元/瑞郎                   0.9371  0.9358  +0.14  -3.82  0.9743
    英镑/美元                   1.3933  1.3911  +0.16  +3.12  1.3512
    美元/加元                   1.2602  1.2602  +0.00  +0.20  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3592  6.3620  -0.04  -2.35  6.5125
    澳元/美元                   0.7783  0.7779  +0.05  -0.23  0.7801
    新西兰元/美元               0.7219  0.7215  +0.06  +1.88  0.7086
    澳元/日圆                   84.810  84.600  +0.25  -3.50  87.890
    新西兰元/日圆               78.580  78.490  +0.11  -1.58  79.840
    英镑/日圆                   151.84  151.27  +0.38  -0.18  152.11
    澳元/新西兰元               1.0780  1.0777  +0.03  -2.06  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李婷仪/侯雪苹/王灿/郑茵 审校 龚芳/徐文焰/张涛)
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