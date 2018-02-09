《全球汇市》日圆兑美元升向四个月高点，因全球股市续跌激励资金避险

* 日圆接近四个月高位，投资者继续解除仓位 * 欧元或录得2016年11月以来最大单周跌幅 路透东京2月9日 - 日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫，推动资金纷纷涌向避险货币。 冒险意愿恶化及波动性上升，也意味着许多市场人士现在不得不结清当前仓位，而不是建立新仓。 美元兑日圆下滑至108.56日圆，逼近1月26日触及的四个月低点108.28，本周迄今跌幅为1.3%。 如果跌破该处水准，可能开启下探其2017年低点107.32之路。 在本周市场暴起暴落之前，汇市原本最青睐的操盘策略之一是买进欧元以及卖出日圆，因预期欧洲央行将退出刺激举措，而日本央行则料将是最后一个退出超宽松政策的主要央行。 “鉴于股市最近的风暴，市场参与者或将暂时削减仓位，”三菱东京日联银行外汇分析师Minori Uchida说。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据，投机客的欧元多仓创下纪录，日圆净空仓在11月触及近四年高位后依然高企。 在经济承压时，日圆往往也会受到买盘支持，因为与受赤字困扰国家相比，日本的经常帐盈余能为日圆提供保护。 欧元 报在1.2248美元，进一步远离1月25日触及的三年高点1.2538美元。 本周欧元已经下跌了1.6%，若这种情况持续到周五结束，欧元或将录得2016年11月以来最大单周跌幅。 英镑回吐了周四半数以上的涨幅。英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点。 英镑兑美元 报1.3932美元，低于周四高点1.4067美元，但仍高于本周低点1.3838美元。 全球股市和其他风险资产骤跌提振了瑞郎买盘，周四瑞郎兑欧元 升至四个月高点1.4448瑞郎。 瑞郎兑美元 报0.9350瑞郎，接近上周创下的两年半高点0.9257瑞郎。 如果股市继续下滑，对避险货币的追捧可能继续。 美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。 “除开争论股市是否泡沫过大外，有一件事是肯定的：股市的定价是基于长债收益率将保持在低位这一假设。风险资产能否扛住长债收益率上升的打击，将决定外汇市场的走向，”三菱东京日联银行的Uchida说。 美债收益率上升，10年期公债收益率 报2.839%，仅略低于周一触及的四年高点2.885%，因英国央行的立场强化了全球央行削减刺激政策的预期。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2256 1.2245 +0.09 +2.17 1.1996 美元/日圆 108.97 108.74 +0.21 -3.28 112.67 欧元/日圆 133.55 133.16 +0.29 -1.21 135.18 美元/瑞郎 0.9371 0.9358 +0.14 -3.82 0.9743 英镑/美元 1.3933 1.3911 +0.16 +3.12 1.3512 美元/加元 1.2602 1.2602 +0.00 +0.20 1.2577 美元/离岸人民币 6.3592 6.3620 -0.04 -2.35 6.5125 澳元/美元 0.7783 0.7779 +0.05 -0.23 0.7801 新西兰元/美元 0.7219 0.7215 +0.06 +1.88 0.7086 澳元/日圆 84.810 84.600 +0.25 -3.50 87.890 新西兰元/日圆 78.580 78.490 +0.11 -1.58 79.840 英镑/日圆 151.84 151.27 +0.38 -0.18 152.11 澳元/新西兰元 1.0780 1.0777 +0.03 -2.06 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李婷仪/侯雪苹/王灿/郑茵 审校 龚芳/徐文焰/张涛)